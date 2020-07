Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d071f4bc-26cd-4ede-9ac0-06b7f16dbfe0","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Megtartják Párizsban a legnagyobb nemzeti ünnepen, a francia forradalom kitörésének évfordulóján, július 14-én a tűzijátékot az Eiffel-toronynál, de a koronavírus-járvány miatt közönség nélkül.\r

\r

","shortLead":"Megtartják Párizsban a legnagyobb nemzeti ünnepen, a francia forradalom kitörésének évfordulóján, július 14-én...","id":"20200709_Azert_is_lesz_tuzijatek_Parizsban_de_ez_lesz_a_valaha_volt_legszomorubb_unnepseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d071f4bc-26cd-4ede-9ac0-06b7f16dbfe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174a2226-d315-4b4b-826d-a646b226b651","keywords":null,"link":"/kultura/20200709_Azert_is_lesz_tuzijatek_Parizsban_de_ez_lesz_a_valaha_volt_legszomorubb_unnepseg","timestamp":"2020. július. 09. 09:46","title":"Azért is lesz tűzijáték Párizsban, de ez lesz a valaha volt legszomorúbb ünnepség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e14bc11a-f409-4571-8e16-35d0176a6f55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden jól megy, akkor a Google a szokásos menetrend szerint teszi elérhetővé a mobilokra szánt új operációs rendszerét, az Android 11-et.","shortLead":"Ha minden jól megy, akkor a Google a szokásos menetrend szerint teszi elérhetővé a mobilokra szánt új operációs...","id":"20200708_google_android_11_operacios_rendszer_mobilra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e14bc11a-f409-4571-8e16-35d0176a6f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8022359a-2c93-4584-90e3-fbe839e470d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200708_google_android_11_operacios_rendszer_mobilra","timestamp":"2020. július. 08. 19:03","title":"Videó buktatta le a Google-t, mikor teszi közzé az Android 11 végleges változatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38256c63-1653-4918-bcf0-18c5833a6f7a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Soha nem volt még olyan sokáig műtüdőn koronavírusos beteg, mint az a dél-koreai nő, akin végül a kettős tüdőátültetés segített.","shortLead":"Soha nem volt még olyan sokáig műtüdőn koronavírusos beteg, mint az a dél-koreai nő, akin végül a kettős tüdőátültetés...","id":"20200707_mutudo_koronavirus_fertozes_megbetegedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38256c63-1653-4918-bcf0-18c5833a6f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70a1a398-8c12-445c-85d8-6360a07c7643","keywords":null,"link":"/tudomany/20200707_mutudo_koronavirus_fertozes_megbetegedes","timestamp":"2020. július. 07. 19:03","title":"112 napig volt műtüdőn egy koronavírusos beteg, sikerült megmenteni az életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"135d190b-3a94-43c5-aa9e-f199446f792b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője a Facebookon jelezte, hogy szigorítják a gyermekvédelmi jogszabályokat, a pedofilokról pedig nyilvános listát vezetnének.","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője a Facebookon jelezte, hogy szigorítják a gyermekvédelmi jogszabályokat, a pedofilokról pedig...","id":"20200708_Kocsis_Mate_Kaleta_Gabor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=135d190b-3a94-43c5-aa9e-f199446f792b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"324a7143-e387-4299-9658-ff695a661421","keywords":null,"link":"/itthon/20200708_Kocsis_Mate_Kaleta_Gabor","timestamp":"2020. július. 08. 20:16","title":"Kocsis Máté üzent Kaleta Gábornak: Az ügynek nincs vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b2072d0-0e42-4d40-8e66-23904987ce67","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A first lady egykori tanácsadója és bizalmasa tálal ki a szeptember elsején megjelenő visszaemlékezésében.","shortLead":"A first lady egykori tanácsadója és bizalmasa tálal ki a szeptember elsején megjelenő visszaemlékezésében.","id":"20200707_Botranykonyv_keszult_Melania_Trumprol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b2072d0-0e42-4d40-8e66-23904987ce67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7fde6d8-f6e5-4a27-bb7c-3cbd3a67376c","keywords":null,"link":"/kultura/20200707_Botranykonyv_keszult_Melania_Trumprol","timestamp":"2020. július. 07. 11:15","title":"Botránykönyv készült Melania Trumpról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ae41a4-b9fb-45f3-bbef-af29a32b5bb8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csak a napokban kiírt tenderekre 720 millió forintot különítettek el.","shortLead":"Csak a napokban kiírt tenderekre 720 millió forintot különítettek el.","id":"20200707_puskas_stadion_fenntartas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55ae41a4-b9fb-45f3-bbef-af29a32b5bb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5957ff37-89ce-4243-a8f7-d736db23b362","keywords":null,"link":"/kkv/20200707_puskas_stadion_fenntartas","timestamp":"2020. július. 07. 16:56","title":"Nemcsak megépíteni volt drága, a Puskás Aréna fenntartása is milliárdos tétel évente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e67d2701-3ffe-4e9c-9c44-a2d276b892e0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az utazási korlátozások miatt nem lenne teljes a mezőny.\r

","shortLead":"Az utazási korlátozások miatt nem lenne teljes a mezőny.\r

","id":"20200707_Szekesfehervari_ottusa_Eb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e67d2701-3ffe-4e9c-9c44-a2d276b892e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce7a4d25-32c0-4e63-b348-5c11e411429f","keywords":null,"link":"/sport/20200707_Szekesfehervari_ottusa_Eb","timestamp":"2020. július. 07. 21:24","title":"Az utolsó pillanatig kivártak, végül törölték a székesfehérvári öttusa Eb-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt nagykövet korábban mindent beismert, mégis fellebbezett az ítélet ellen.","shortLead":"A volt nagykövet korábban mindent beismert, mégis fellebbezett az ítélet ellen.","id":"20200708_Fellebbezett_Kaleta_Gabor_masodfokon_folytatoik_az_ugye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa36ae3-5149-4824-a622-857a4e5e902d","keywords":null,"link":"/itthon/20200708_Fellebbezett_Kaleta_Gabor_masodfokon_folytatoik_az_ugye","timestamp":"2020. július. 08. 08:38","title":"Fellebbezett Kaleta Gábor, másodfokon folytatódik az ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]