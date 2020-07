Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"948ae550-657e-4ccd-82c5-7ab9a9cfdd61","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) figyelmeztette a csapatot az egészségügyi protokoll megsértéséért.","shortLead":"A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) figyelmeztette a csapatot az egészségügyi protokoll megsértéséért.","id":"20200710_f1_ferrari_vettel_leclerc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=948ae550-657e-4ccd-82c5-7ab9a9cfdd61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f5bbfe-9c19-4f95-ba04-aa618a801242","keywords":null,"link":"/cegauto/20200710_f1_ferrari_vettel_leclerc","timestamp":"2020. július. 10. 16:08","title":"F1: A járványügyi szabályok megszegésén kapták Leclerc-et ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8993153d-3263-4b5a-813e-cd1aa58eb90f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom Testvér-füzetet adott ki a fiatal szülők gyermekvállalásának ösztönzésére. A mozgalom alelnöke azt mondta, szeretnék, ha világra jönnének azok a gyerekek, akik a fiatalok szívében megszületnek.","shortLead":"A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom Testvér-füzetet adott ki a fiatal szülők gyermekvállalásának ösztönzésére...","id":"20200709_testver_fuzet_gyermekvallalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8993153d-3263-4b5a-813e-cd1aa58eb90f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"605182e6-7e58-481b-8b08-a028802bafbb","keywords":null,"link":"/elet/20200709_testver_fuzet_gyermekvallalas","timestamp":"2020. július. 09. 14:20","title":"Testvér-füzettel ösztönöznék a fiatal szülőket újabb gyerekvállalásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c2649ba-b49c-49dc-9726-7c2ad58f444c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":" Egyre több ellenzéki város jelzi, hogy a kormány vagy eláll egy-egy programtól, vagy egyszerűen nem engedélyeznek hitelfelvételt.","shortLead":" Egyre több ellenzéki város jelzi, hogy a kormány vagy eláll egy-egy programtól, vagy egyszerűen nem engedélyeznek...","id":"20200708_MarkiZay_Peter_Otmilliard_forintot_vett_el_vasarhelytol_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c2649ba-b49c-49dc-9726-7c2ad58f444c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dc67c38-a37b-46b6-afa1-7c0a715501ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200708_MarkiZay_Peter_Otmilliard_forintot_vett_el_vasarhelytol_a_kormany","timestamp":"2020. július. 08. 19:05","title":"Márki-Zay Péter: Ötmilliárdot vett el Hódmezővásárhelytől a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e95a2d8-cb19-45c3-8f96-2f8f4ae8206d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szürke, ráncos és nagyon aranyos: így néz ki a július 2-án a Schönbrunni Állatkertben született oroszlánfóka-csemete. A kis hím állatot a nagyközönség már élőben is láthatja.","shortLead":"Szürke, ráncos és nagyon aranyos: így néz ki a július 2-án a Schönbrunni Állatkertben született oroszlánfóka-csemete...","id":"20200709_Rancos_de_cuki_fokabebi_szuletett_a_Becsi_Allatkertben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e95a2d8-cb19-45c3-8f96-2f8f4ae8206d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"095e2428-0eb4-4805-92f7-632de3c19675","keywords":null,"link":"/elet/20200709_Rancos_de_cuki_fokabebi_szuletett_a_Becsi_Allatkertben","timestamp":"2020. július. 09. 16:07","title":"Ráncos, de cuki: fókabébi született a Bécsi Állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333b2d2c-acb7-464e-add7-6f98677dc821","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Interjút adott a Magyar Nemzetnek az új MTA-elnök. Szerinte az Akadémia nemzeti intézmény, így nem lehet ellenzékben.","shortLead":"Interjút adott a Magyar Nemzetnek az új MTA-elnök. Szerinte az Akadémia nemzeti intézmény, így nem lehet ellenzékben.","id":"20200709_freund_tamas_mta_elnok_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=333b2d2c-acb7-464e-add7-6f98677dc821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa44ce3e-0bcf-4a82-96e5-c24b04516e2c","keywords":null,"link":"/itthon/20200709_freund_tamas_mta_elnok_interju","timestamp":"2020. július. 09. 08:48","title":"Freund Tamás: A teremtő művét elismerve is lehet tudósként kutatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbf60d6d-3d89-45f2-aa45-c77eddcddd04","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kancellár bemutatta a német elnökség stratégiáját és fő céljait.","shortLead":"A német kancellár bemutatta a német elnökség stratégiáját és fő céljait.","id":"20200708_Angela_Merkel_jogallamisag_Orban_Viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbf60d6d-3d89-45f2-aa45-c77eddcddd04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c459f9d-b2ed-4945-9686-cfa13c7a5773","keywords":null,"link":"/vilag/20200708_Angela_Merkel_jogallamisag_Orban_Viktor","timestamp":"2020. július. 08. 20:57","title":"Merkel: Akkor is szóvá tesszük a jogállamiság csorbulását, ha Orbán Viktorról van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a26fd0-2fe3-437a-a2c1-ef204fe106cb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vaszily Miklós szerint így volt praktikus.","shortLead":"Vaszily Miklós szerint így volt praktikus.","id":"20200710_TV2_szekhaz_Pesti_Sracok_tevecsatorna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26a26fd0-2fe3-437a-a2c1-ef204fe106cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35304fc9-5265-4d95-9c02-a6e02d075d79","keywords":null,"link":"/kultura/20200710_TV2_szekhaz_Pesti_Sracok_tevecsatorna","timestamp":"2020. július. 10. 14:38","title":"A TV2 székházába jegyezték be a Pesti Srácok tévécsatornáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7c15352-6a2e-42d5-b947-ebb2c163de91","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"892 millió a Black Friday-reklámok miatt.","shortLead":"892 millió a Black Friday-reklámok miatt.","id":"20200710_Majdnem_egymilliardra_buntette_a_GVH_az_Alzahut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7c15352-6a2e-42d5-b947-ebb2c163de91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7da8b231-ca94-40a3-a1b8-ae006d2a050b","keywords":null,"link":"/kkv/20200710_Majdnem_egymilliardra_buntette_a_GVH_az_Alzahut","timestamp":"2020. július. 10. 07:58","title":"Majdnem egymilliárdra büntette a GVH az Alza.hu-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]