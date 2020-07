Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86b6013c-b6a0-4d31-8c7b-b6c614c46900","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sajnálják, hogy így alakult, de bíznak benne, hogy hamarosan újra találkozhatnak a rajongókkal. ","shortLead":"Sajnálják, hogy így alakult, de bíznak benne, hogy hamarosan újra találkozhatnak a rajongókkal. ","id":"20200703_Ideiglenes_szunetet_jelentett_be_a_Quimby","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86b6013c-b6a0-4d31-8c7b-b6c614c46900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a818f59b-5b95-4f67-8f14-8d0d78e91394","keywords":null,"link":"/elet/20200703_Ideiglenes_szunetet_jelentett_be_a_Quimby","timestamp":"2020. július. 03. 16:26","title":"Kiss Tibi 2020 végéig visszavonul, ideiglenes szünetet jelentett be a Quimby","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f5d8f09-534f-4d6f-95a5-cba04db69844","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy vasúti átjáróban ütközött össze a vonat a személyautóval, a sofőr meghalt.","shortLead":"Egy vasúti átjáróban ütközött össze a vonat a személyautóval, a sofőr meghalt.","id":"20200703_intercity_baleset_ikreny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f5d8f09-534f-4d6f-95a5-cba04db69844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ecd7de-779f-429f-9515-a85753308c05","keywords":null,"link":"/cegauto/20200703_intercity_baleset_ikreny","timestamp":"2020. július. 03. 21:27","title":"Intercityvel ütközött egy autó Ikrényben, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a06d8cf0-529c-4e78-b099-37521502ccc8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Budapest főpolgármestere szerint ha a jogállamiság hiányát pénzmegvonással büntetnék, az Orbánéknak lenne jó, a pénz feletti rendelkezési jogukat kell korlátozni, és régiós szintekre levinni.","shortLead":"Budapest főpolgármestere szerint ha a jogállamiság hiányát pénzmegvonással büntetnék, az Orbánéknak lenne jó, a pénz...","id":"20200705_EU_Karacsony_Gergely_Magyarorszag_Europai_Unio_Sudwest_Presse_szemle","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a06d8cf0-529c-4e78-b099-37521502ccc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83222aef-8264-4f5a-ba60-aa2875c98e70","keywords":null,"link":"/360/20200705_EU_Karacsony_Gergely_Magyarorszag_Europai_Unio_Sudwest_Presse_szemle","timestamp":"2020. július. 05. 09:15","title":"Karácsony: Nem Magyarországtól, hanem Orbánéktól kell elvenni az EU-pénzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1c2437-91d3-40c3-a469-c7116a59df74","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Balatonakali, Balatonkenese és Balatonudvari bizonyos feltételekkel 25 évre ingyenes használatba kapta a Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) tulajdonában lévő közforgalmú kikötőjét - közölte Koncz Imre, Balatonakali polgármestere az MTI-vel szombaton.","shortLead":"Balatonakali, Balatonkenese és Balatonudvari bizonyos feltételekkel 25 évre ingyenes használatba kapta a Balatoni...","id":"20200704_balaton_kikoto_bahart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff1c2437-91d3-40c3-a469-c7116a59df74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99554247-8888-4373-9194-1f85f00b1e9e","keywords":null,"link":"/kkv/20200704_balaton_kikoto_bahart","timestamp":"2020. július. 04. 21:13","title":"Három balatoni önkormányzat kapott kikötőt a Baharttól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbca9d7c-bb72-4b38-a247-80d10ec3ff4b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szlovénia szombattól 36 óránál nem régebbi negatív koronavírustesztet is kér az úgynevezett sárga listán szereplő országok állampolgáraitól, köztük a horvátoktól is - írta a helyi sajtó.","shortLead":"Szlovénia szombattól 36 óránál nem régebbi negatív koronavírustesztet is kér az úgynevezett sárga listán szereplő...","id":"20200704_Sokaknak_ismet_negativ_koronavirustesztet_kell_felmutatniuk_a_szloven_hataron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbca9d7c-bb72-4b38-a247-80d10ec3ff4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e64432a9-a3a6-4864-96a8-b587f3034a6a","keywords":null,"link":"/vilag/20200704_Sokaknak_ismet_negativ_koronavirustesztet_kell_felmutatniuk_a_szloven_hataron","timestamp":"2020. július. 04. 16:44","title":"Sokaknak ismét negatív koronavírustesztet kell felmutatniuk a szlovén határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1a96f4e-1843-4a7d-91ab-5c1d227c7215","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már több mint kétszázezren megfertőződtek Törökországban és ötezren meghaltak. ","shortLead":"Már több mint kétszázezren megfertőződtek Törökországban és ötezren meghaltak. ","id":"20200703_Torokorszagban_tombol_a_jarvany_alig_merseklodott_a_fertozodes_uteme","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1a96f4e-1843-4a7d-91ab-5c1d227c7215&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f2ed5d-dfe8-43d4-aaae-d4637238e260","keywords":null,"link":"/vilag/20200703_Torokorszagban_tombol_a_jarvany_alig_merseklodott_a_fertozodes_uteme","timestamp":"2020. július. 03. 21:51","title":"Törökországban tombol a járvány, alig mérséklődött a fertőződés üteme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c5d3084-222b-4a0d-909e-9acd74c955b6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány a veszélyhelyzetre hivatkozva tette lehetővé az elővásárlási jog bejegyeztetését.","shortLead":"A kormány a veszélyhelyzetre hivatkozva tette lehetővé az elővásárlási jog bejegyeztetését.","id":"20200703_Akar_az_osszes_banyateruletet_megszerezheti_az_allam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c5d3084-222b-4a0d-909e-9acd74c955b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"409fe268-5be1-4507-99ef-b6c3e94f5646","keywords":null,"link":"/kkv/20200703_Akar_az_osszes_banyateruletet_megszerezheti_az_allam","timestamp":"2020. július. 03. 15:35","title":" Nem tudni, hány bányára tette rá a kezét a kormány egy különleges jogszabállyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e4324f-c796-4abe-bb90-f243c29a8723","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint kétszázezer ember került ismét karanténba a Spanyolország észak-keleti részén lévő Katalóniában, ahol az utóbbi napokban ismét jelentősen megugrott az új koronavírusos fertőzések száma. Ausztráliában is romlik a helyzet, Melbourne-ben kilenc toronyházban rendeltek el teljes zárlatot.","shortLead":"Több mint kétszázezer ember került ismét karanténba a Spanyolország észak-keleti részén lévő Katalóniában, ahol...","id":"20200704_Egyre_tobb_helyen_durvul_a_Covid19_jarvany__jonnek_az_uj_szigoritasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16e4324f-c796-4abe-bb90-f243c29a8723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d2419a4-1373-47f9-b315-da8e52f11f5b","keywords":null,"link":"/vilag/20200704_Egyre_tobb_helyen_durvul_a_Covid19_jarvany__jonnek_az_uj_szigoritasok","timestamp":"2020. július. 04. 14:43","title":"Egyre több helyen durvul a Covid-19 járvány – jönnek az új szigorítások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]