Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15bfaf11-b7de-4d1f-9b75-1fdedb733f96","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Rengeteg diák veszítette el a megélhetését a válság miatt, nekik segít Berlin.","shortLead":"Rengeteg diák veszítette el a megélhetését a válság miatt, nekik segít Berlin.","id":"20200706_Diakhitel_kulfoldieknek_is_Nemetorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15bfaf11-b7de-4d1f-9b75-1fdedb733f96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c3ba6ab-1ecd-4628-8174-685395cfe297","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200706_Diakhitel_kulfoldieknek_is_Nemetorszagban","timestamp":"2020. július. 06. 15:27","title":"Diákhitel külföldieknek is Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b3da3c5-ca8d-4c4d-aaec-4e5c6c93b75e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lehet-e filantróp milliárdos egy nyílt társadalomban? Ezt a kérdést is igyekszik megválaszolni a Washington Postban megjelent Soros Györgyről szóló írás.","shortLead":"Lehet-e filantróp milliárdos egy nyílt társadalomban? Ezt a kérdést is igyekszik megválaszolni a Washington Postban...","id":"20200707_soros_szemle_washington_post","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b3da3c5-ca8d-4c4d-aaec-4e5c6c93b75e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f23f7b27-f877-4e17-88a4-5d1725287b7b","keywords":null,"link":"/360/20200707_soros_szemle_washington_post","timestamp":"2020. július. 07. 07:30","title":"Washington Post: Soros azt a rendszert változtatná meg, amely gazdaggá tette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2210b66-21c3-4ea7-a940-2159e0eb2716","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A józsefvárosi polgármester szerint ők szabályosan kötöttek gyorsított, meghívásos eljárásban szerződést új közétkeztetési szolgáltatóval, és nem tehettek mást, az előzőt fel kellett rúgni – hiába jutott ennek ellenkezőjére a Közbeszerzési Döntőbizottság.","shortLead":"A józsefvárosi polgármester szerint ők szabályosan kötöttek gyorsított, meghívásos eljárásban szerződést új...","id":"20200707_Piko_Andras_Szabalyosan_jartunk_el_de_penzben_mindenkeppen_megerte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2210b66-21c3-4ea7-a940-2159e0eb2716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc59563a-0c3a-44f3-bce3-1d89d86e5caf","keywords":null,"link":"/kkv/20200707_Piko_Andras_Szabalyosan_jartunk_el_de_penzben_mindenkeppen_megerte","timestamp":"2020. július. 07. 09:34","title":"Pikó András: Szabályosan jártunk el, de pénzben mindenképpen megérte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59b2dc7b-5a6a-4584-bfc7-fd683eebb25e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik nem teljesen elégedettek a gyári Type R-rel.","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik nem teljesen elégedettek a gyári Type R-rel.","id":"20200707_minden_csak_nem_visszafogott_a_mugenfele_honda_civic_type_r","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59b2dc7b-5a6a-4584-bfc7-fd683eebb25e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d18a2b2-90cc-430f-8a36-beb3b299ef1f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200707_minden_csak_nem_visszafogott_a_mugenfele_honda_civic_type_r","timestamp":"2020. július. 07. 09:21","title":"Minden, csak nem visszafogott a Mugen-féle Honda Civic Type R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200ea061-6747-43f0-9c20-81bfe2cc584d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A hétfőn egy római kórházban elhunyt 91 éves zeneszerző írását kedden közlik az olasz napilapok.","shortLead":"A hétfőn egy római kórházban elhunyt 91 éves zeneszerző írását kedden közlik az olasz napilapok.","id":"20200707_En_Ennio_Morricone_meghaltam__elore_megirta_sajat_gyaszjelenteset_a_zeneszerzo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=200ea061-6747-43f0-9c20-81bfe2cc584d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4baa868-34ff-4055-bc67-8f5a5b9e54de","keywords":null,"link":"/kultura/20200707_En_Ennio_Morricone_meghaltam__elore_megirta_sajat_gyaszjelenteset_a_zeneszerzo","timestamp":"2020. július. 07. 09:23","title":"\"Én, Ennio Morricone, meghaltam” - előre megírta saját gyászjelentését a zeneszerző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd576a8b-9d4c-44f5-b386-58ed1c4e7154","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A színházak, a múzeumok, a képtárak, a zenei intézmények és a független mozik kaphatnak a pénzügyi mentőcsomagból.","shortLead":"A színházak, a múzeumok, a képtárak, a zenei intézmények és a független mozik kaphatnak a pénzügyi mentőcsomagból.","id":"20200706_nagy_britannia_szinhaz_kultura","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd576a8b-9d4c-44f5-b386-58ed1c4e7154&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f2b4aa3-ad0d-42d2-bcd2-d090aeed5889","keywords":null,"link":"/kultura/20200706_nagy_britannia_szinhaz_kultura","timestamp":"2020. július. 06. 07:15","title":"Másfél milliárd fonttal segíti a kulturális intézményeket a brit kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbae6e00-04ac-41dd-baa9-a5665e4a8f03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit. ","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit. ","id":"20200705_anonymous_tiktok_specter_fegyver_olcso_iphone_12_gmail_beallitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbae6e00-04ac-41dd-baa9-a5665e4a8f03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7c85815-a266-4590-bbf0-cbccae5e3cbb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200705_anonymous_tiktok_specter_fegyver_olcso_iphone_12_gmail_beallitas","timestamp":"2020. július. 05. 12:03","title":"Ez történt: figyelmeztetést tett közzé az Anonymous","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383249c9-76a8-4b6d-a537-c0776fd4ad9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Boeing dolgaira rálátó informátorok szerint a repülőgépgyártó vállalat már csak a meglévő rendeléseket teljesíti a 747-es típusra, melynek 2022-ben végleg leállíthatják a gyártását.","shortLead":"A Boeing dolgaira rálátó informátorok szerint a repülőgépgyártó vállalat már csak a meglévő rendeléseket teljesíti...","id":"20200706_boeing_747_jumbo_jet_gyartas_leallitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=383249c9-76a8-4b6d-a537-c0776fd4ad9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1a38dc3-b88e-4a0e-85e8-1f01720eb2bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_boeing_747_jumbo_jet_gyartas_leallitas","timestamp":"2020. július. 06. 10:03","title":"50 év után leállíthatja a Boeing a 747-es, Jumbo Jet repülőgépek gyártását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]