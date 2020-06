Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86965923-4869-4b80-a8c0-ab9d36bbc68d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy érintésre két legyet is csaphatnak a Microsoft új készülékének felhasználói, amikor alkalmazásokat szeretnének elindítani.","shortLead":"Egy érintésre két legyet is csaphatnak a Microsoft új készülékének felhasználói, amikor alkalmazásokat szeretnének...","id":"20200629_microsoft_surface_duo_androidos_telefon_app_groups","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86965923-4869-4b80-a8c0-ab9d36bbc68d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b4c3672-7795-46cd-8800-287304fab581","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_microsoft_surface_duo_androidos_telefon_app_groups","timestamp":"2020. június. 29. 15:03","title":"Hasznos funkciót kaphat a Microsoft új, androidos telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c22b76b5-37dd-4e25-b380-6a6b9d856cd4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy fürdőző bukkant rá a vélhetően a II. világháborúból származó szerkezetre a Korzón. ","shortLead":"Egy fürdőző bukkant rá a vélhetően a II. világháborúból származó szerkezetre a Korzón. ","id":"20200628_Granatot_talaltak_az_egyik_velencei_strandon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c22b76b5-37dd-4e25-b380-6a6b9d856cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6108c911-f429-467a-b88d-9d2212fc863b","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_Granatot_talaltak_az_egyik_velencei_strandon","timestamp":"2020. június. 28. 18:51","title":"Gránátot találtak az egyik velencei strandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"109ff383-6cdb-47b3-babf-379a2402ee5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megkapta a néhány hete beharangozott gyorsbeállítások funkciót az asztali, vagyis böngészőkben elérhető Gmail.","shortLead":"Megkapta a néhány hete beharangozott gyorsbeállítások funkciót az asztali, vagyis böngészőkben elérhető Gmail.","id":"20200629_gmail_gyorsbeallitas_olvasopanel_postaladatipus_suruseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=109ff383-6cdb-47b3-babf-379a2402ee5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f05599b-8f00-4525-8372-cf21ec233dad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_gmail_gyorsbeallitas_olvasopanel_postaladatipus_suruseg","timestamp":"2020. június. 29. 09:42","title":"Nyissa meg a Gmailt, bekerült egy új gomb, amit csakis szeretni lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a5887b-1b7d-4fc9-9a42-4cc9763daf9c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Pályi András nem igazán bánja, hogy egy \"feljelentés\" nyomán ez lett a Tigris sorsa, mert annyira gyengének tartja ifjúkori zsengéjét, hogy annak kéziratát sem mutatja meg senkinek. ","shortLead":"Pályi András nem igazán bánja, hogy egy \"feljelentés\" nyomán ez lett a Tigris sorsa, mert annyira gyengének tartja...","id":"202026_folyoirat__lepuffantas_herczog_noemi_feljelentik_atigrist","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98a5887b-1b7d-4fc9-9a42-4cc9763daf9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec5bafa-b0fa-4430-82a0-e5ed2946ce53","keywords":null,"link":"/360/202026_folyoirat__lepuffantas_herczog_noemi_feljelentik_atigrist","timestamp":"2020. június. 28. 12:30","title":"\"Jó kis sztori\" a 60-as években betiltott darab története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ca45503-b7cf-44c5-a82f-1c2b86dd4c63","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Több mint negyven év bujkálás után tartóztatták le egy kaliforniai sorozatgyilkosság elkövetőjét, most mindent bevallott, hogy elkerülje a halálbüntetést.","shortLead":"Több mint negyven év bujkálás után tartóztatták le egy kaliforniai sorozatgyilkosság elkövetőjét, most mindent...","id":"20200630_sorozatgyilkos_kalifornia_birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ca45503-b7cf-44c5-a82f-1c2b86dd4c63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604f4280-2569-481f-a92e-97442cc177b0","keywords":null,"link":"/vilag/20200630_sorozatgyilkos_kalifornia_birosag","timestamp":"2020. június. 30. 06:48","title":"Tizenhárom gyilkosságot vallott be egy egykori rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac58bcb-6868-4833-a18d-ceb2c985b4bd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Fordulatról nem lehet beszélni, csak kissé mérséklődik a meleg.","shortLead":"Fordulatról nem lehet beszélni, csak kissé mérséklődik a meleg.","id":"20200628_kanikula_enyhules_idojaras_elorejelzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ac58bcb-6868-4833-a18d-ceb2c985b4bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26aad93d-e01e-4c6b-a8a6-3f0af498355e","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_kanikula_enyhules_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2020. június. 28. 16:52","title":"Viharok enyhítenek a kánikulán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fennakadás az egyik szegedi IC-t is érinti.","shortLead":"A fennakadás az egyik szegedi IC-t is érinti.","id":"20200629_Leszakadt_a_felsovezetek_kesnek_a_Budapestrol_Szolnokra_tarto_vonatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42a3e708-eacb-49ca-bf94-512e81c158f5","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_Leszakadt_a_felsovezetek_kesnek_a_Budapestrol_Szolnokra_tarto_vonatok","timestamp":"2020. június. 29. 20:18","title":"Leszakadt a felsővezeték, késnek a Budapestről Szolnokra tartó vonatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56339559-8a67-4be1-a62a-71b8e691180a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Római-partért Egyesület attól tart, hogy a szivárgó szennyvíz fertőzést okoz.","shortLead":"A Római-partért Egyesület attól tart, hogy a szivárgó szennyvíz fertőzést okoz.","id":"20200628_A_szennyviz_folyik_a_Romai_fovenyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56339559-8a67-4be1-a62a-71b8e691180a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5285a072-e02b-4c63-8762-66c2ceea9cff","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_A_szennyviz_folyik_a_Romai_fovenyen","timestamp":"2020. június. 28. 16:44","title":"Szennyvíz folyik a Római fövenyén?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]