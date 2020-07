Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4a99753-be95-41f8-9de7-21b0741706d6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA egy olyan rendszer kifejlesztésére adott pénzt, ami azonnal felismeri, ha a 3D-nyomtatás során hiba lép fel.","shortLead":"A NASA egy olyan rendszer kifejlesztésére adott pénzt, ami azonnal felismeri, ha a 3D-nyomtatás során hiba lép fel.","id":"20200713_nasa_holdbazis_relativity_space_3d_nyomtatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4a99753-be95-41f8-9de7-21b0741706d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed519103-9e5d-4d08-bd11-b32ef8f365f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_nasa_holdbazis_relativity_space_3d_nyomtatas","timestamp":"2020. július. 13. 10:33","title":"Életmentő lehet a NASA űrhajósainak egy új találmány, a Holdon vethetik be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5c9b528-28f4-459b-808a-1cd45f3dd945","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Új headlinert jelentett be a Kolorádó Fesztivál, jön a Kokoroko.","shortLead":"Új headlinert jelentett be a Kolorádó Fesztivál, jön a Kokoroko.","id":"20200712_Kolorado_Fesztival_kokoroko","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5c9b528-28f4-459b-808a-1cd45f3dd945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3af53cad-2f6a-4c9b-ae22-1def8e8b489d","keywords":null,"link":"/kultura/20200712_Kolorado_Fesztival_kokoroko","timestamp":"2020. július. 12. 11:08","title":"Több mint 70 fellépőt jelentett be a Kolorádó Fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f43aa93-0e92-40e4-ae18-37cb595bc5c6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A légvédelmi egység műszereinek rossz beállítása és a kommunikáció hiánya miatt lőtték le januárban Teherán közelében az UIA ukrán légitársaság Kijevbe tartó gépét – közölték az iráni hatóságok.","shortLead":"A légvédelmi egység műszereinek rossz beállítása és a kommunikáció hiánya miatt lőtték le januárban Teherán közelében...","id":"20200712_Iran_megmagyarazta_miert_lottek_le_az_ukran_utasszallitot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f43aa93-0e92-40e4-ae18-37cb595bc5c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"400ff29a-5985-454f-8a47-1004423e5262","keywords":null,"link":"/vilag/20200712_Iran_megmagyarazta_miert_lottek_le_az_ukran_utasszallitot","timestamp":"2020. július. 12. 21:44","title":"Irán megmagyarázta, miért lőtték le az ukrán utasszállítót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a06499c5-f45e-4295-b4bd-aa2fbafb58b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A keresztrejtvény és a kézimunka is segített egy 104 éves brit asszonynak abban, hogy túlélje a koronavírus-fertőzést.","shortLead":"A keresztrejtvény és a kézimunka is segített egy 104 éves brit asszonynak abban, hogy túlélje a koronavírus-fertőzést.","id":"20200712_Egy_104_eves_brit_asszony_is_kigyogyult_a_koronavirusfertozesbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a06499c5-f45e-4295-b4bd-aa2fbafb58b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8876426-01fa-48c2-afe9-511ebd4245c0","keywords":null,"link":"/elet/20200712_Egy_104_eves_brit_asszony_is_kigyogyult_a_koronavirusfertozesbol","timestamp":"2020. július. 12. 20:19","title":"Egy 104 éves brit asszony is kigyógyult a koronavírus-fertőzésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24ac1f82-9cb9-4279-8c79-5c47d728d229","c_author":"HVG","category":"360","description":"A benzinből már száműzték, a vízvezetékekben nemkívánatos, és most a sörét következhet az ólomtilalmak sorában. ","shortLead":"A benzinből már száműzték, a vízvezetékekben nemkívánatos, és most a sörét következhet az ólomtilalmak sorában. ","id":"202028_az_olomsoret_kara_madarvesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24ac1f82-9cb9-4279-8c79-5c47d728d229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec2c2279-cd0f-493d-9dc9-e4b3753483d1","keywords":null,"link":"/360/202028_az_olomsoret_kara_madarvesz","timestamp":"2020. július. 12. 16:15","title":"Az otthoni vacsoránál is baj lehet belőle, ha az olcsóbb lövedéket használja a vadász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11b971dd-63a2-42a2-9a6e-e85013904d84","c_author":"Csányi Nikolett","category":"gazdasag","description":"Az ingatlanfejlesztők új kedvence a Józsefváros, egymás után épülnek az új társasházak, sokszor mélygarázzsal. A szomszédos házak lakói számára ez azonban esetenként végzetes következményekkel jár. Videó.","shortLead":"Az ingatlanfejlesztők új kedvence a Józsefváros, egymás után épülnek az új társasházak, sokszor mélygarázzsal...","id":"20200713_Nyocker_ingatlanfejlesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11b971dd-63a2-42a2-9a6e-e85013904d84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17387b22-e303-4446-b46a-c3d85482a576","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200713_Nyocker_ingatlanfejlesztes","timestamp":"2020. július. 13. 11:10","title":"\"Szikrányi fényünk nem lesz\" – élhetetlenné váló társasházak Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55159348-acd4-45f4-9735-5e1956357aa8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerintük az amerikai vezetés nem veszi komolyan a járványt.","shortLead":"Szerintük az amerikai vezetés nem veszi komolyan a járványt.","id":"20200711_Az_USAbol_Budapestre_koltozik_egy_csalad_mert_itt_jobban_kezelik_a_koronavirusjarvanyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55159348-acd4-45f4-9735-5e1956357aa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1759a88c-aa22-4548-8bdf-3cd773282a35","keywords":null,"link":"/elet/20200711_Az_USAbol_Budapestre_koltozik_egy_csalad_mert_itt_jobban_kezelik_a_koronavirusjarvanyt","timestamp":"2020. július. 11. 20:58","title":"Az USA-ból Budapestre költözik egy család, mert itt jobban kezelik a koronavírus-járványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c785c7bc-262d-41cf-8603-c1ba6e00925c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az ember is képes \"hegyezni a fülét\" német kutatók szerint, legalábbis egy kicsit.","shortLead":"Az ember is képes \"hegyezni a fülét\" német kutatók szerint, legalábbis egy kicsit.","id":"20200711_emberi_ful_erdekes_hangok_hegyezi_a_fulet_hallas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c785c7bc-262d-41cf-8603-c1ba6e00925c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baae3ccc-9df7-48c8-a2f5-f958f1d275e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200711_emberi_ful_erdekes_hangok_hegyezi_a_fulet_hallas","timestamp":"2020. július. 11. 18:03","title":"Alig észrevehető, de rájöttek: az ember is képes hegyezni a fülét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]