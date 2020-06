Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e79be31-f0ee-48a2-a83f-ea5bff38cc51","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Tesla közel 10 százalékkal növelte a már meglévő napelemei hatékonyságát, miközben az árukat egymillió forintnyi összeggel vitte lejjebb.","shortLead":"A Tesla közel 10 százalékkal növelte a már meglévő napelemei hatékonyságát, miközben az árukat egymillió forintnyi...","id":"20200630_tesla_napelem_hatekonysag_aram","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e79be31-f0ee-48a2-a83f-ea5bff38cc51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9e61faa-5afd-48bd-a5b2-450f4e89fd3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200630_tesla_napelem_hatekonysag_aram","timestamp":"2020. június. 30. 08:03","title":"A Tesla egymillióval olcsóbban ad 10 százalékkal jobb napelemeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3cee9b9-a3ff-4396-9c71-0ed444cf8b63","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csatlakoztak a bojkotthoz, amelyet a gyűlöletbeszéd ellen indítottak.","shortLead":"Csatlakoztak a bojkotthoz, amelyet a gyűlöletbeszéd ellen indítottak.","id":"20200629_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_is_beszall_a_Facebook_elleni_haboruba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3cee9b9-a3ff-4396-9c71-0ed444cf8b63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"698804e7-690f-47a2-beed-d82b8ba09dbe","keywords":null,"link":"/elet/20200629_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_is_beszall_a_Facebook_elleni_haboruba","timestamp":"2020. június. 29. 09:43","title":"Harry herceg és Meghan Markle is beszáll a Facebook elleni háborúba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958d9e13-42ba-438c-a2a0-f4d4921d47f7","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Új fizetési módszereket vezetett be az OTP Bank. ","shortLead":"Új fizetési módszereket vezetett be az OTP Bank. ","id":"20200629_QRkod_olvasasaval_is_lehet_fizetni_az_OTPnel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=958d9e13-42ba-438c-a2a0-f4d4921d47f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6579208c-cb4c-4f84-b2a1-b97687111939","keywords":null,"link":"/kkv/20200629_QRkod_olvasasaval_is_lehet_fizetni_az_OTPnel","timestamp":"2020. június. 29. 15:30","title":"QR-kód olvasásával is lehet fizetni az OTP-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da17c2f3-7324-4762-9d53-b3f45b046195","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostanáig közel két tucat nagyvállalat jelentette ki, hogy meghatározatlan ideig nem ad fel hirdetést a Facebookon. A legnagyobb nevek között ott az Unilever, a Mozilla, a Honda és a Starbucks is.","shortLead":"Mostanáig közel két tucat nagyvállalat jelentette ki, hogy meghatározatlan ideig nem ad fel hirdetést a Facebookon...","id":"20200629_facebook_hirdetes_bojkott_reklam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da17c2f3-7324-4762-9d53-b3f45b046195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"787e4903-c07a-48d9-be84-a847acc8d56c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_facebook_hirdetes_bojkott_reklam","timestamp":"2020. június. 29. 13:03","title":"Itt a lista: ez a 22 cég bojkottálja a Facebookot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d7e4027-509e-4e30-9810-411b284de93b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A sofőr ki tudott úszni.","shortLead":"A sofőr ki tudott úszni.","id":"20200629_A_Dunaba_sullyedt_egy_auto_Domsodnel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d7e4027-509e-4e30-9810-411b284de93b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89365a6-1af4-4076-bad9-ddc3ba8b009c","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_A_Dunaba_sullyedt_egy_auto_Domsodnel","timestamp":"2020. június. 29. 20:05","title":"A Dunába süllyedt egy autó Dömsödnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"109ff383-6cdb-47b3-babf-379a2402ee5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megkapta a néhány hete beharangozott gyorsbeállítások funkciót az asztali, vagyis böngészőkben elérhető Gmail.","shortLead":"Megkapta a néhány hete beharangozott gyorsbeállítások funkciót az asztali, vagyis böngészőkben elérhető Gmail.","id":"20200629_gmail_gyorsbeallitas_olvasopanel_postaladatipus_suruseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=109ff383-6cdb-47b3-babf-379a2402ee5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f05599b-8f00-4525-8372-cf21ec233dad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_gmail_gyorsbeallitas_olvasopanel_postaladatipus_suruseg","timestamp":"2020. június. 29. 09:42","title":"Nyissa meg a Gmailt, bekerült egy új gomb, amit csakis szeretni lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb8d1caf-3948-4b69-aab9-88f48e107ce7","c_author":"","category":"vilag","description":"Moszkva szerint nem igaz az a vád, hogy az orosz titkosszolgálatok fejpénzt fizettek volna a megölt amerikai katonákért az afganisztáni tálibokhoz közelálló milíciák tagjainak.","shortLead":"Moszkva szerint nem igaz az a vád, hogy az orosz titkosszolgálatok fejpénzt fizettek volna a megölt amerikai katonákért...","id":"20200628_Oroszorszag_cafolta_hogy_fejpenzt_fizetett_volna_a_megolt_amerikaiakert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb8d1caf-3948-4b69-aab9-88f48e107ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f41b3097-926e-4899-8171-2157171a3a37","keywords":null,"link":"/vilag/20200628_Oroszorszag_cafolta_hogy_fejpenzt_fizetett_volna_a_megolt_amerikaiakert","timestamp":"2020. június. 28. 15:36","title":"Oroszország cáfolta, hogy fejpénzt fizetett volna a megölt amerikaiakért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kigyulladt egy személyautó vasárnap délután az M7-es autópálya 88. kilométerszelvényében, az autópályát és a 710-es számú főutat összekötő lehajtónál.","shortLead":"Kigyulladt egy személyautó vasárnap délután az M7-es autópálya 88. kilométerszelvényében, az autópályát és a 710-es...","id":"20200628_Kigyulladt_egy_auto_forgalomkorlatozas_az_M7esen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97d7a0d2-a405-4bbd-9af3-3b0cfd2d8904","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_Kigyulladt_egy_auto_forgalomkorlatozas_az_M7esen","timestamp":"2020. június. 28. 14:54","title":"Kigyulladt egy autó, forgalomkorlátozás az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]