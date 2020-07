Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72118a39-de97-4afd-ad03-0da6bfc5eb65","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Míg Hollandiában csupán két madárfajra lehet vadászni és az uniós átlag is csak harminc, addig a francia törvények 64 – köztük veszélyeztetettek – vadászatát is engedélyezi.","shortLead":"Míg Hollandiában csupán két madárfajra lehet vadászni és az uniós átlag is csak harminc, addig a francia törvények 64 –...","id":"20200630_Franciaorszag_sorozatosan_nem_lep_az_illegalis_madarvadaszat_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72118a39-de97-4afd-ad03-0da6bfc5eb65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"756dfd0c-d7e3-4beb-98eb-04f23f81f2e9","keywords":null,"link":"/zhvg/20200630_Franciaorszag_sorozatosan_nem_lep_az_illegalis_madarvadaszat_ellen","timestamp":"2020. június. 30. 13:55","title":"Hiába a tiltakozás, Franciaországban továbbra is lehet ragasztóval madarat fogni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb5bb1a3-6b03-4881-bb3a-6f84076ed725","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt öt napból a mai a negyedik, amikor műszaki hiba miatt lassul a forgalom az ország egyik legforgalmasabb vasútvonalán, alig több, mint két hét alatt a hetedik.","shortLead":"Az elmúlt öt napból a mai a negyedik, amikor műszaki hiba miatt lassul a forgalom az ország egyik legforgalmasabb...","id":"20200701_Budapest_Cegled_vasut_hiba_keses_vonat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb5bb1a3-6b03-4881-bb3a-6f84076ed725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af8a0cb8-e764-43a7-b1da-6a546e9ceb5a","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_Budapest_Cegled_vasut_hiba_keses_vonat","timestamp":"2020. július. 01. 13:50","title":"15 nap alatt hetedszer romlik el valami a Budapest–Cegléd vasútvonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d6d0a8d-cdef-4395-bf8f-05d4ad45925e","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Darázsfészekbe nyúlhatnak a fővárosi kerületek a kedvezményes parkolási díjak megreformálásával, de sokáig nem halogathatják a kérdést. Budapest belső kerületeiben ugyanis szinte kivétel nélkül kevesebb parkolóhely van, mint ahány engedélyt kiadnak az önkormányzatok. Információink szerint Erzsébetvárosban és Ferencvárosban már a szakmai előkészítés zajlik és akár jövő januártól változhatnának a díjak, a VI. kerület pedig a fővárossal közösen tervezi, hogy környezetterhelés alapján vizsgálják felül a lakossági parkolási engedélyeket.","shortLead":"Darázsfészekbe nyúlhatnak a fővárosi kerületek a kedvezményes parkolási díjak megreformálásával, de sokáig nem...","id":"20200701_lakossagi_parkolasi_engedelyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d6d0a8d-cdef-4395-bf8f-05d4ad45925e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"955eec7d-dd08-4665-ae58-50ff6949e8dc","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_lakossagi_parkolasi_engedelyek","timestamp":"2020. július. 01. 06:30","title":"Belenyúlnak a darázsfészekbe a kerületek: több helyen felülvizsgálnák a parkolási engedélyeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d879d4ec-bc87-4d38-928e-107aeaa00882","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nagyjából visszarendeződött az adatforgalom a koronavírus-járvány előtti szintre a távközlési cégek szerint.\r

","shortLead":"Nagyjából visszarendeződött az adatforgalom a koronavírus-járvány előtti szintre a távközlési cégek szerint.\r

","id":"20200701_mobilnet_adatforgalom_home_office_karantn_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d879d4ec-bc87-4d38-928e-107aeaa00882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb650e39-e238-4cc6-aca5-78a7ca0be2dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200701_mobilnet_adatforgalom_home_office_karantn_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. július. 01. 05:56","title":"Lepörgött a roham, már közel sem használunk annyi mobilnetet, mint a karantén alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e006a5ec-a73b-4587-b0e3-9e80515caec1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ahogy a koronavírus-járvány miatt egyre elfogadottabbá válik az arcmaszk használata, úgy találkozhatunk újabb és újabb megoldásokkal. Tulajdonképpen nem is meglepő, hogy még internetre csatlakoztatható arcmaszk is készült.","shortLead":"Ahogy a koronavírus-járvány miatt egyre elfogadottabbá válik az arcmaszk használata, úgy találkozhatunk újabb és újabb...","id":"20200701_donut_robotics_internetre_csatlakozo_intelligens_arcmaszk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e006a5ec-a73b-4587-b0e3-9e80515caec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c1d9cc-6b2e-4263-84ac-6d28e78536c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200701_donut_robotics_internetre_csatlakozo_intelligens_arcmaszk","timestamp":"2020. július. 01. 11:03","title":"Jön az arcmaszk, ami felerősíti a hangunkat, ha érzi, hogy telefonálni akarunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a49f536-af03-405d-94e1-67ab8407b0c5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A törvényalkotási bizottság egyhangúlag támogatta azt a javaslatot, amely szerint a jövőben az elhunyt olimpikonok özvegyeinek az életjáradék teljes összege járhat a gyermekek nagykorúvá válásáig. A törvénymódosítás célja Benedek Tibor hátramaradt gyermekeinek a támogatása.","shortLead":"A törvényalkotási bizottság egyhangúlag támogatta azt a javaslatot, amely szerint a jövőben az elhunyt olimpikonok...","id":"20200701_olimpikon_ozvegy_eletjaradek_benedek_tibor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a49f536-af03-405d-94e1-67ab8407b0c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e43419fb-4938-4bf2-a42e-3111e09359ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200701_olimpikon_ozvegy_eletjaradek_benedek_tibor","timestamp":"2020. július. 01. 16:57","title":"Benedek Tibor özvegye megkaphatja férje teljes olimpiai életjáradékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a9b3ee6-0fdf-43cf-bd2c-28551792476b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megígérte, betartotta: húsz százalékkal megnövelte a Microsoft a Teams-csevegésekbe bekapcsolható résztvevők számát.","shortLead":"Megígérte, betartotta: húsz százalékkal megnövelte a Microsoft a Teams-csevegésekbe bekapcsolható résztvevők számát.","id":"20200630_microsoft_teams_hany_felhasznalo_egy_beszelgetesben_korlat_limit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a9b3ee6-0fdf-43cf-bd2c-28551792476b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a5c285f-147d-426d-8daf-5b544f521fc1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200630_microsoft_teams_hany_felhasznalo_egy_beszelgetesben_korlat_limit","timestamp":"2020. június. 30. 14:03","title":"Jó hír a Microsoft Teamsről: életbe lépett a 300-as limit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db54569a-52e3-48f8-9ee6-dbed103f1834","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyar kutatók vezetésével, több mint egy évtizeden át tartó genetikai nyomozással jutott el nemzetközi kutatócsoport egy család férfi tagjait három generáció óta sújtó kórkép eredetéhez. Eredményeik a betegség kezelése mellett annak megértésében is sokat segíthetnek, hogy miként kezelik az emberi sejtek az örökítőanyagban található, genetikai kódon túli információkat.","shortLead":"Magyar kutatók vezetésével, több mint egy évtizeden át tartó genetikai nyomozással jutott el nemzetközi kutatócsoport...","id":"20200701_magyar_kutatok_genetikai_nyomozas_ritka_betegseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db54569a-52e3-48f8-9ee6-dbed103f1834&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b81629d2-9779-4763-93f2-6e58b4fd2385","keywords":null,"link":"/tudomany/20200701_magyar_kutatok_genetikai_nyomozas_ritka_betegseg","timestamp":"2020. július. 01. 16:03","title":"Magyar kutatók genetikai nyomozással jöttek rá egy ritka betegség okára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]