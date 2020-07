Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de9e88c7-5d6f-4031-97f8-0dcec407f9d0","c_author":"Ballai Vince","category":"360","description":"Huszonöt éve kutatja a retinát, 15 éve dolgozik azon, hogy visszaadja a látást a vakoknak Roska Botond. Társaival 2018-ban kezdett kezelni néhány vak embert, ez év végén, jövő év elején derülhet ki, milyen eredményt sikerült elérniük. Interjú.","shortLead":"Huszonöt éve kutatja a retinát, 15 éve dolgozik azon, hogy visszaadja a látást a vakoknak Roska Botond. Társaival...","id":"20200714_roska_botond_neurobiologus_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de9e88c7-5d6f-4031-97f8-0dcec407f9d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc46b08-8115-47d8-bb10-438fb7f45bbf","keywords":null,"link":"/360/20200714_roska_botond_neurobiologus_interju","timestamp":"2020. július. 14. 06:30","title":"Hajszálnyira vagyunk attól, hogy megtudjuk, sikerült-e egy vak embernek visszaadni a látását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar György ügyvéd ingyen vállalta az ügyet.","shortLead":"Magyar György ügyvéd ingyen vállalta az ügyet.","id":"20200714_Ugyvedje_szerint_senkinek_sem_artott_a_patyi_boncseged","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f55bb106-e879-4e3f-bf17-cc3e0e5e0b43","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_Ugyvedje_szerint_senkinek_sem_artott_a_patyi_boncseged","timestamp":"2020. július. 14. 08:13","title":"Ügyvédje szerint senkinek sem ártott a pátyi boncsegéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b8990f8-a3a6-4c01-8ad9-c5d92a045522","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az államfő \"különös gonddal\" vizsgálta a törvénnyel kapcsolatos kritikákat. Szerinte a 300 ezer kisadózó semmiféle változást nem fog tapasztalni.","shortLead":"Az államfő \"különös gonddal\" vizsgálta a törvénnyel kapcsolatos kritikákat. Szerinte a 300 ezer kisadózó semmiféle...","id":"20200713_ader_janos_kata_adozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b8990f8-a3a6-4c01-8ad9-c5d92a045522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7a370ee-1d55-4630-9d05-5d2917d517de","keywords":null,"link":"/kkv/20200713_ader_janos_kata_adozas","timestamp":"2020. július. 13. 17:07","title":"Áder aláírta a kata szigorítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb64cd13-e8ac-4f95-8b04-ef10af088c3f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tizenharmadik alkalommal bukkant földgázra Pakisztánban a magyar olajipari vállalat.","shortLead":"Tizenharmadik alkalommal bukkant földgázra Pakisztánban a magyar olajipari vállalat.","id":"20200714_gaz_kondenzatum_pakisztan_mol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb64cd13-e8ac-4f95-8b04-ef10af088c3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2f89e96-c8c8-461f-9b1f-6fc32a3a1fa5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200714_gaz_kondenzatum_pakisztan_mol","timestamp":"2020. július. 14. 09:05","title":"Gázt talált a Mol Pakisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94445f3a-d065-43b3-9225-20eca4519f51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be Gulyás Gergely, hogy a fertőzött országokból hazatérő, vagy azon átutazó magyaroknak ismét karanténba kell vonulniuk, külföldiek csak meghatározott feltételekkel jöhetnek be. A szabály elsőre átláthatatlan, több pont mellé jól jönne egy országos tiszti főorvos, hogy megmagyarázza azt. Megpróbáltuk értelmezni a rendelkezést, ahol nem jutottunk dűlőre, arra rákérdeztünk. Addig is segítünk azzal, amit tudunk.","shortLead":"Rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be Gulyás Gergely, hogy a fertőzött országokból hazatérő, vagy azon átutazó...","id":"20200712_koronavirus_kulfold_hatar_karanten_magyar_nyaralas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94445f3a-d065-43b3-9225-20eca4519f51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95917d8f-a815-4591-958f-d02f50786434","keywords":null,"link":"/itthon/20200712_koronavirus_kulfold_hatar_karanten_magyar_nyaralas","timestamp":"2020. július. 12. 15:45","title":"Külföldön nyaralok, hogy jövök így haza? - kisokos a szigorításhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feea9551-6ce6-4c5c-91b4-dd0d8765d79e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tizenkét élő közvetítésből álló sorozatot indít a New York-i Metropolitan Opera (MET) festői európai és amerikai helyszínekről olyan világsztárok szereplésével, mint Anna Netrebko, Diana Damrau vagy Jonas Kaufmann.\r

\r

","shortLead":"Tizenkét élő közvetítésből álló sorozatot indít a New York-i Metropolitan Opera (MET) festői európai és amerikai...","id":"20200712_Elo_kozvetitesek_sorozatat_inditja_a_New_Yorki_Metropolitan_Opera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=feea9551-6ce6-4c5c-91b4-dd0d8765d79e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b9ffbaa-495b-4c07-b1fb-97355d47bf07","keywords":null,"link":"/kultura/20200712_Elo_kozvetitesek_sorozatat_inditja_a_New_Yorki_Metropolitan_Opera","timestamp":"2020. július. 12. 20:48","title":"Élő közvetítések sorozatát indítja a New York-i Metropolitan Opera","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5e5592e-19db-45d4-98bd-3b47bab6cb0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A minisztert Mesterházy Attila kérdezte a parlamentben.","shortLead":"A minisztert Mesterházy Attila kérdezte a parlamentben.","id":"20200713_kaleta_gabor_gulyas_gergely_mesterhazy_attila_nemzetbiztonsag_gyermekpornografia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5e5592e-19db-45d4-98bd-3b47bab6cb0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a89f3db-e9a9-4204-8329-b27432799dc8","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_kaleta_gabor_gulyas_gergely_mesterhazy_attila_nemzetbiztonsag_gyermekpornografia","timestamp":"2020. július. 13. 22:17","title":"Gulyás szerint indokolt vizsgálni, miért nem figyelt fel előbb Kaletára a nemzetbiztonság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94b1392a-ffef-4b11-b5fe-63ed8cce13c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő vízbe fulladt.","shortLead":"A színésznő vízbe fulladt.","id":"20200714_naya_rivera_glee_eltunt_szineszno","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94b1392a-ffef-4b11-b5fe-63ed8cce13c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b367d9d-89bd-4466-a386-18580a8af6bf","keywords":null,"link":"/elet/20200714_naya_rivera_glee_eltunt_szineszno","timestamp":"2020. július. 14. 08:20","title":"Megtalálták az eltűnt színésznő, Naya Rivera holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]