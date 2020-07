Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"124a7777-a3b4-4227-8d35-bfc388a98379","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Életveszélyesen megsérült.","shortLead":"Életveszélyesen megsérült.","id":"20200710_Kiesett_egy_kislany_a_masodik_emeletrol_Koszegen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=124a7777-a3b4-4227-8d35-bfc388a98379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"721214af-b88a-4e9b-9629-ede215425f96","keywords":null,"link":"/itthon/20200710_Kiesett_egy_kislany_a_masodik_emeletrol_Koszegen","timestamp":"2020. július. 10. 11:42","title":"Kiesett egy kislány a második emeletről Kőszegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a613b9b-cf93-4164-96bb-62be68c5cd0d","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A Falcon City egy nyomozással teli, mégis könnyed point-and-click videojáték, melynek nyitójelenetében a Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) neve is felvillan. De nem csak ezek miatt érdekes a magyar fejlesztők pár euróért vihető szoftvere.","shortLead":"A Falcon City egy nyomozással teli, mégis könnyed point-and-click videojáték, melynek nyitójelenetében a Budapesti...","id":"20200711_falcon_city_teszt_point_and_click_videojatek_nyomozos_jatek_likely_games_budapesti_metropolitan_egyetem_metu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a613b9b-cf93-4164-96bb-62be68c5cd0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a4cb123-662e-486e-ba06-81386c71def0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200711_falcon_city_teszt_point_and_click_videojatek_nyomozos_jatek_likely_games_budapesti_metropolitan_egyetem_metu","timestamp":"2020. július. 11. 08:03","title":"Falcon City: Humoros nyomozós játékot készítettek magyar programozók, kipróbáltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af27778-0fa3-4704-a790-d46dcef9d13f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kosárlabdáznak, fürdőznek, jól érzik magukat a Magyar Nemzeti Cirkusz elefántjai.","shortLead":"Kosárlabdáznak, fürdőznek, jól érzik magukat a Magyar Nemzeti Cirkusz elefántjai.","id":"20200710_elefant_balaton_cirkusz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4af27778-0fa3-4704-a790-d46dcef9d13f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bf3b3ff-e13a-48c2-97d9-761dad28dfc5","keywords":null,"link":"/elet/20200710_elefant_balaton_cirkusz","timestamp":"2020. július. 10. 15:47","title":"Elefántok járkálnak a Balatonnál – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50bdb58-d8bb-4663-8197-544bddb87fd4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Fortnite-ot és az Unreal Engine grafikus játékvezérlőt is fejlesztő Epic Gamesből csípett ki egy kis részesedést a Sony. A játék és a fejlesztéshez használatos technológia közül utóbbi lehet fontosabb a PlayStation gyártójának.","shortLead":"A Fortnite-ot és az Unreal Engine grafikus játékvezérlőt is fejlesztő Epic Gamesből csípett ki egy kis részesedést...","id":"20200710_fortnite_epic_games_sony_vasarlas_reszesedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f50bdb58-d8bb-4663-8197-544bddb87fd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f63e7331-8b0d-452c-89eb-2ac4771f87c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200710_fortnite_epic_games_sony_vasarlas_reszesedes","timestamp":"2020. július. 10. 12:33","title":"78 milliárdért bevásárolta magát a Sony a Fortnite-ot is fejlesztő Epic Gamesbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c65f4896-8777-45f3-9037-ba6986f7639f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakemberek szerint a beruházás veszélyeztetné a balatoni viharjelzések pontosságát.","shortLead":"A szakemberek szerint a beruházás veszélyeztetné a balatoni viharjelzések pontosságát.","id":"20200710_Az_allamot_kerik_hogy_ne_epuljon_meg_a_lakopark_a_siofoki_obszervatorium_mellett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c65f4896-8777-45f3-9037-ba6986f7639f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bee0259-9c51-4cdc-8919-79079dada661","keywords":null,"link":"/kkv/20200710_Az_allamot_kerik_hogy_ne_epuljon_meg_a_lakopark_a_siofoki_obszervatorium_mellett","timestamp":"2020. július. 10. 17:56","title":"Az államot kérik, hogy ne épüljön meg a lakópark a siófoki obszervatórium mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b68688b5-b39d-4428-9491-061884230742","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Eddig négy csapat helye biztos a negyeddöntőben, a többi helyért még játszanak a csapatok.","shortLead":"Eddig négy csapat helye biztos a negyeddöntőben, a többi helyért még játszanak a csapatok.","id":"20200710_sorsolas_bl_negyeddontok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b68688b5-b39d-4428-9491-061884230742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"626a9fe0-1920-4748-bc51-c9f241dc44a6","keywords":null,"link":"/sport/20200710_sorsolas_bl_negyeddontok","timestamp":"2020. július. 10. 13:55","title":"Sorsoltak a BL-ben, ezek a negyeddöntők jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b52feb40-7942-4855-8dd9-bf8865377da2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rengeteg nagyítható fotó látható, valamint többek között Darvas Iván önmagával folytatott párbeszédének részletei olvashatók az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet virtuális kiállításának oldalán. ","shortLead":"Rengeteg nagyítható fotó látható, valamint többek között Darvas Iván önmagával folytatott párbeszédének részletei...","id":"20200710_Csodas_kepek_Darvas_Ivanrol__kiallitas_nyilt_az_interneten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b52feb40-7942-4855-8dd9-bf8865377da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"091926d6-3ecc-4af0-b6f4-fab72bae4592","keywords":null,"link":"/kultura/20200710_Csodas_kepek_Darvas_Ivanrol__kiallitas_nyilt_az_interneten","timestamp":"2020. július. 10. 10:48","title":"Csodás képek Darvas Ivánról - kiállítás nyílt az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aca04ff-3f24-462f-b366-4f9f3104f7de","c_author":"Balla István - Csatlós Hanna - Czeglédi Fanni - Vándor Éva","category":"elet","description":"Napló a hátunk mögött hagyott karantén időszakról, betekintés, hogyan csinálják a világ legboldogabb országában, megrázó gyászfeldolgozás-irodalom, vérfagyasztó krimi, alternatív Trianon-kötet, egy barátság bonyolult pillanatai, egy nem hivatalos, de annál érdekesebb irodalmi szöveggyűjtemény, lassításra felszólító versek. Többek között az a jó a nyárban, hogy van időnk végre könyveket olvasni. A legfrissebb kötetek közül válogattunk, amiket jó szívvel ajánlunk a szabadság idejére.","shortLead":"Napló a hátunk mögött hagyott karantén időszakról, betekintés, hogyan csinálják a világ legboldogabb országában...","id":"20200710_A_szembenezeshez_kerjuk_lapozzon_a_kovetkezo_oldalra__a_hvghu_nyari_konyvajanloja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3aca04ff-3f24-462f-b366-4f9f3104f7de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73a91a03-200c-44dc-b169-2651b9e40e7a","keywords":null,"link":"/elet/20200710_A_szembenezeshez_kerjuk_lapozzon_a_kovetkezo_oldalra__a_hvghu_nyari_konyvajanloja","timestamp":"2020. július. 10. 19:30","title":"A szembenézéshez, kérjük, lapozzon a következő oldalra – a hvg.hu nyári könyvajánlója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]