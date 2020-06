Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"34649811-b94f-43c4-ade9-89527aea33b6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Magas volt a részvételi arány vasárnap 17 óráig a lengyelországi elnökválasztás első fordulójában, eddig a szavazásra jogosultak 47,9 százaléka élt választói jogával. ","shortLead":"Magas volt a részvételi arány vasárnap 17 óráig a lengyelországi elnökválasztás első fordulójában, eddig a szavazásra...","id":"20200628_Magas_a_reszveteli_arany_a_lengyelorszagi_elnokvalasztason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34649811-b94f-43c4-ade9-89527aea33b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d362368-c0c8-45cc-b99d-3b7e86e3e617","keywords":null,"link":"/vilag/20200628_Magas_a_reszveteli_arany_a_lengyelorszagi_elnokvalasztason","timestamp":"2020. június. 28. 19:49","title":"Magas a részvételi arány a lengyelországi elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451efb17-0244-448b-9215-9583ef531ada","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden korábbinál nagyobb kerékpárforgalmat mérnek a város több pontján.","shortLead":"Minden korábbinál nagyobb kerékpárforgalmat mérnek a város több pontján.","id":"20200628_kerekparos_forgalmi_rekordok_Budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=451efb17-0244-448b-9215-9583ef531ada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e61ffa7-c9c1-4ecf-b7fe-b1ba76a8a282","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_kerekparos_forgalmi_rekordok_Budapest","timestamp":"2020. június. 28. 10:41","title":"Sorra dőlnek a kerékpáros forgalmi rekordok Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d0ad3e-7878-41e2-b3af-11d2952ce69a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Moods néven érdemes keresni azt az új funkciót a Waze-ben, amivel saját hangulatunkhoz igazíthatjuk az autónk ikonját.","shortLead":"Moods néven érdemes keresni azt az új funkciót a Waze-ben, amivel saját hangulatunkhoz igazíthatjuk az autónk ikonját.","id":"20200629_waze_navigacio_rancfelvarras_moods_google","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07d0ad3e-7878-41e2-b3af-11d2952ce69a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13d44d6a-5e64-451f-ab49-fe7d614dc1ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_waze_navigacio_rancfelvarras_moods_google","timestamp":"2020. június. 29. 17:03","title":"Használja a Waze-t? Frissítsen rá, már a hangulatát is beállíthatja az utazásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ő lett az R-Kord Kft. egyedüli tulajdonosa.","shortLead":"Ő lett az R-Kord Kft. egyedüli tulajdonosa.","id":"20200629_Kivasarolta_uzlettarsat_Meszaros_Lorinc_az_egyik_vasutepito_cegeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c8a5065-ad9a-481a-9ed1-7127ec27135f","keywords":null,"link":"/kkv/20200629_Kivasarolta_uzlettarsat_Meszaros_Lorinc_az_egyik_vasutepito_cegeben","timestamp":"2020. június. 29. 19:50","title":"Kivásárolta üzlettársát Mészáros Lőrinc az egyik vasútépítő cégében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1c78885-d71f-4eeb-bb95-6317c904f67e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Váratlanul csökkentette az alapkamatot az MNB, de azzal is felhívta magára a figyelmet a jegybank, hogy egyedüliként továbbra is növekedést vár 2020-ra. Változhatnak a kata szerinti adózás szabályai, segítséget kérnek a strandok, közel kétmilliárd eurót eltüntetett a Wirecard. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Váratlanul csökkentette az alapkamatot az MNB, de azzal is felhívta magára a figyelmet a jegybank, hogy egyedüliként...","id":"20200626_mnb_alapkamat_recesszio_airbnb_strand_kata_wirecard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1c78885-d71f-4eeb-bb95-6317c904f67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ef3015b-d57e-4fe6-9719-68a848e279d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200626_mnb_alapkamat_recesszio_airbnb_strand_kata_wirecard","timestamp":"2020. június. 28. 07:00","title":"És akkor Matolcsy megjósolta, nem lesz idén semmiféle recesszió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc178d77-273a-4ce5-9699-eb51e2b5d3f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kábítószer mellett 7 millió forint készpénzt is találtak a rendőrök.","shortLead":"A kábítószer mellett 7 millió forint készpénzt is találtak a rendőrök.","id":"20200628_drog_kabitoszer_hazkutatas_nemzeti_nyomozo_iroda_tek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc178d77-273a-4ce5-9699-eb51e2b5d3f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d29085ab-18ca-4635-a87b-919eb8a7c094","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_drog_kabitoszer_hazkutatas_nemzeti_nyomozo_iroda_tek","timestamp":"2020. június. 28. 12:38","title":"Fél kiló kokaint és 138 kiló marihuánát találtak dílereknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f884de7-6f63-40a6-83ed-dad223f42c7a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Debrecen kiesése nem azt jelenti, hogy a focira szánt állami pénzeket rosszul osztják el, csak azt, hogy volt a DVSC-nél tíz erősebb csapat - magyarázta a Fidesz kommunikációs igazgatója.","shortLead":"A Debrecen kiesése nem azt jelenti, hogy a focira szánt állami pénzeket rosszul osztják el, csak azt, hogy volt...","id":"20200628_Hollik_Istvan_politika_magyar_foci_debrecen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f884de7-6f63-40a6-83ed-dad223f42c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e31d15f1-8e62-4549-833a-0eb86f00c7a1","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_Hollik_Istvan_politika_magyar_foci_debrecen","timestamp":"2020. június. 28. 14:29","title":"Hollik István: Nem kell politikát látni a magyar foci pénzügyeibe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ötösökből annyi volt, hogy „csak” félmilliót érnek. ","shortLead":"Az ötösökből annyi volt, hogy „csak” félmilliót érnek. ","id":"20200628_hatos_lotto_sorsolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b0b74c6-0a55-4071-bbb8-487effb1238e","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_hatos_lotto_sorsolas","timestamp":"2020. június. 28. 17:46","title":"Senki sem találta el a milliókat érő hat számot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]