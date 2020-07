A nagy csökkenés már tavaly is látható volt.

Idén az első hat hónapban 22 500 lopást regisztráltak, ebből 6147 eset Budapesten történt, derül ki az Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika (ENyÜBS) rendszeréből. Az adatokat az mfor.hu kérte ki. 2015-ben még 55 045 volt az országos esetszám, amiből 16 866 érintette a fővárost. Figyelemre méltó, hogy a lopások száma nem is idén zuhant nagyot, hanem 2018-ról 2019-re, 35 814-ről 23 573-ra.

A lap szerint alacsonyabb esetszámok mellett, de hasonló tendencia figyelhető meg a betöréses lopások esetében is, azoknál is a 2018/2019-es időszakban tapasztalni nagyobb visszaesést. Az mfor.hu szerint a rablásoknál az a furcsa helyzet állt elő, hogy országos szinten nagyobb volt idén az esetszám, mint az előző időszakban. Budapesten ugyanakkor – ha minimális mértékben is, de – csökkent az ilyen típusú bűncselekmények száma.

Lekérték az adatokat a szabálysértési eljárásokra vonatkozóan is. A kijárási korlátozások megsértői ugyanis szabálysértést követtek el, amelyet szankcionáltak a hatóságok. A rendőrség négy tényállás szerint vizsgálta a veszélyhelyzet ideje alatti szabályok megsértését.

Ezek során összesen 13 147 esetben tett szabálysértési feljelentést, 13 666 fővel szemben pedig helyszínbírságot szabtak ki. Arra a kérdésünkre nem kaptunk választ, hogy összesen mekkora összegben szabtak ki bírságot.

Így néz ki a szabálysértési statisztika: