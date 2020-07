Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eececc6c-ed8c-4df5-9702-04be95da5517","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az öntözésre kap pénzt a Lázár János által felügyelt állami ménesbirtok.","shortLead":"Az öntözésre kap pénzt a Lázár János által felügyelt állami ménesbirtok.","id":"20200707_mezohegyesi_menesbirtok_lazar_ontozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eececc6c-ed8c-4df5-9702-04be95da5517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58e83c4d-eb98-4c9a-b748-2fb3b7d13e3c","keywords":null,"link":"/kkv/20200707_mezohegyesi_menesbirtok_lazar_ontozes","timestamp":"2020. július. 07. 05:53","title":"8,5 milliárd forinttal segíti meg az állam a mezőhegyesi ménesbirtokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200ea061-6747-43f0-9c20-81bfe2cc584d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A hétfőn egy római kórházban elhunyt 91 éves zeneszerző írását kedden közlik az olasz napilapok.","shortLead":"A hétfőn egy római kórházban elhunyt 91 éves zeneszerző írását kedden közlik az olasz napilapok.","id":"20200707_En_Ennio_Morricone_meghaltam__elore_megirta_sajat_gyaszjelenteset_a_zeneszerzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=200ea061-6747-43f0-9c20-81bfe2cc584d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4baa868-34ff-4055-bc67-8f5a5b9e54de","keywords":null,"link":"/kultura/20200707_En_Ennio_Morricone_meghaltam__elore_megirta_sajat_gyaszjelenteset_a_zeneszerzo","timestamp":"2020. július. 07. 09:23","title":"\"Én, Ennio Morricone, meghaltam” – előre megírta saját gyászjelentését a zeneszerző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Két vírusteszt és ugyanúgy 14 nap karantén vár azokra, akik az EU-n kívüli országokból lépnének be.","shortLead":"Két vírusteszt és ugyanúgy 14 nap karantén vár azokra, akik az EU-n kívüli országokból lépnének be.","id":"20200706_olaszorszag_hatarellenorzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"830526ac-586c-427b-9548-751aa00cc426","keywords":null,"link":"/vilag/20200706_olaszorszag_hatarellenorzes","timestamp":"2020. július. 06. 21:33","title":"Olaszország szigorítja a határellenőrzéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d3714db-8a1c-4e21-842d-0b2a1b77d1df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Van, ahol azzal védekeznek a boltosok, hogy nem kapnak levegőt. 