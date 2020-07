Rekordösszegű költségvetésből gazdálkodhat jövőre a Magyar Honvédség – mondta Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára szerdai, budapesti sajtótájékoztatóján. Hozzátette: ebben az évben 616 milliárd forintot kap a testület,

jövőre azonban 30 százalékkal több, 778 milliárd forint áll majd rendelkezésre.

Németh szerint a jövő évi költségvetés két pilléren nyugszik: a járványügyi készültségen és a gazdaságvédelmi alapon. A vírus második szakaszának leküzdéséhez, a munkahelyek megőrzéséhez, munkahelyek teremtéséhez biztonságos környezetre, olyan rendre, nyugalomra, fegyelmezettségre van szükség, amit az első szakaszban mutattak a magyarok – mondta az államtitkár.

Az államtitkár úgy látja, az ország biztonságának fenntartásában nélkülözhetetlen és kiemelkedő szerepe volt a honvédség képességeinek, a katonák elhivatottságának és felkészültségének. Hozzátette: a 2021-es költségvetés biztosítja, hogy a honvédség el tudja látni a feladatait.

Németh szerint: ha azt szeretnénk, hogy Magyarország továbbra is békés, biztonságos és nyugodt hely legyen, a lehető legkeményebben kell fellépni a migrációval szemben.

Mire fel ez a szédítő magyar fegyverkezés? Magyarországnak olyan erős hadseregre van szüksége, amelyet a NATO bárhol a világon alkalmazni tud a szövetséges országok békéje és biztonsága érdekében - mondta a honvédelmi miniszter szombaton, a Katonai Emlékpark Pákozd - Nemzeti Emlékhely tizedik évadának megnyitó ünnepségén.

Rendkívüli módon megélénkült az embercsempészek tevékenysége, „a Soros-szervezetek is mindig ott sürögnek-forognak a migránsok körül”, és azt halljuk Brüsszelből is, hogy a migránspártiak aktivitása megnőtt – magyarázta, megjegyezve, hogy mindezek miatt Magyarország schengeni határaira komoly nyomás hárul. Arról is beszélt, hogy kedd este 170 migránst fogtak el a határon.

Szólt arról is, hogy hétfőtől ismét üzemeltetni kell a humanitárius korridorokat, ezeket a katonák ellenőrzik, fenntartják a rendet és a biztonságos áthaladást.

A kórházparancsnokok – mondta – továbbra is 13 megye 51 kórházában vannak jelen, biztosítják a készlet- és raktárgazdálkodást, az információáramlást, és kiemelt szerepet játszanak az őrzés-védelmi feladatokban is. Jelezte: a biológiai mentesítőcsoport továbbra is készen áll arra, hogy elvégezze az ezer magyarországi idősotthon vírusmentesítését és fertőtlenítését, ha szükséges.

Emlékeztetett arra is, hogy július 1-jétől elkezdődött a speciális önkéntes tartalékosok kiképzése. Mint mondta, háromezer hely áll rendelkezésre, a július 1-jei bevonuláskor nagyjából ötszázan kezdték meg kiképzésüket. Hangsúlyozta: a speciális önkéntes tartalékosi lehetőséggel a koronavírus-járvány miatt munkahelyüket elveszítő fiatalokon segítenek, de számítanak arra, hogy a legelhivatottabbak hivatásos vagy szerződéses katonaként folytatják az életpályájukat.

Arról is beszélt Németh, hogy a honvédelem igazi nemzeti ügy, de nem lehet azt mondani, hogy teljes összefogás lenne a kérdésben. Felidézte: az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának múlt heti ülésén, illetve a költségvetés elfogadásakor „a teljes hazai baloldal a hagyományait folytatva nemmel szavazott az ország a magyar emberek biztonságára, a honvédség fejlesztésére, a vírussal kapcsolatos feladatainak ellátására”.

Az államtitkár hozzátette: a baloldal 2002 és 2010 között tudatosan építette le a Magyra Honvédséget, eladták a fegyvereket, nem becsülték meg a katonákat, rendvédelmi dolgozókat.

Magyarország biztonsága érdekében óriási szükségünk van erős, ütőképes, modern, 21. századi technikai eszközökkel és képességekkel rendelkező, a régióban meghatározó szerepet játszó magyar honvédségre. Azonban a hazai baloldal ebben a létfontosságú nemzeti ügyben is bebizonyította, rájuk a magyar emberek nem számíthatnak

– szögezte le Németh.