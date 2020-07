Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"beb890d6-f6d5-484c-9944-ded680b46a62","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lego egy készülő szettjével életnagyságú változatban lesz megépíthető a Nintendo Entertainment System (NES) játékkonzol. Meg is kérik az árát.","shortLead":"A Lego egy készülő szettjével életnagyságú változatban lesz megépíthető a Nintendo Entertainment System (NES...","id":"20200713_lego_nes_nintendo_jatekkonzol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=beb890d6-f6d5-484c-9944-ded680b46a62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e840baa-d0ab-4e8b-baa8-2019af6e08df","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_lego_nes_nintendo_jatekkonzol","timestamp":"2020. július. 13. 21:03","title":"Játékkonzolt ad ki a Lego – na, nem olyat, megépíthetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"508f93e8-e1d9-49f9-8848-9e5fb565468e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosban 13 idősotthonban jelent meg a fertőzés.","shortLead":"A fővárosban 13 idősotthonban jelent meg a fertőzés.","id":"20200713_idosek_koronavirus_fertozott_pesti_uti_otthon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=508f93e8-e1d9-49f9-8848-9e5fb565468e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8349040-748d-4b27-bd2a-b016619fd7de","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_idosek_koronavirus_fertozott_pesti_uti_otthon","timestamp":"2020. július. 13. 15:31","title":"Közel ezer időst fertőzött meg a koronavírus magyarországi idősotthonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2356ad99-7a48-40c8-b3fb-08a8d8f16888","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely miniszter és Schmidt Mária történész a Kultúrharc a XXI. században című konferencián ostorozta az általuk liberálisnak, illetve baloldalinak tekintett értékrendet. Schmidt szerint Kelet-Európa elborzad attól, amivé a Nyugat vált.","shortLead":"Gulyás Gergely miniszter és Schmidt Mária történész a Kultúrharc a XXI. században című konferencián ostorozta...","id":"20200714_Gulyas_Gergely_nyugat_liberalizmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2356ad99-7a48-40c8-b3fb-08a8d8f16888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2975b60b-58f5-440f-ba31-697e8b50d8fd","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_Gulyas_Gergely_nyugat_liberalizmus","timestamp":"2020. július. 14. 16:25","title":"Gulyás Gergely megfejtette, mi a baj a nyugattal, aztán Schmidt Mária még rátett egy lapáttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df13ef9a-7899-4608-bd75-559a47c953fa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Belügyminisztérium már meg is kezdte a munkát nemzetközi és magyar szakértők bevonásával.","shortLead":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Belügyminisztérium már meg is kezdte a munkát nemzetközi és magyar szakértők...","id":"20200713_koronavirus_egeszsegugy_reform_kerdoiv_emmi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df13ef9a-7899-4608-bd75-559a47c953fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8144302-be8e-485b-bc4a-0654feba2510","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_koronavirus_egeszsegugy_reform_kerdoiv_emmi","timestamp":"2020. július. 13. 21:28","title":"Egészségügyi reform jöhet, kérdőívet kapnak az ellátásban dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Elhunyt Bogdán László, Cserdi polgármestere. Joe Biden rengeteget költene klímavédelemre. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Elhunyt Bogdán László, Cserdi polgármestere. Joe Biden rengeteget költene klímavédelemre. A hvg360 reggeli...","id":"20200715_Radar360_Sulyos_a_valsag_de_a_propaganda_jol_fizet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba13bd21-9488-4c72-8188-153e7e3f42f3","keywords":null,"link":"/360/20200715_Radar360_Sulyos_a_valsag_de_a_propaganda_jol_fizet","timestamp":"2020. július. 15. 07:50","title":"Radar360: Súlyos a válság, de a propaganda jól fizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3261e56-64b1-4884-9f0c-e8e7cab3bdca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Július utolsóelőtti hetében kerül sor a Summer Game Fest Demo nevű Microsoft-rendezvényre, amelynek keretében legkevesebb hatvan, de elképzelhető, hogy akár száz új Xbox-játék is kipróbálható.","shortLead":"Július utolsóelőtti hetében kerül sor a Summer Game Fest Demo nevű Microsoft-rendezvényre, amelynek keretében...","id":"20200714_microsoft_summer_game_fest_demo_xbox","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3261e56-64b1-4884-9f0c-e8e7cab3bdca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2158e0d9-c60d-4d28-ab79-dfa75dc9114f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200714_microsoft_summer_game_fest_demo_xbox","timestamp":"2020. július. 14. 10:03","title":"Készüljön hideg élelemmel: egy hétig játszhat rengeteg Xbox-játékdemóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459c3559-376c-4e05-84d4-f476971e4d91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai kontinens néhány államában rövidesen többek is rácsatlakozhatnak a Starlink-hálózatra. A művelethez egy különleges eszközre van szükség, amelyet a SpaceX biztosít.","shortLead":"Az amerikai kontinens néhány államában rövidesen többek is rácsatlakozhatnak a Starlink-hálózatra. A művelethez...","id":"20200715_spacex_internet_modem_starlink_muhold","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=459c3559-376c-4e05-84d4-f476971e4d91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4041e090-7802-4d65-b67b-c6c182a84197","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_spacex_internet_modem_starlink_muhold","timestamp":"2020. július. 15. 09:33","title":"A SpaceX elkezdte kiküldeni a “tányérokat”, amelyekkel fogható az űrbéli internet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb64cd13-e8ac-4f95-8b04-ef10af088c3f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tizenharmadik alkalommal bukkant földgázra Pakisztánban a magyar olajipari vállalat.","shortLead":"Tizenharmadik alkalommal bukkant földgázra Pakisztánban a magyar olajipari vállalat.","id":"20200714_gaz_kondenzatum_pakisztan_mol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb64cd13-e8ac-4f95-8b04-ef10af088c3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2f89e96-c8c8-461f-9b1f-6fc32a3a1fa5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200714_gaz_kondenzatum_pakisztan_mol","timestamp":"2020. július. 14. 09:05","title":"Gázt talált a Mol Pakisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]