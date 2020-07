Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tárnoknál összeütközött két autó, az autópálya Balaton felé vezető oldalán több kilométeres torlódásra kell számítani.","shortLead":"Tárnoknál összeütközött két autó, az autópálya Balaton felé vezető oldalán több kilométeres torlódásra kell számítani.","id":"20200710_baleset_dugo_M7_es_balaton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f0232c7-69cc-496f-92fb-327c48d7e24b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200710_baleset_dugo_M7_es_balaton","timestamp":"2020. július. 10. 16:57","title":"Baleset miatt bedugult az M7-es a Balaton felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eff18ad6-65fb-4389-8c6e-6665ca9622d0","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A sajtószabadság most erősebbnek bizonyult, mint a magánélet védelme.","shortLead":"A sajtószabadság most erősebbnek bizonyult, mint a magánélet védelme.","id":"20200710_ab_alkotmanybirosag_hornyak_tibor_erzsebet_tabor_taboroztatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eff18ad6-65fb-4389-8c6e-6665ca9622d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a0f004-eb9f-40d2-a648-03045e8007c9","keywords":null,"link":"/itthon/20200710_ab_alkotmanybirosag_hornyak_tibor_erzsebet_tabor_taboroztatas","timestamp":"2020. július. 10. 18:20","title":"Az Ab szerint nem sérültek a napi 110 ezerért bérelt házból dolgozni járó tisztségviselő jogai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0af1c0-91cb-4819-a1fd-088407b00496","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amazon vezetősége szerint a TikTok nem biztonságos, ezért arra kérik az alkalmazottakat, hogy töröljék le az appot a telefonjukról.","shortLead":"Az Amazon vezetősége szerint a TikTok nem biztonságos, ezért arra kérik az alkalmazottakat, hogy töröljék le az appot...","id":"20200710_tiktok_torlese_amazon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed0af1c0-91cb-4819-a1fd-088407b00496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c50653d-5564-4940-8c9b-75290aca8c2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200710_tiktok_torlese_amazon","timestamp":"2020. július. 10. 21:11","title":"A TikTok törlésére kérik a dolgozókat az Amazonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"948ae550-657e-4ccd-82c5-7ab9a9cfdd61","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) figyelmeztette a csapatot az egészségügyi protokoll megsértéséért.","shortLead":"A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) figyelmeztette a csapatot az egészségügyi protokoll megsértéséért.","id":"20200710_f1_ferrari_vettel_leclerc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=948ae550-657e-4ccd-82c5-7ab9a9cfdd61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f5bbfe-9c19-4f95-ba04-aa618a801242","keywords":null,"link":"/cegauto/20200710_f1_ferrari_vettel_leclerc","timestamp":"2020. július. 10. 16:08","title":"F1: A járványügyi szabályok megszegésén kapták Leclerc-et ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb47398a-2def-4840-ba33-8204229ba7ec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200711_Orban_megtekintette_a_Vasas_edzomerkozeset_es_gratulalt_az_uj_stadionhoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb47398a-2def-4840-ba33-8204229ba7ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abac1926-90e1-4a1b-85cf-2237bf088280","keywords":null,"link":"/elet/20200711_Orban_megtekintette_a_Vasas_edzomerkozeset_es_gratulalt_az_uj_stadionhoz","timestamp":"2020. július. 11. 18:48","title":"Orbán megtekintette a Vasas-Csákvár edzőmérkőzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9416ed01-0865-4c54-b450-a72a47cfa837","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP-s Demeter Márta szerint társadalmi igény, hogy tisztán lássunk.","shortLead":"Az LMP-s Demeter Márta szerint társadalmi igény, hogy tisztán lássunk.","id":"20200710_kaleta_gabor_pedofilia_titkositas_ellenzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9416ed01-0865-4c54-b450-a72a47cfa837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3ac0d48-040c-4755-a677-9d6b257fb577","keywords":null,"link":"/itthon/20200710_kaleta_gabor_pedofilia_titkositas_ellenzek","timestamp":"2020. július. 10. 13:03","title":"A Kaleta-ügy titkosításának feloldását kéri az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50bdb58-d8bb-4663-8197-544bddb87fd4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Fortnite-ot és az Unreal Engine grafikus játékvezérlőt is fejlesztő Epic Gamesből csípett ki egy kis részesedést a Sony. A játék és a fejlesztéshez használatos technológia közül utóbbi lehet fontosabb a PlayStation gyártójának.","shortLead":"A Fortnite-ot és az Unreal Engine grafikus játékvezérlőt is fejlesztő Epic Gamesből csípett ki egy kis részesedést...","id":"20200710_fortnite_epic_games_sony_vasarlas_reszesedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f50bdb58-d8bb-4663-8197-544bddb87fd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f63e7331-8b0d-452c-89eb-2ac4771f87c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200710_fortnite_epic_games_sony_vasarlas_reszesedes","timestamp":"2020. július. 10. 12:33","title":"78 milliárdért bevásárolta magát a Sony a Fortnite-ot is fejlesztő Epic Gamesbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4cb48d-8475-49d9-9783-dd549a810eeb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Problémát jelentenek a telefonokra és táblagépekre előre telepített alkalmazások – figyelmeztet a Kaspersky. A gyakran letörölhetetlen alkalmazások kockázata márkától függően egy és öt százalék között mozog az olcsóbb készülékek esetén, de extrém esetben akár 27 százalékosra is felmehet.","shortLead":"Problémát jelentenek a telefonokra és táblagépekre előre telepített alkalmazások – figyelmeztet a Kaspersky. A gyakran...","id":"20200712_elore_telepitett_alkalmazasok_kockazata_kaspersky_adware","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb4cb48d-8475-49d9-9783-dd549a810eeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5bc5e8d-7677-4d4d-adea-55801a1f486c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200712_elore_telepitett_alkalmazasok_kockazata_kaspersky_adware","timestamp":"2020. július. 12. 08:03","title":"Mit okozhatnak az előre telepített reklámszoftverek a mobilokon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]