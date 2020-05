Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ecc1e1fd-e7ef-4fca-89c0-0c9dcc9ed550","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Meghackelték a müezzin imára hívó énekét.","shortLead":"Meghackelték a müezzin imára hívó énekét.","id":"20200522_bella_ciao_muezzin_izmir","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecc1e1fd-e7ef-4fca-89c0-0c9dcc9ed550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8324442-0734-4cf6-a7a2-6dfb32ef57f3","keywords":null,"link":"/vilag/20200522_bella_ciao_muezzin_izmir","timestamp":"2020. május. 22. 10:41","title":"A Bella Ciao szólt a müezzin helyett Izmir minaretjeiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e3f84d-7ea6-4955-a117-8ce367bcd373","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Tovább nőtt a csatorna adózott eredménye, 2018-ban 1,6 milliárd forint volt, 2019-ben már 1,7 milliárd.","shortLead":"Tovább nőtt a csatorna adózott eredménye, 2018-ban 1,6 milliárd forint volt, 2019-ben már 1,7 milliárd.","id":"20200522_Bevetelet_es_nyereseget_is_novelni_tudta_tavaly_a_TV2","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2e3f84d-7ea6-4955-a117-8ce367bcd373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07833137-2396-4517-9e21-227ed048693e","keywords":null,"link":"/kkv/20200522_Bevetelet_es_nyereseget_is_novelni_tudta_tavaly_a_TV2","timestamp":"2020. május. 22. 08:35","title":"Bevételét és nyereségét is növelni tudta tavaly a TV2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12a3f0ec-4e07-4aa9-89d1-4f0a10a9b526","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Katonai műveletekhez optimalizált, szuperbiztonságos Galaxy S20-változatot adott ki a Samsung.","shortLead":"Katonai műveletekhez optimalizált, szuperbiztonságos Galaxy S20-változatot adott ki a Samsung.","id":"20200522_samsung_galaxy_s20_tactical_edition_katonai_kiadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12a3f0ec-4e07-4aa9-89d1-4f0a10a9b526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9982a181-1d78-4fdf-9e91-ba9160f1b6b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200522_samsung_galaxy_s20_tactical_edition_katonai_kiadas","timestamp":"2020. május. 22. 13:03","title":"Ezt a Samsung telefont James Bond is megirigyelné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83033da2-7635-4e79-b460-0aafa3f64324","c_author":"Gergely Márton, Oroszi Babett, Pálmai Erika, Tóth Richárd","category":"360","description":"Kellemetlen pillanatokat okozott az Orbán-kormánynak két Facebook-felhasználó rendőri előállítása. Mégsem valószínű, hogy véletlen rendszerhibáról lenne szó: ahhoz nagyon is hatékonyan hallgattatja el a hatalom a kritikusait és fegyelmezi Zuckerberg birodalmát.","shortLead":"Kellemetlen pillanatokat okozott az Orbán-kormánynak két Facebook-felhasználó rendőri előállítása. Mégsem valószínű...","id":"202021__mint_a_kek_fenyben__poszt_jo_napot__europa_bizonyitekot_kapott__felnetek_jo_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83033da2-7635-4e79-b460-0aafa3f64324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7aabb2f-6abc-428d-84c8-953cf68e0ad4","keywords":null,"link":"/360/202021__mint_a_kek_fenyben__poszt_jo_napot__europa_bizonyitekot_kapott__felnetek_jo_lesz","timestamp":"2020. május. 21. 07:00","title":"Brüsszel ráugrott Orbánék botlására, pedig aligha van szó hibáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"820ccc94-b025-459e-a3fe-c2abdafae096","c_author":"HVG","category":"360","description":"Orbán Viktor barátja egyébként aktívan rendezgeti portfólióját, vásárolja tőzsdei cégének részvényeit, láthatóan újabb befektetésekre készül. ","shortLead":"Orbán Viktor barátja egyébként aktívan rendezgeti portfólióját, vásárolja tőzsdei cégének részvényeit, láthatóan újabb...","id":"20200522_meszaros_lorinc_hulladekkezeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=820ccc94-b025-459e-a3fe-c2abdafae096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e82b405-1fb8-4d1f-8662-454568e48e5a","keywords":null,"link":"/360/20200522_meszaros_lorinc_hulladekkezeles","timestamp":"2020. május. 22. 10:00","title":"Eljött az ideje, hogy Mészáros Lőrinc a szemétből is aranyat csináljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b016b1a0-9769-4153-9661-9649a1a7c3d6","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Hasznos dolog az ingyenes állami informatikai alapoktatás, de programozó ettől senkiből sem lesz, a karrierváltáshoz kevés. A kormány azt ígéri, fognak ráépülni szakképzések, de egyelőre nem tudni, milyenek és milyen keretek közt. Mindenesetre elkezdeni, kipróbálni nem árthat.","shortLead":"Hasznos dolog az ingyenes állami informatikai alapoktatás, de programozó ettől senkiből sem lesz, a karrierváltáshoz...","id":"20200521_felnottkepzes_it_informatikai_oktatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b016b1a0-9769-4153-9661-9649a1a7c3d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b36dc6b-4d2c-47c5-b49f-697f58042305","keywords":null,"link":"/kkv/20200521_felnottkepzes_it_informatikai_oktatas","timestamp":"2020. május. 21. 12:30","title":"A kormány előállt egy félkész dologgal, de ingyen van, tessék regisztrálni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bde69d7-1ef3-4e97-98be-b6d60bbe92b0","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Készen állnak a bankok a kedvezményes NHP-hitelek folyósítására, ám ők is bizonytalanok annak megítélésében, hogy melyik adós lesz életképes a koronavírus-krízis lecsengése után. Sőt, épp azoknak a kérelmét hárítják most, akiknek a legnagyobb szüksége lenne a forrásra. ","shortLead":"Készen állnak a bankok a kedvezményes NHP-hitelek folyósítására, ám ők is bizonytalanok annak megítélésében...","id":"202020__nhp_hitelprogram__moratorium_helyett__valsagkezeles__eletre_halalra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8bde69d7-1ef3-4e97-98be-b6d60bbe92b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0804e8af-a2b2-4a86-85ab-65bdd70ef556","keywords":null,"link":"/360/202020__nhp_hitelprogram__moratorium_helyett__valsagkezeles__eletre_halalra","timestamp":"2020. május. 21. 15:00","title":"Nem tudják a bankok, kinek adjanak hitelt, mert kérdéses, ki tudja majd visszafizetni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megkezdődött a magyar vakcina fejlesztése, Trump újabb nemzetközi egyezményt mondott fel, halálos késelés a Deákon. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Megkezdődött a magyar vakcina fejlesztése, Trump újabb nemzetközi egyezményt mondott fel, halálos késelés a Deákon...","id":"20200522_Radar360_100_ezren_lettek_munkanelkuliek_300_milliovak_segitik_ki_az_egri_vizilabdat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56833603-e2c7-4693-8397-253eb5b61223","keywords":null,"link":"/360/20200522_Radar360_100_ezren_lettek_munkanelkuliek_300_milliovak_segitik_ki_az_egri_vizilabdat","timestamp":"2020. május. 22. 08:00","title":"Radar360: 100 ezren lettek munkanélküliek, 300 millióval segítik ki az egri vízilabdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]