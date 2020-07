Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"178dea9e-5374-460b-b2d8-93b61749830e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelenlegi információk szerint egyetlen készülék kivételével kisebb lesz az akkumulátor az iPhone 12-esekben, mint a tavalyi modellekben.","shortLead":"A jelenlegi információk szerint egyetlen készülék kivételével kisebb lesz az akkumulátor az iPhone 12-esekben, mint...","id":"20200714_apple_iphone_12_iphone_12_max_iphone_12_pro_iphone_12_pro_max_akkumulatora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=178dea9e-5374-460b-b2d8-93b61749830e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ff92d7d-8a7f-45c9-9f25-43017daa4c11","keywords":null,"link":"/tudomany/20200714_apple_iphone_12_iphone_12_max_iphone_12_pro_iphone_12_pro_max_akkumulatora","timestamp":"2020. július. 14. 16:03","title":"Ha igaz, amit az iPhone 12 akkumulátoráról hallani, csalódottak lesznek a rajongók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40ad187c-3594-485e-8bbc-59cbce78244d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pénzből maszkokat, gyógyszereket, teszteket vásárolunk.","shortLead":"A pénzből maszkokat, gyógyszereket, teszteket vásárolunk.","id":"20200715_varga_mihaly_jarvany_vedekezes_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40ad187c-3594-485e-8bbc-59cbce78244d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"171fa214-882b-4539-890c-6c5c7af0fac4","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_varga_mihaly_jarvany_vedekezes_koronavirus","timestamp":"2020. július. 15. 08:10","title":"Hatvanmilliárd forintot kapott Magyarország a koronavírus elleni védekezésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d181a4f-bd01-4064-a980-f34a3e84b6da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fejlesztők manapság már nem a hagyományos 0–100-on akarnak már nagyot alkotni, itt már a 0–300 a mérce.","shortLead":"A fejlesztők manapság már nem a hagyományos 0–100-on akarnak már nagyot alkotni, itt már a 0–300 a mérce.","id":"20200713_Nem_lesz_gyorsabb_utcai_auto_0300_kmhn_mint_az_uj_Lotus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d181a4f-bd01-4064-a980-f34a3e84b6da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"795fa027-b1ff-4eb0-8ea9-f01672fbedb9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200713_Nem_lesz_gyorsabb_utcai_auto_0300_kmhn_mint_az_uj_Lotus","timestamp":"2020. július. 13. 14:51","title":"Nem lesz gyorsabb utcai autó, mint az új Lotus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31b887c1-8ac1-4947-a63e-a70e55fd7bb4","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Háromrészes minisorozat látható az HBO-n arról a 2001-es angliai esetről, amikor egy játékos társaival együtt meghekkelte a népszerű kvízműsort, és megnyerte a fődíjat. Az egymillió fontot végül nem kapta meg, mert a bíróság elítélte csalásért. A Legyen Ön is milliomos magyar arca, Vágó István szerint a műsorvezetőnek el kellett volna bizonytalanítania a játékost, a játékmesteri szereppel kapcsolatban pedig Simicska jelzőjét emlegette.","shortLead":"Háromrészes minisorozat látható az HBO-n arról a 2001-es angliai esetről, amikor egy játékos társaival együtt...","id":"20200714_Legyen_On_is_milliomos_kviz_vago_istvan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31b887c1-8ac1-4947-a63e-a70e55fd7bb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f13bd88-6343-4d02-8b58-ff4a0f066020","keywords":null,"link":"/elet/20200714_Legyen_On_is_milliomos_kviz_vago_istvan","timestamp":"2020. július. 14. 20:00","title":"Tényleg meg lehet nyerni köhögéssel a Legyen Ön is milliomost?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11fbd18f-6bc0-4cd3-9e99-61ee715fe874","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Céges bújócskázás áldozata lenne a férfi, akinek hamvait a töki önkormányzat páncélszekrényében találták meg? A Duma Aktuálnak erre is van válasza: egy meghökkentő esetet dolgoznak fel, kellően fekete humorral. ","shortLead":"Céges bújócskázás áldozata lenne a férfi, akinek hamvait a töki önkormányzat páncélszekrényében találták meg? A Duma...","id":"20200713_Duma_Aktual_Hamvak_a_toki_onkormanyzatnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11fbd18f-6bc0-4cd3-9e99-61ee715fe874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71e0f5be-d2d7-46a6-acb5-3e906db51711","keywords":null,"link":"/360/20200713_Duma_Aktual_Hamvak_a_toki_onkormanyzatnal","timestamp":"2020. július. 13. 19:00","title":"Duma Aktuál: A hamvak szétszórása után itt az ejtőernyős temetés!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de20d71-c9f1-432f-98de-1c29ebea7a51","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tüntetésre a fideszes polgármester is elment, de a közmédia tudósítása szerint mindössze együttérzését tudta ajánlani a tüntetőknek.","shortLead":"A tüntetésre a fideszes polgármester is elment, de a közmédia tudósítása szerint mindössze együttérzését tudta ajánlani...","id":"20200713_vasarosnameny_arj_ruhagyar_tuntetes_fizetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9de20d71-c9f1-432f-98de-1c29ebea7a51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54da2e50-a647-4c7a-93bd-250ec54bf33f","keywords":null,"link":"/kkv/20200713_vasarosnameny_arj_ruhagyar_tuntetes_fizetes","timestamp":"2020. július. 13. 15:06","title":"Pénzükért tüntettek a vásárosnaményi ruhagyár dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Felfüggesztik a kelebiai határon át zajló vasúti forgalmat – idézi a szerb vasutat a MÁV.","shortLead":"Felfüggesztik a kelebiai határon át zajló vasúti forgalmat – idézi a szerb vasutat a MÁV.","id":"20200713_szerbia_koronavirus_mav","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25368546-3679-48b6-8ea8-f4c6f8890964","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_szerbia_koronavirus_mav","timestamp":"2020. július. 13. 16:38","title":"A vírushelyzet miatt szünetel a nemzetközi személyszállítás Szerbia és Magyarország között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatalkorú férfiakat különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel vádolják.","shortLead":"A fiatalkorú férfiakat különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel vádolják.","id":"20200714_vademeles_ozd_emberoles_csordas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f15b94-4b3f-4b76-a767-d0e5b69c8e0d","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_vademeles_ozd_emberoles_csordas","timestamp":"2020. július. 14. 16:58","title":"Vádat emeltek a borsodi fiatalok ellen, akik agyonvertek egy csordást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]