[{"available":true,"c_guid":"c9303ddd-c2e0-4d04-a268-5b4608d13343","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ronnie és Donnie Galyont a világ leghosszabb életű sziámi ikerpárjaként ismerte a világ. A hasuknál összenőve éltek.","shortLead":"Ronnie és Donnie Galyont a világ leghosszabb életű sziámi ikerpárjaként ismerte a világ. A hasuknál összenőve éltek.","id":"20200706_ronnie_donnie_galyon_sziami_ikrek_ikerpar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9303ddd-c2e0-4d04-a268-5b4608d13343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c56a2ed5-5518-40ef-908c-8c09eba077a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_ronnie_donnie_galyon_sziami_ikrek_ikerpar","timestamp":"2020. július. 06. 20:51","title":"Meghalt a világ egyik leghíresebb sziámi ikerpárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint 360 ezer forintnyi bírságot kell kifizetnie a szövetségnek.","shortLead":"Több mint 360 ezer forintnyi bírságot kell kifizetnie a szövetségnek.","id":"20200706_romania_magyarellenes_szurkolok_birsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e50ded0a-d0f7-44f6-aa50-ed76e698915a","keywords":null,"link":"/elet/20200706_romania_magyarellenes_szurkolok_birsag","timestamp":"2020. július. 06. 18:17","title":"Magyarellenes szurkolók miatt bírságolták meg a Román Labdarúgó Szövetséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ecb00ca-b14a-4957-84e9-7c2e8df49cf9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Többek között egy hörcsögketrecnek lökte és egy raklappal fenyegette a nőt, mindezt egy gyerek szeme láttára.","shortLead":"Többek között egy hörcsögketrecnek lökte és egy raklappal fenyegette a nőt, mindezt egy gyerek szeme láttára.","id":"20200707_kasabian_tom_meighan_bantalmazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ecb00ca-b14a-4957-84e9-7c2e8df49cf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e88ada42-8659-40c9-b3d9-3217cc7418c8","keywords":null,"link":"/kultura/20200707_kasabian_tom_meighan_bantalmazas","timestamp":"2020. július. 07. 18:10","title":"Elítélték a Kasabian volt frontemberét, mert összeverte egykori menyasszonyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef92ec86-27f5-4cca-8292-4854bd6b1d7b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A leghatékonyabb eszköz a hálapénz visszaszorítására a betegellátás színvonalának a növelése lenne egy közvélemény-kutatás szerint.","shortLead":"A leghatékonyabb eszköz a hálapénz visszaszorítására a betegellátás színvonalának a növelése lenne...","id":"20200707_halapenz_kutatas_pulzus_paraszolvencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef92ec86-27f5-4cca-8292-4854bd6b1d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"828cbbf5-794d-4d0e-83c6-d96f54baa6cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200707_halapenz_kutatas_pulzus_paraszolvencia","timestamp":"2020. július. 07. 13:34","title":"Felmérték, hogyan tűnhetne el a hálapénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"059b6ebb-625d-4861-a905-fc49f1849b47","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Európában és Amerikában rémes negyedéve volt a BMW-nek, és ezen az ázsiai javulás is csak kicsit tudott szépíteni.","shortLead":"Európában és Amerikában rémes negyedéve volt a BMW-nek, és ezen az ázsiai javulás is csak kicsit tudott szépíteni.","id":"20200707_BMW_jarvany_auto_koronavirus_valsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=059b6ebb-625d-4861-a905-fc49f1849b47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df98c8bb-fd4e-44f1-8c73-93984a5a1c6b","keywords":null,"link":"/kkv/20200707_BMW_jarvany_auto_koronavirus_valsag","timestamp":"2020. július. 07. 12:13","title":"Megütötte a BMW-t a járvány, negyedével estek vissza az eladások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"739bf6ed-638f-4f48-9dbc-dccbfaf02207","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper már a pártja nevét is kitalálta. ","shortLead":"A rapper már a pártja nevét is kitalálta. ","id":"20200708_kanye_west_donald_trump_amerikai_elnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=739bf6ed-638f-4f48-9dbc-dccbfaf02207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"709484ea-4399-4058-9c2a-ad25c11b0f01","keywords":null,"link":"/elet/20200708_kanye_west_donald_trump_amerikai_elnok","timestamp":"2020. július. 08. 14:36","title":"Kanye West már nem támogatja Trumpot, függetlenként lenne elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb826ca0-e56f-48a6-8ed3-c31c4691a87f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Sokan talán nem is gondolnák, de akik átélték, tudják: ha felmondanak nekünk a munkahelyünkön, ugyanúgy gyászfolyamaton kell végigmennünk, mintha kapcsolati veszteség ért volna bennünket. Így válunk alkalmassá arra, hogy optimistán új munkahelyet keressünk, és ott újjászületve kiteljesítsük önmagunkat.","shortLead":"Sokan talán nem is gondolnák, de akik átélték, tudják: ha felmondanak nekünk a munkahelyünkön, ugyanúgy gyászfolyamaton...","id":"20200707_Igy_valunk_alkalmassa_az_uj_munkahelyre_miutan_felmondtak_nekunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb826ca0-e56f-48a6-8ed3-c31c4691a87f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be5f94c-9f94-4c1f-8d2b-55e1104b4c3b","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200707_Igy_valunk_alkalmassa_az_uj_munkahelyre_miutan_felmondtak_nekunk","timestamp":"2020. július. 07. 13:15","title":"Így válunk alkalmassá az új munkahelyre, miután felmondtak nekünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d86f2dd-f658-4d23-acf2-19a67ea0ef65","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Régóta meglévő etnikai feszültségek erősödtek fel, miután az oromo népcsoport egy hangadóját meggyilkolták.","shortLead":"Régóta meglévő etnikai feszültségek erősödtek fel, miután az oromo népcsoport egy hangadóját meggyilkolták.","id":"20200708_hahalu_hundessza_tuntetes_halal_etiopia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d86f2dd-f658-4d23-acf2-19a67ea0ef65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8bdcd32-23fd-4c05-a463-f5e30c56127b","keywords":null,"link":"/vilag/20200708_hahalu_hundessza_tuntetes_halal_etiopia","timestamp":"2020. július. 08. 15:09","title":"Több százan haltak meg egy tüntetésen Etiópiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]