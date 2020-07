Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e1d5d629-1895-4a23-b6a4-3fb49674e989","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Bár sok országban igyekeznek úgy tenni, mintha már elmúlt volna a koronavírus-veszély, a számok egészen másról tanúskodnak. Világszerte rendületlenül nő a fertőzöttek száma, az USA és Brazília nagyon rosszul áll és Európában, többek között Magyarország szomszédjainál is visszatérőben van a kór. Aki siet az enyhítéssel, az pórul járhat.","shortLead":"Bár sok országban igyekeznek úgy tenni, mintha már elmúlt volna a koronavírus-veszély, a számok egészen másról...","id":"20200702_Koronavirus__ugy_tert_vissza_hogy_el_sem_ment","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1d5d629-1895-4a23-b6a4-3fb49674e989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88387202-167d-4dac-85af-d4e669fe5cd3","keywords":null,"link":"/vilag/20200702_Koronavirus__ugy_tert_vissza_hogy_el_sem_ment","timestamp":"2020. július. 02. 18:07","title":"A koronavírus úgy tért vissza, hogy el sem ment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dddc962-725c-45f9-bc64-b49b4793f805","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Július 20-tól látható minden hétköznap öttől az Őszintén! Joshival.\r

\r

","shortLead":"Július 20-tól látható minden hétköznap öttől az Őszintén! Joshival.\r

\r

","id":"20200703_Joshi_Bharat_visszater_a_kepernyore","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9dddc962-725c-45f9-bc64-b49b4793f805&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc89aff9-55e6-4d7c-b3e1-688f7b43349f","keywords":null,"link":"/elet/20200703_Joshi_Bharat_visszater_a_kepernyore","timestamp":"2020. július. 03. 09:26","title":"Újabb mozgás a Life TV-nél: Joshi Bharat visszatér a képernyőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7552b32-7c69-4766-a61f-2f504fcbe77f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bitay Márton Örs Mészáros-közeliként híresült el, de most is közel van a tűzhöz.","shortLead":"Bitay Márton Örs Mészáros-közeliként híresült el, de most is közel van a tűzhöz.","id":"202027_szent_istvan_krt_23_a_nincstelen_exallamtitkar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7552b32-7c69-4766-a61f-2f504fcbe77f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6556120-81e4-48b5-9935-cedc71962db9","keywords":null,"link":"/360/202027_szent_istvan_krt_23_a_nincstelen_exallamtitkar","timestamp":"2020. július. 04. 08:30","title":"Elég nagyban bizniszel a korábban \"nincstelen\" exállamtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2814a57-fdbb-4f36-a148-d0611984f932","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az állateledelként is szolgáló szója miatt ugyanis erdőket irtanak ki. Két dolog azonban megakadályozza a fenntartható és környezetbarát állateledeket készítését: az ár és a jogszabályok.\r

\r

","shortLead":"Az állateledelként is szolgáló szója miatt ugyanis erdőket irtanak ki. Két dolog azonban megakadályozza a fenntartható...","id":"20200702_Kutatok_algakkal_es_rovarokkal_etetnek_a_husukert_tenyeszett_allatokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2814a57-fdbb-4f36-a148-d0611984f932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c2626c0-8ae7-4a0b-a8f8-c35115f292dc","keywords":null,"link":"/zhvg/20200702_Kutatok_algakkal_es_rovarokkal_etetnek_a_husukert_tenyeszett_allatokat","timestamp":"2020. július. 02. 14:59","title":"Kutatók algákkal és rovarokkal etetnék a húsukért tenyészett állatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b47df3d-b731-4350-817e-4d3151d64b5c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos korábban arra hivatkozva mondott nemet, hogy az operatív törzs miatt sok a dolga. Ennek már vége, Hadházyra viszont továbbra sem ér rá.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos korábban arra hivatkozva mondott nemet, hogy az operatív törzs miatt sok a dolga. Ennek már...","id":"20200703_muller_cecilia_orszagos_tiszti_foorvos_hadhazy_akos_operativ_torzs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b47df3d-b731-4350-817e-4d3151d64b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a41d18-5cf5-414b-b9dd-33f5af2fa872","keywords":null,"link":"/itthon/20200703_muller_cecilia_orszagos_tiszti_foorvos_hadhazy_akos_operativ_torzs","timestamp":"2020. július. 03. 07:55","title":"Müller Cecília még mindig nem hajlandó találkozni Hadházy Ákossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a4417a1-6a01-4717-929e-7660a5bbfa56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Időt nyertek a felhasználók, csak augusztusban szűnik meg működni az Apple által felvásárolt Dark Sky alkalmazás.","shortLead":"Időt nyertek a felhasználók, csak augusztusban szűnik meg működni az Apple által felvásárolt Dark Sky alkalmazás.","id":"20200703_android_dark_sky_idojaras_elorejelzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a4417a1-6a01-4717-929e-7660a5bbfa56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06b3e2c4-671b-40cf-9b63-af62eb0369ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20200703_android_dark_sky_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2020. július. 03. 11:48","title":"Androidon 27 napig használható még az egyik legjobb időjárásos app, utána vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e54a11-e6db-4245-9468-d726b6b33752","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfi a kanadai fegyveres erőknél szolgál. A kanadai kormányfő nem volt otthon.","shortLead":"A férfi a kanadai fegyveres erőknél szolgál. A kanadai kormányfő nem volt otthon.","id":"20200703_teherauto_fegyveres_justin_trudeau_kanada","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7e54a11-e6db-4245-9468-d726b6b33752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"380c0c19-498a-476e-b156-71468141bcb5","keywords":null,"link":"/vilag/20200703_teherauto_fegyveres_justin_trudeau_kanada","timestamp":"2020. július. 03. 06:10","title":"Teherautóval rontott be egy fegyveres férfi Justin Trudeau lakhelyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c83b7cd4-a6e8-44c8-a3bb-3d85b2fce7fb","c_author":"Marabu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200702_Marabu_Feknyuz_Ez_meg_csaladi_konfliktusok_forrasa_lehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c83b7cd4-a6e8-44c8-a3bb-3d85b2fce7fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d74090-75de-4726-ac2e-41a081fc114e","keywords":null,"link":"/elet/20200702_Marabu_Feknyuz_Ez_meg_csaladi_konfliktusok_forrasa_lehet","timestamp":"2020. július. 02. 16:56","title":"Marabu Féknyúz: Ez még családi konfliktusok forrása lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]