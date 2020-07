A közösségi médiában elhelyezett álhíreket az azokat olvasók mintegy négyezer alkalommal meg is osztották.

A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség májusban emelt vádat azzal a 31 éves budapesti férfival szemben, aki egy kereskedelmi televízió híradójához hasonló weblapot készített, és ott 2020. január 28. és január 29. napjain a köznyugalmat megzavaró helyszíni fotókkal ellátott álhíreket jelentetett meg, hogy az általa üzemeltetett oldalakon a megtekintésszámokat növelje, írta közleményében a Főügyészség.

A vádlott a közösségi média felületein is közzétette az álhíreket, amelyek arról szóltak, hogy a Magyarországon tartózkodó – állítása szerint igazoltan koronavírussal – fertőzött kínaiakat és velük kapcsolatban álló magyar állampolgárokat szállítottak kórházba, többen már el is hunytak, köztük egy magyar idegenvezető is. De ezek nem voltak igazak, nem győzzük hangsúlyozni.

Az álhírek között szerepelt az is, hogy a külügyminisztérium bejelentette, az összes Budapest-Peking repülőjáratot már törölték, továbbá Budapest frekventált pontjain vírusfertőzött emberek estek össze és minden előzmény nélkül haltak meg, ezért a hatóságok otthonmaradásra kérik Magyarország lakosságát.

A bíróság 10 hónap 1 év 6 hónap próbaidőre felfüggesztett börtönre és 390 ezer forint pénzbüntetésre ítélte a vádlottat.