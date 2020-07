Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Elhunyt Bogdán László, Cserdi polgármestere. Joe Biden rengeteget költene klímavédelemre. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Elhunyt Bogdán László, Cserdi polgármestere. Joe Biden rengeteget költene klímavédelemre. A hvg360 reggeli...","id":"20200715_Radar360_Sulyos_a_valsag_de_a_propaganda_jol_fizet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba13bd21-9488-4c72-8188-153e7e3f42f3","keywords":null,"link":"/360/20200715_Radar360_Sulyos_a_valsag_de_a_propaganda_jol_fizet","timestamp":"2020. július. 15. 07:50","title":"Radar360: Súlyos a válság, de a propaganda jól fizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"588221f3-67b0-43be-9c42-00690cf8ecb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézkedés nagyjából 140 embert érint.","shortLead":"Az intézkedés nagyjából 140 embert érint.","id":"20200716_Havi_40_ezer_forintos_berpotlekot_kapnak_a_jozsefvarosi_ovodapedagogusok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=588221f3-67b0-43be-9c42-00690cf8ecb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"898cb33f-2ed5-4e37-bf09-d15a9b51f7d6","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_Havi_40_ezer_forintos_berpotlekot_kapnak_a_jozsefvarosi_ovodapedagogusok","timestamp":"2020. július. 16. 13:02","title":"Havi 40 ezer forintos bérpótlékot kapnak a józsefvárosi óvodapedagógusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8004c9d8-1c5d-41fd-a11f-bc98a06726c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Húsz darab érkezik ingyen a közép-ázsiai országba.","shortLead":"Húsz darab érkezik ingyen a közép-ázsiai országba.","id":"20200715_Magyarorszag_lelegeztetogep_Kirgiz_Koztarsasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8004c9d8-1c5d-41fd-a11f-bc98a06726c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9558e9e3-f020-4237-898b-bb4ad0574dfa","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_Magyarorszag_lelegeztetogep_Kirgiz_Koztarsasag","timestamp":"2020. július. 15. 07:50","title":"Magyarország lélegeztetőgépeket adott a Kirgiz Köztársaságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86a238c2-ed3f-49ae-9519-256b7394f3da","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Külön szabályok vonatkoznak a magyar állampolgárokra és hozzátartozóikra, illetve a nem magyarokra.","shortLead":"Külön szabályok vonatkoznak a magyar állampolgárokra és hozzátartozóikra, illetve a nem magyarokra.","id":"20200715_koronavirus_beutazasi_korlatozas_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86a238c2-ed3f-49ae-9519-256b7394f3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99c553d3-0b7c-4fd6-bd2f-471624d6a3fa","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_koronavirus_beutazasi_korlatozas_magyarorszag","timestamp":"2020. július. 15. 05:16","title":"Életbe léptek a vírus miatti beutazási korlátozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d826cb11-cc97-4274-9b71-007b206cefea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Módosított a rendeleten a kormány.","shortLead":"Módosított a rendeleten a kormány.","id":"20200716_Utazasi_korlatozasok_orszagokon_belul_is_megkulonboztethetnek_teruleteket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d826cb11-cc97-4274-9b71-007b206cefea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70e695bc-ad76-4b2e-a3f8-70525528cd0b","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_Utazasi_korlatozasok_orszagokon_belul_is_megkulonboztethetnek_teruleteket","timestamp":"2020. július. 16. 08:52","title":"Utazási korlátozások: országokon belül is megkülönböztethetnek területeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29e3e5ae-5b7d-4b28-a187-894d2b41e60a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A múzeumban eltöltött óra után a látogatók jobban tudják majd formálni a saját ","shortLead":"A múzeumban eltöltött óra után a látogatók jobban tudják majd formálni a saját boldogságukat, és így egyúttal némiképp...","id":"20200715_Boldogsagmuzeum_nyilt_Daniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29e3e5ae-5b7d-4b28-a187-894d2b41e60a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88fffcab-93a5-4959-ba7c-c9421f9eab95","keywords":null,"link":"/elet/20200715_Boldogsagmuzeum_nyilt_Daniaban","timestamp":"2020. július. 15. 09:46","title":"Boldogságmúzeum nyílt Dániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94445f3a-d065-43b3-9225-20eca4519f51","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Horvátországban újra a százat közelíti az egy nap alatt diagnosztizált fertőzöttek száma, Szlovéniában jobb a helyzet, de ott is nő a mutató.","shortLead":"Horvátországban újra a százat közelíti az egy nap alatt diagnosztizált fertőzöttek száma, Szlovéniában jobb a helyzet...","id":"20200715_jarvany_Horvatorszag_Szlovenia_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94445f3a-d065-43b3-9225-20eca4519f51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21d2a087-6137-424b-abcd-97aab94c0e45","keywords":null,"link":"/vilag/20200715_jarvany_Horvatorszag_Szlovenia_koronavirus","timestamp":"2020. július. 15. 18:25","title":"Romlik a járványhelyzet Horvátországban és Szlovéniában is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de503835-57b2-42be-a80a-75732d4d9a96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Sony meghallhatta a rajongók óhaját, miszerint jó lenne, ha több PlayStation 5 készülne az eredetileg tervezettnél.","shortLead":"A jelek szerint a Sony meghallhatta a rajongók óhaját, miszerint jó lenne, ha több PlayStation 5 készülne az eredetileg...","id":"20200715_sony_playstation_5_ps5_gyartasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de503835-57b2-42be-a80a-75732d4d9a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f606dcb1-e27a-4541-bddf-90ea926a852f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_sony_playstation_5_ps5_gyartasa","timestamp":"2020. július. 15. 16:03","title":"Akkora az érdeklődés a PlayStation 5 iránt, hogy megduplázza a gyártást a Sony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]