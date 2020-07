Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Megszűnt pénteken a Magyarországról és számos más országból Angliába és Skóciába beutazók karanténkötelezettsége.","shortLead":"Megszűnt pénteken a Magyarországról és számos más országból Angliába és Skóciába beutazók karanténkötelezettsége.","id":"20200710_Mar_nem_kell_karantenba_mennie_azoknak_akik_Magyarorszagrol_Angliaba_utaznak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfdc7f65-f317-4267-9bed-c782bdab2fff","keywords":null,"link":"/elet/20200710_Mar_nem_kell_karantenba_mennie_azoknak_akik_Magyarorszagrol_Angliaba_utaznak","timestamp":"2020. július. 10. 05:11","title":"Már nem kell karanténba mennie azoknak, akik Magyarországról Angliába utaznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e75a88e8-d077-4a11-a74e-a0d2318a775f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az üzenetet egy palackba rejtették, amit pedig az állomás falába.","shortLead":"Az üzenetet egy palackba rejtették, amit pedig az állomás falába.","id":"20200710_vilaghaboru_nacik_kenyszermunka_vasutallomas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e75a88e8-d077-4a11-a74e-a0d2318a775f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da108d93-7c70-4f6c-9edf-62c490aa5f1b","keywords":null,"link":"/kultura/20200710_vilaghaboru_nacik_kenyszermunka_vasutallomas","timestamp":"2020. július. 10. 20:44","title":"Világháborúban íródott levelet találtak egy lengyel vasútállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb76bbd-fd57-4dbe-b3c4-32a1df371446","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bangó Margit nem jár sehova, Oszvald Marikánál mindig van fertőtlenítő – magyarázták az érintettek, hogyan védekeznek a járványveszély ellen.","shortLead":"Bangó Margit nem jár sehova, Oszvald Marikánál mindig van fertőtlenítő – magyarázták az érintettek, hogyan védekeznek...","id":"20200709_arcmaszk_maszkviseles_jarvany_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abb76bbd-fd57-4dbe-b3c4-32a1df371446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e68818b3-49f3-4d70-a120-b9856aba7119","keywords":null,"link":"/elet/20200709_arcmaszk_maszkviseles_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. július. 09. 09:10","title":"A magyar celebek nem puszilkodnak, és továbbra is hordják a maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68f30db3-8738-4fbe-a06b-28417b6a5b4d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brazil Valentina Sampaio lesz látható a világhírű sportmagazin következő számában. ","shortLead":"A brazil Valentina Sampaio lesz látható a világhírű sportmagazin következő számában. ","id":"20200710_Cimlap_transzenmu_modell_sportmagazin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68f30db3-8738-4fbe-a06b-28417b6a5b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d6e8995-1c5b-4475-a3b3-0cec4863820c","keywords":null,"link":"/elet/20200710_Cimlap_transzenmu_modell_sportmagazin","timestamp":"2020. július. 10. 18:48","title":"Először kerül címlapra transznemű modell a Sports Illustratednél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62c281c3-3643-43ae-95dd-91e6e5fbd18e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"De csak egy vágányon, és ott is nagyon lassan haladhatnak a vonatok.","shortLead":"De csak egy vágányon, és ott is nagyon lassan haladhatnak a vonatok.","id":"20200709_vonat_szob_nagymaros_felhoszakadas_sarlavina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62c281c3-3643-43ae-95dd-91e6e5fbd18e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58567020-1926-4c0b-b06b-b01938fc5cb6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200709_vonat_szob_nagymaros_felhoszakadas_sarlavina","timestamp":"2020. július. 09. 18:01","title":"Hétfőtől újra lehet vonatozni Szob és Nagymaros között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a805b948-bcbf-4b59-99be-db3e8579a887","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az évek óta igen népszerű MailTrack Chrome-bővítmény tudását immár az okostelefonunkon is kihasználhatjuk.","shortLead":"Az évek óta igen népszerű MailTrack Chrome-bővítmény tudását immár az okostelefonunkon is kihasználhatjuk.","id":"20200709_mailtrack_ios_android_alkalmazas_gmail_elolvastak_e_a_levelemet_olvasasi_nyugta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a805b948-bcbf-4b59-99be-db3e8579a887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2ab66c8-8878-4fd3-83de-3d62cbf0a807","keywords":null,"link":"/tudomany/20200709_mailtrack_ios_android_alkalmazas_gmail_elolvastak_e_a_levelemet_olvasasi_nyugta","timestamp":"2020. július. 09. 09:03","title":"Ha iPhone-ja van, ha androidos telefonja: ezzel megtudhatja, elolvasták-e már a levelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e74e98b8-13b8-4b68-bf73-c739ece8c8e2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Szerbia egyik városában sem vezetnek be kijárási tilalmat, de a vendéglátóhelyeken több korlátozás is életbe lép. Az új napi fertőzöttek száma ismét 300 fölött volt, 11 ember pedig meghalt a járványban. Az elmúlt napok tiltakozási hulláma nem ért még véget, több városban is az utcára vonulnak az emberek.","shortLead":"Szerbia egyik városában sem vezetnek be kijárási tilalmat, de a vendéglátóhelyeken több korlátozás is életbe lép. Az új...","id":"20200709_kijarasi_tilalom_szerbia_koronavirus_tiltakozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e74e98b8-13b8-4b68-bf73-c739ece8c8e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d635bc6a-e6fc-4fe1-a325-bc6acc5f9e2c","keywords":null,"link":"/vilag/20200709_kijarasi_tilalom_szerbia_koronavirus_tiltakozas","timestamp":"2020. július. 09. 16:12","title":"Nem vezetnek be kijárási tilalmat Belgrádban, engedtek a tüntetőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érkezik a hidegfront. Felhős égbolt, csapadékos időjárás.","shortLead":"Érkezik a hidegfront. Felhős égbolt, csapadékos időjárás.","id":"20200710_Penteken_meg_kanikula_aztan_nagyot_hul_a_levego","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39039f06-9ab9-4314-987f-3206dcee3c6d","keywords":null,"link":"/itthon/20200710_Penteken_meg_kanikula_aztan_nagyot_hul_a_levego","timestamp":"2020. július. 10. 05:04","title":"Pénteken még kánikula, aztán nagyot hűl a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]