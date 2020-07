Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef640758-7301-4c73-a2b3-53dd1b5d59d7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Az elemző bánatosan búcsúzik új könyvében.","shortLead":"Az elemző bánatosan búcsúzik új könyvében.","id":"20200713_Anne_Applebaum_Miert_lettek_egykor_liberalis_barataim_populistak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef640758-7301-4c73-a2b3-53dd1b5d59d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9d80c4d-85f4-4c36-b8a9-ddbe436e9dab","keywords":null,"link":"/vilag/20200713_Anne_Applebaum_Miert_lettek_egykor_liberalis_barataim_populistak","timestamp":"2020. július. 13. 14:53","title":"Anne Applebaum: Miért lettek egykor liberális barátaim populisták?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1bc065e-33a6-4569-8612-d57bf9923e0d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Könnyű lelkesedni egy-egy jó filmért, jóval nehezebb szándékosan jó unalmasan összefoglalni, miről is szól a hőn imádott mozi. Egy filmrendező, Romina, most erre kérte ismerőseit, s már meg is születtek az első „pályaművek”. ","shortLead":"Könnyű lelkesedni egy-egy jó filmért, jóval nehezebb szándékosan jó unalmasan összefoglalni, miről is szól a hőn...","id":"20200712_Uj_verseny__ki_tudja_unalmasabban_leirni_mirol_szol_kedvenc_filmje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1bc065e-33a6-4569-8612-d57bf9923e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b415aac-588f-4e9b-91d9-c46fda9db5fe","keywords":null,"link":"/kultura/20200712_Uj_verseny__ki_tudja_unalmasabban_leirni_mirol_szol_kedvenc_filmje","timestamp":"2020. július. 12. 19:05","title":"Új verseny: ki tudja unalmasabban leírni, miről szól kedvenc filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daed08d9-d2bf-4d72-bdcf-8b56953d6285","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Eddig 20 millió forintért szerződött le az Emmi egy olyan sorozat „elkészítésére”, amit a Life TV vetít. Az epizódok a minisztérium YouTube-csatornáján is elérhetőek, az első rész az előtt került fel oda, hogy a minisztérium szerződése hatályba lépett. A csatornát Mészáros Beatrix cége 2019-ben szerezte meg a fideszes médiaalapítványból, a vállalat rögtön 1,2 milliárdos bevételt csinált, igaz, ebből 900 millió forint szponzoráció volt.","shortLead":"Eddig 20 millió forintért szerződött le az Emmi egy olyan sorozat „elkészítésére”, amit a Life TV vetít. Az epizódok...","id":"20200711_A_mi_kis_csaladunk_a_kormany_gyartat_musort_Meszaros_Beatrix_tevejere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=daed08d9-d2bf-4d72-bdcf-8b56953d6285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c7bd542-4498-44ae-a6e2-2994b1ba55f0","keywords":null,"link":"/kkv/20200711_A_mi_kis_csaladunk_a_kormany_gyartat_musort_Meszaros_Beatrix_tevejere","timestamp":"2020. július. 11. 19:00","title":"A mi kis családunk: a kormány gyártat műsort Mészáros Beatrix tévéjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4dd0ea-53f0-4202-bd08-bc90834f9a79","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Eltörölte az UEFA korábban kiszabott büntetését a Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS), így a következő szezonban is elindulhat a legrangosabb európai kupasorozatban a Manchester City.","shortLead":"Eltörölte az UEFA korábban kiszabott büntetését a Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS), így a következő szezonban is...","id":"20200713_Megis_indulhat_a_Manchester_City_a_Bajnokok_Ligajaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b4dd0ea-53f0-4202-bd08-bc90834f9a79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"009cc02e-fb28-4105-a0a5-36b39f38e0cb","keywords":null,"link":"/sport/20200713_Megis_indulhat_a_Manchester_City_a_Bajnokok_Ligajaban","timestamp":"2020. július. 13. 10:55","title":"Mégis indulhat a Manchester City a Bajnokok Ligájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de20d71-c9f1-432f-98de-1c29ebea7a51","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tüntetésre a fideszes polgármester is elment, de a közmédia tudósítása szerint mindössze együttérzését tudta ajánlani a tüntetőknek.","shortLead":"A tüntetésre a fideszes polgármester is elment, de a közmédia tudósítása szerint mindössze együttérzését tudta ajánlani...","id":"20200713_vasarosnameny_arj_ruhagyar_tuntetes_fizetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9de20d71-c9f1-432f-98de-1c29ebea7a51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54da2e50-a647-4c7a-93bd-250ec54bf33f","keywords":null,"link":"/kkv/20200713_vasarosnameny_arj_ruhagyar_tuntetes_fizetes","timestamp":"2020. július. 13. 15:06","title":"Pénzükért tüntettek a vásárosnaményi ruhagyár dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24ac1f82-9cb9-4279-8c79-5c47d728d229","c_author":"HVG","category":"360","description":"A benzinből már száműzték, a vízvezetékekben nemkívánatos, és most a sörét következhet az ólomtilalmak sorában. ","shortLead":"A benzinből már száműzték, a vízvezetékekben nemkívánatos, és most a sörét következhet az ólomtilalmak sorában. ","id":"202028_az_olomsoret_kara_madarvesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24ac1f82-9cb9-4279-8c79-5c47d728d229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec2c2279-cd0f-493d-9dc9-e4b3753483d1","keywords":null,"link":"/360/202028_az_olomsoret_kara_madarvesz","timestamp":"2020. július. 12. 16:15","title":"Az otthoni vacsoránál is baj lehet belőle, ha az olcsóbb lövedéket használja a vadász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d77239c-95ea-4fe5-ac02-7b721f8b5b4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő az ügyészség szerint először átment a piroson, majd nem állt meg a rendőröknek, és hamis adatokat diktált be, végül combon rúgta az egyik járőrt. Hivatalos személy elleni erőszakkal gyanúsítja az ügyészség.","shortLead":"A nő az ügyészség szerint először átment a piroson, majd nem állt meg a rendőröknek, és hamis adatokat diktált be...","id":"20200713_kerekparos_Bartok_Bela_ut_gyanusitott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d77239c-95ea-4fe5-ac02-7b721f8b5b4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db501d5e-7a68-48af-b2b8-0fbff19262d3","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_kerekparos_Bartok_Bela_ut_gyanusitott","timestamp":"2020. július. 13. 11:08","title":"Gyanúsított lett a kerékpáros, akit megbilincseltek a Bartók Béla úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faad4ae1-edcc-44c5-a1f3-f74a3eb8eb83","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több aktív fertőzöttet tartanak nyilván most az országban, mint a járvány során eddig bármikor.

","shortLead":"Több aktív fertőzöttet tartanak nyilván most az országban, mint a járvány során eddig bármikor.

","id":"20200713_gorogorszag_turizmus_koronavirus_jarvany_fertozes_szigoritas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=faad4ae1-edcc-44c5-a1f3-f74a3eb8eb83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"004fe7e4-46c2-4b63-af47-250ceec583ec","keywords":null,"link":"/elet/20200713_gorogorszag_turizmus_koronavirus_jarvany_fertozes_szigoritas","timestamp":"2020. július. 13. 16:23","title":"Megugrott a fertőzések száma, már ma szigoríthat Görögország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]