Bocskai Péterre 2018 novemberében szabtak ki jogerős börtönbüntetést, de még nem vonult be. A 2014-es választáskor Orbán Viktor miniszterelnök nála kávézott.

Ádertől remél kegyelmet Orbán vendéglátója, aki azóta sem vonult börtönbe

Orbán Viktor miniszterelnök riadót fújt a klímavészhelyzet miatt.

Orbán bejelentette a klímavédelmi akciótervet

Egyre nagyobb a hiány Hong Kong boltjaiban, ahogy pánikszerűen vásárolnak fel az emberek mindent a koronavírus miatt. A 2014-es választáskor...","id":"20200218_ader_janos_kegyelem_bocskai_peter_jogeros_bortonbuntetes_bocskai_peter_orban_viktor_kampanyvideo_2014","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9dd1650f-5806-49fb-a190-fe2d05237d92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eafc01f-b921-4b65-afd9-b72d5c7da80c","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_ader_janos_kegyelem_bocskai_peter_jogeros_bortonbuntetes_bocskai_peter_orban_viktor_kampanyvideo_2014","timestamp":"2020. február. 18. 06:57","title":"Ádertől remél kegyelmet Orbán vendéglátója, aki azóta sem vonult börtönbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff189e6e-b83a-4e02-b76c-578275368700","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök riadót fújt a klímavészhelyzet miatt.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök riadót fújt a klímavészhelyzet miatt.","id":"20200216_klimavedelem_orban_evertekelo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff189e6e-b83a-4e02-b76c-578275368700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"993249d2-71e9-4383-8342-48a582336581","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_klimavedelem_orban_evertekelo","timestamp":"2020. február. 16. 16:03","title":"Orbán bejelentette a klímavédelmi akciótervet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a30677b4-0d72-4bc9-9925-3b307e99b644","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyre nagyobb a hiány Hong Kong boltjaiban, ahogy pánikszerűen vásárolnak fel az emberek mindent a koronavírus miatt. Két embert most azért tartóztattak le, mert fegyverrel raboltak vécépapírt.

Fegyveres rablók vittek el Hongkongban hatszáz guriga vécépapírt

Ugyanezt mondják Józsefváros polgármesterének, Pikó Andrásnak is.

TASZ: Karácsony nem bojkottálhatja a Hír TV-t

Minden, eddig karanténban tartott magyar állampolgár tünetmentes a kéthetes lappangási idő letelte után, miután vécépapírt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9012124b-c5cd-4a18-8252-b6cf234eecda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyanezt mondják Józsefváros polgármesterének, Pikó Andrásnak is.","shortLead":"Ugyanezt mondják Józsefváros polgármesterének, Pikó Andrásnak is.","id":"20200218_tasz_karacsony_gergely_piko_andras_bojkott_hir_tv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9012124b-c5cd-4a18-8252-b6cf234eecda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00cedd9c-34c7-40a0-96bd-baa5697a61e9","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_tasz_karacsony_gergely_piko_andras_bojkott_hir_tv","timestamp":"2020. február. 18. 09:35","title":"TASZ: Karácsony nem bojkottálhatja a Hír TV-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3314b580-c569-4631-913e-69a68129866a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Minden, eddig karanténban tartott magyar állampolgár tünetmentes a kéthetes lappangási idő letelte után, miután hazatértek Kínából.","shortLead":"Minden, eddig karanténban tartott magyar állampolgár tünetmentes a kéthetes lappangási idő letelte után, hazatértek Kínából.

Kiengedték a kórházból a Vuhanból hazatért magyarokat

A másfél milliós finn főváros útjain tavaly hárman vesztették életüket, de egyikük sem gyalogos vagy kerékpáros.

Helsinkiben tavaly egyetlen gyalogos vagy biciklis sem halt meg

A daganatos sejtek gyógyszerekkel finn főváros útjain tavaly hárman vesztették életüket, de egyikük sem gyalogos vagy kerékpáros.","id":"20200217_helsinki_finnorszag_kozlekedes_gyalogos_kerekparos_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddac91dc-733e-4d88-b085-b2e4aa687685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db82016b-04bf-4e98-a51c-23fa91b5a24a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200217_helsinki_finnorszag_kozlekedes_gyalogos_kerekparos_baleset","timestamp":"2020. február. 17. 18:41","title":"Helsinkiben tavaly egyetlen gyalogos vagy biciklis sem halt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee36c229-1f3c-4061-8ffe-34ac7973acbd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A daganatos sejtek gyógyszerekkel szembeni ellenállását vizsgálták a kutatók, és értek el komoly eredményt.

Hatékonyabb lehet a leukémia kezelése egy magyar kutatásnak köszönhetően

A már csaknem kihalt királyi teknős (Batagur affinis) három fészkét fedezték fel természetvédelmi szakemberek köszönhetően","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61311ea0-e147-47b0-9b6d-2e59b5822081","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A már csaknem kihalt királyi teknős (Batagur affinis) három fészkét fedezték fel természetvédelmi szakemberek a délnyugat-kambodzsai Koh Kong tartományban lévő Sre Ambel folyórendszer vizenyős területein – jelentette be a New York-i központú Wildlife Conservation Society (WCS).","shortLead":"A már csaknem kihalt királyi teknős (Batagur affinis) három fészkét fedezték fel természetvédelmi a délnyugat-kambodzsai Koh Kong tartományban lévő Sre Ambel folyórendszer vizenyős területein – jelentette be a New York-i központú Wildlife Conservation Society (WCS).

Három fészekben 51 tojást találtak a majdnem kihalt királyi teknősből