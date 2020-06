Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52e8b052-9c2b-4871-adde-6df8add26c2d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nemrég az egyik ottani folyóba óriási mennyiségű olajszármazék ömlött, most szándékosan eresztettek ki szennyezett vizet egy üzemből. Mindkét esetért a Nornickel vállalat a felelős.","shortLead":"Nemrég az egyik ottani folyóba óriási mennyiségű olajszármazék ömlött, most szándékosan eresztettek ki szennyezett...","id":"20200628_nornickel_norilszk_tundra_kornyezetszennyezes_szennyviz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52e8b052-9c2b-4871-adde-6df8add26c2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06bddeb0-87d6-459c-8aca-5d1edf1444f7","keywords":null,"link":"/zhvg/20200628_nornickel_norilszk_tundra_kornyezetszennyezes_szennyviz","timestamp":"2020. június. 28. 19:56","title":"Nehézfémekkel szennyezett vizet pumpáltak a tundrába Norilszknál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Aki megtarthatta a munkáját, az jól keresett áprilisban.","shortLead":"Aki megtarthatta a munkáját, az jól keresett áprilisban.","id":"20200630_KSH_atlagkereset_fizetes_400","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ac4b5bb-322b-4096-918d-71ba8656d046","keywords":null,"link":"/kkv/20200630_KSH_atlagkereset_fizetes_400","timestamp":"2020. június. 30. 09:05","title":"KSH: 400 ezer forint fölé nőtt a magyar átlagkereset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44a00abf-651f-43a0-b1ae-4d4f0a07d9dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem szokványos formavilággal kerül a polcokra augusztusban Magyarországon is a Samsung Odyssey G9, melyet elsősorban játékosoknak szán a gyártó.","shortLead":"Nem szokványos formavilággal kerül a polcokra augusztusban Magyarországon is a Samsung Odyssey G9, melyet elsősorban...","id":"20200628_samsung_odyssey_g9_gaming_monitor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44a00abf-651f-43a0-b1ae-4d4f0a07d9dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"696404cd-9702-44bb-aa66-2b8d90b22256","keywords":null,"link":"/tudomany/20200628_samsung_odyssey_g9_gaming_monitor","timestamp":"2020. június. 28. 15:03","title":"Futurisztikus monitort dob piacra a Samsung Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A feltételezett elkövetőt a helyszínen elfogták.","shortLead":"A feltételezett elkövetőt a helyszínen elfogták.","id":"20200628_emberoles_idos_ferfi_kobanya_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e10a03f4-304f-40cd-af40-5f4a27b42b9c","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_emberoles_idos_ferfi_kobanya_rendorseg","timestamp":"2020. június. 28. 16:28","title":"Megöltek egy idős férfit Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1006496e-4fc5-4ff3-a4d1-3d36c855fd86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kisebb baleset történt a Nemzetközi Űrállomás (ISS) környékén: Chris Cassidy űrhajós elejtette a kezében lévő tükröt, amely azóta szemétként kering valahol az űrben.","shortLead":"Kisebb baleset történt a Nemzetközi Űrállomás (ISS) környékén: Chris Cassidy űrhajós elejtette a kezében lévő tükröt...","id":"20200629_urseta_chris_cassidy_nemzetkozi_urallomas_elhagyott_tukor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1006496e-4fc5-4ff3-a4d1-3d36c855fd86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a0df6d-84e8-48e2-a8a7-5505e55ff489","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_urseta_chris_cassidy_nemzetkozi_urallomas_elhagyott_tukor","timestamp":"2020. június. 29. 10:33","title":"Űrséta közben elhagyta a tükrét a NASA egyik űrhajósa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e8c724-0299-4733-afcd-e32c6f0ba07e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Harrach Péter 10 éven át vezette a képviselőcsoportot, most megvan az utódja.","shortLead":"Harrach Péter 10 éven át vezette a képviselőcsoportot, most megvan az utódja.","id":"20200629_Frakciovezetot_valtott_a_KDNP","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6e8c724-0299-4733-afcd-e32c6f0ba07e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa07a0f1-d764-4c54-8733-f0850c4a4dfd","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_Frakciovezetot_valtott_a_KDNP","timestamp":"2020. június. 29. 13:47","title":"Frakcióvezetőt váltott a KDNP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvány nem csillapodik Szerbiában, és Koszovóban is egyre túlterheltebb az egészségügy a vírus terjedése miatt.","shortLead":"A koronavírus-járvány nem csillapodik Szerbiában, és Koszovóban is egyre túlterheltebb az egészségügy a vírus terjedése...","id":"20200629_koronavirus_szerbia_masodik_hullam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0baf5efa-75a2-4cdb-be26-08a3d448862b","keywords":null,"link":"/vilag/20200629_koronavirus_szerbia_masodik_hullam","timestamp":"2020. június. 29. 11:45","title":"Több száz új fertőzött Szerbiában, visszajönnek egyes korlátozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea5fb18-62e4-4a03-b6a3-39ece7060422","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW 20 500 darabot készített a hibrid sportautóból, amelynek utolsó szériája igazán egyedi darabokból áll.","shortLead":"A BMW 20 500 darabot készített a hibrid sportautóból, amelynek utolsó szériája igazán egyedi darabokból áll.","id":"20200629_Stilusosan_bucsuzott_az_utolso_18_darab_BMW_i8as","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ea5fb18-62e4-4a03-b6a3-39ece7060422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc0cf20-5bf4-4007-b1aa-cae5548a23cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200629_Stilusosan_bucsuzott_az_utolso_18_darab_BMW_i8as","timestamp":"2020. június. 29. 12:59","title":"Stílusosan búcsúzott az utolsó 18 darab BMW i8-as","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]