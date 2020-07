A július 16-i siófoki önkormányzat testületi ülésre két javaslatot is bevisz Lengyel Róbert, amikkel a város biztonságosabbá, nyáron is élhetőbbé tételét céloznák meg – közölte a polgármester a Facebookon.

Az egyik, hogy Siófok egész területére elrendelnénk a közterületi alkoholfogyasztási tilalmat.

„Próbáljuk elérni azt, hogy sem a parkjainkban itt-ott részegen fetrengő hajléktalanok, sem pedig a mindennapokból kiszabaduló ifjak következmények nélkül vedeljenek a közterületeinken” - írta Lengyel, aki elárulta, hogy egy másik intézkedéssel korlátoznánk a kereskedelmi üzletekben az éjszakai órákban történő, jelenleg korlátlan alkoholvásárlást.

„Elég abból is, hogy éjjel suhancok, vagy épp hajléktalanok a boltok polcairól tömegével veszik az olcsóbb sört, kommersz italokat, majd azok egy részét ismét csak az utcán közlekedve, óbégatva vedelik, az üres dobozokat meg üvegeket szanaszét dobálva. Hallom előre a szkeptikusok ellenvetésit, az ellenérdekeltek fenyegetésit is és tisztában vagyok vele, hogy egyetlen varázsütésre nem fog minden megváltozni. De teszünk néhány lépést itt is előre és idővel látható eredmények is lehetnek” – írta közösségi oldalán a polgármester, aki hangsúlyozta, hogy az éjszakai alkohol kiszolgálási tilalom megszegése komoly következményeket von majd maga után.

Lengyel Róbert arról is ír, hogy a Petőfi sétányt is fokozottan ellenőriznék, a pályázati úton kiválasztott biztonsági céggel úgy állapodtak meg, hogy egyelőre őrzés nincs, de „ha újra lehetőség lesz rá, némi felkészülési időt biztosítva számukra, indítjuk a projektet, ismét rendezvény területté nyilvánítjuk a sétányt”. Ezzel párhuzamosan a térfigyelő rendszert is tovább fejlesztik, azon dolgoznak, hogy rövidesen a kapitányság épületéből, a rendőrség által közvetlenül figyelemmel lehessen kísérni a sétány történéseit.

„Nos, jelen állás szerint július közepén zárul a sétány és feláll az őrzés” – írta a polgármester.

A rendőrség egyébként - a Készenléti Rendőrség és a társszervek munkatársaival - július 4-én 22 óra és július 5-én 6 óra között összehangolt ellenőrzéseket tartott a Petőfi sétányon. A police.hu azt írta, hogy szombat este és éjjel 646 főt igazoltattak, közülük öt személyt állítottak elő, hat esetben szabálysértési feljelentést tettek, két bírságot szabtak ki, valamint szintén két ittas járművezetővel szemben intézkedtek.