Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Aki megtarthatta a munkáját, az jól keresett áprilisban.","shortLead":"Aki megtarthatta a munkáját, az jól keresett áprilisban.","id":"20200630_KSH_atlagkereset_fizetes_400","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ac4b5bb-322b-4096-918d-71ba8656d046","keywords":null,"link":"/kkv/20200630_KSH_atlagkereset_fizetes_400","timestamp":"2020. június. 30. 09:05","title":"KSH: 400 ezer forint fölé nőtt a magyar átlagkereset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b00f71cd-8c49-4532-a907-4b77f369204a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A következő nagyjából félévben lehet megállapodás.","shortLead":"A következő nagyjából félévben lehet megállapodás.","id":"20200629_A_nemetek_es_a_franciak_is_szeretnek_ha_lenne_unios_helyreallitasi_alap_a_valsag_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b00f71cd-8c49-4532-a907-4b77f369204a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2482795-4e1f-4a1b-9a08-defc725a497a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200629_A_nemetek_es_a_franciak_is_szeretnek_ha_lenne_unios_helyreallitasi_alap_a_valsag_utan","timestamp":"2020. június. 29. 20:40","title":"A németek és a franciák is szeretnék, ha lenne uniós helyreállítási alap a válság után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a9b3ee6-0fdf-43cf-bd2c-28551792476b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megígérte, betartotta: húsz százalékkal megnövelte a Microsoft a Teams-csevegésekbe bekapcsolható résztvevők számát.","shortLead":"Megígérte, betartotta: húsz százalékkal megnövelte a Microsoft a Teams-csevegésekbe bekapcsolható résztvevők számát.","id":"20200630_microsoft_teams_hany_felhasznalo_egy_beszelgetesben_korlat_limit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a9b3ee6-0fdf-43cf-bd2c-28551792476b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a5c285f-147d-426d-8daf-5b544f521fc1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200630_microsoft_teams_hany_felhasznalo_egy_beszelgetesben_korlat_limit","timestamp":"2020. június. 30. 14:03","title":"Jó hír a Microsoft Teamsről: életbe lépett a 300-as limit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93597366-8569-49e2-9e7c-94c572588fa2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Varga Mihály szerint a gazdaság sikeres újraindítása miatt önti a közpénzt a vállalatokba a kormány.","shortLead":"Varga Mihály szerint a gazdaság sikeres újraindítása miatt önti a közpénzt a vállalatokba a kormány.","id":"20200630_kkv_vekop_100_milliard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93597366-8569-49e2-9e7c-94c572588fa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b48b62-2e48-46f0-b4ba-aa7e6ed5086f","keywords":null,"link":"/kkv/20200630_kkv_vekop_100_milliard","timestamp":"2020. június. 30. 11:59","title":"100 milliárdra pályázhatnak a cégek, amelyek fejlesztenének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09136c94-67e9-469f-8389-a212b99a15a2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egykori Airbnb-s lakások megjelentek az albérletpiacon, most már az egyetemekre felvett diákokra várnak a lakást kiadók.","shortLead":"Az egykori Airbnb-s lakások megjelentek az albérletpiacon, most már az egyetemekre felvett diákokra várnak a lakást...","id":"20200701_budapesti_alberletarak_jarvany_ingatlan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09136c94-67e9-469f-8389-a212b99a15a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f1eede-31cd-4606-8fee-07561f2b1551","keywords":null,"link":"/kkv/20200701_budapesti_alberletarak_jarvany_ingatlan","timestamp":"2020. július. 01. 11:04","title":"Tíz százalékkal estek a budapesti albérletárak a járvány kezdete óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem kímélte a vihar a vasutat.","shortLead":"Nem kímélte a vihar a vasutat.","id":"20200630_fakidoles_vonat_vasut_mav","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0251dc3a-23b8-4a7f-9383-2ab4cf45b99f","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_fakidoles_vonat_vasut_mav","timestamp":"2020. június. 30. 06:04","title":"Kidőlt fák miatt nem jár több vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"369496df-532f-43b8-b69b-ef0292e41dbc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"3500 embert elbocsátanak.","shortLead":"3500 embert elbocsátanak.","id":"20200630_Csodvedelmet_ker_a_Cirque_du_Soleil","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=369496df-532f-43b8-b69b-ef0292e41dbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b6d5081-3d73-47ae-8b58-273652dd4f34","keywords":null,"link":"/kultura/20200630_Csodvedelmet_ker_a_Cirque_du_Soleil","timestamp":"2020. június. 30. 10:43","title":"Csődvédelmet kér a Cirque du Soleil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8109a2-fd47-4ff2-aadd-4224d4c03816","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába egyeztettek Palkovics Lászlóval, egyetlen kérésük sem került a törvénytervezetbe.\r

","shortLead":"Hiába egyeztettek Palkovics Lászlóval, egyetlen kérésük sem került a törvénytervezetbe.\r

","id":"20200630_szfe_tuntetes_felsooktatas_alapitvanyi_fenntartas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e8109a2-fd47-4ff2-aadd-4224d4c03816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23dd0e30-ff55-4bf4-81bb-80977e640d3a","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_szfe_tuntetes_felsooktatas_alapitvanyi_fenntartas","timestamp":"2020. június. 30. 15:36","title":"Énekelve tüntetnek a színművészetisek, amíg a parlament az egyetem sorsáról dönt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]