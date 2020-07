Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"853dd05b-17e2-415f-9caa-fecd067fed43","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bulgária több városában is tüntettek a korrupció és az oligarchák uralma ellen, Szófiában viszont két rendőr és egy demonstráló is megsebesült, amikor a kormányellenes tüntetők megpróbáltak betörni a képviselői irodaházba.","shortLead":"Bulgária több városában is tüntettek a korrupció és az oligarchák uralma ellen, Szófiában viszont két rendőr és...","id":"20200715_tuntetes_bulgaria_kepviseloi_irodahaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=853dd05b-17e2-415f-9caa-fecd067fed43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b10b23-7f0f-4f86-837e-54148bfb09ba","keywords":null,"link":"/vilag/20200715_tuntetes_bulgaria_kepviseloi_irodahaz","timestamp":"2020. július. 15. 15:05","title":"Tüntetők próbáltak betörni a bolgár képviselői irodaházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb64cd13-e8ac-4f95-8b04-ef10af088c3f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tizenharmadik alkalommal bukkant földgázra Pakisztánban a magyar olajipari vállalat.","shortLead":"Tizenharmadik alkalommal bukkant földgázra Pakisztánban a magyar olajipari vállalat.","id":"20200714_gaz_kondenzatum_pakisztan_mol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb64cd13-e8ac-4f95-8b04-ef10af088c3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2f89e96-c8c8-461f-9b1f-6fc32a3a1fa5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200714_gaz_kondenzatum_pakisztan_mol","timestamp":"2020. július. 14. 09:05","title":"Gázt talált a Mol Pakisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f99d0b-eb62-4154-82f1-e29883fa96f8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A korábban Orbán Viktor tanácsadójaként is tevékenykedő magyar származású Gorka Sebestyén a Nemzetbiztonsági Oktatási Tanács (NSEB) tagja lesz.","shortLead":"A korábban Orbán Viktor tanácsadójaként is tevékenykedő magyar származású Gorka Sebestyén a Nemzetbiztonsági Oktatási...","id":"20200715_Ujra_felivel_a_kalandos_eletu_Gorka_Sebestyen_palyaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3f99d0b-eb62-4154-82f1-e29883fa96f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cff9d02-e638-4fa2-b520-85ae66b68a24","keywords":null,"link":"/vilag/20200715_Ujra_felivel_a_kalandos_eletu_Gorka_Sebestyen_palyaja","timestamp":"2020. július. 15. 13:40","title":"Újra felível a kalandos életű Gorka Sebestyén pályája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Augusztus 1-jétől visszaállít a korábbi, megszokott alapmenetrend.","shortLead":"Augusztus 1-jétől visszaállít a korábbi, megszokott alapmenetrend.","id":"20200714_mav_menetrend_regionalis_vonalak_ujrainditas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe8aa6fe-7b7b-4804-add6-b9c8d6ad3cfe","keywords":null,"link":"/cegauto/20200714_mav_menetrend_regionalis_vonalak_ujrainditas","timestamp":"2020. július. 14. 18:49","title":"Tíz vonalon visszaállítja az eredeti menetrendet a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a7be00e-563d-468f-bde7-84e643b36b86","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Maszkban és a távolságtartás szabályait betartva rendezik meg a koronavírus-járvány korlátozásainak feloldása utáni első divatbemutatót Milánóban.","shortLead":"Maszkban és a távolságtartás szabályait betartva rendezik meg a koronavírus-járvány korlátozásainak feloldása utáni...","id":"20200714_maszk_divatbemutato_milano","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a7be00e-563d-468f-bde7-84e643b36b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c30c4ab-b0ce-4de6-98f5-567852aad508","keywords":null,"link":"/elet/20200714_maszk_divatbemutato_milano","timestamp":"2020. július. 14. 20:32","title":"Maszkban rendezik az első divatbemutatót Milánóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8278d5f-8c62-4062-bf4c-a80fcbe6f737","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Termékszivárgás miatt hívnak vissza Bonduelle konzerveket.","shortLead":"Termékszivárgás miatt hívnak vissza Bonduelle konzerveket.","id":"20200714_Babkonzervet_hivott_vissza_a_Bonduelle","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8278d5f-8c62-4062-bf4c-a80fcbe6f737&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"289d7763-0f93-41f3-a05b-ba12585d2e2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200714_Babkonzervet_hivott_vissza_a_Bonduelle","timestamp":"2020. július. 14. 10:55","title":"Babkonzervet hívott vissza a Bonduelle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40ad187c-3594-485e-8bbc-59cbce78244d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pénzből maszkokat, gyógyszereket, teszteket vásárolunk.","shortLead":"A pénzből maszkokat, gyógyszereket, teszteket vásárolunk.","id":"20200715_varga_mihaly_jarvany_vedekezes_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40ad187c-3594-485e-8bbc-59cbce78244d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"171fa214-882b-4539-890c-6c5c7af0fac4","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_varga_mihaly_jarvany_vedekezes_koronavirus","timestamp":"2020. július. 15. 08:10","title":"Hatvanmilliárd forintot kapott Magyarország a koronavírus elleni védekezésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a594b577-90f9-4ed5-b519-931637ad151b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy csapat skót pedofilvadász ellen indított pert egy lebuktatott férfi, de veszített.","shortLead":"Egy csapat skót pedofilvadász ellen indított pert egy lebuktatott férfi, de veszített.","id":"20200715_szemelyisegi_jogok_pedofilvadaszok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a594b577-90f9-4ed5-b519-931637ad151b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f15de754-ee89-424a-8449-a928ebe924aa","keywords":null,"link":"/elet/20200715_szemelyisegi_jogok_pedofilvadaszok","timestamp":"2020. július. 15. 15:17","title":"Bíróság mondta ki: nem sértenek személyiségi jogokat a pedofilvadászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]