[{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre az sem biztos, hogy egy csoport tört be a mikroblog rendszerébe – az incidens mögött akár egyetlen ember is állhat. Trump fiókjához nem nyúltak.","shortLead":"Egyelőre az sem biztos, hogy egy csoport tört be a mikroblog rendszerébe – az incidens mögött akár egyetlen ember is...","id":"20200716_twitter_hiressegek_hackertamadas_bitcoin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d78a221-200b-4213-b9b0-1525840b0bf8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_twitter_hiressegek_hackertamadas_bitcoin","timestamp":"2020. július. 16. 08:33","title":"Több furcsasága is van a Twitter ellen zajlott példátlan hackertámadásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40ad187c-3594-485e-8bbc-59cbce78244d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pénzből maszkokat, gyógyszereket, teszteket vásárolunk.","shortLead":"A pénzből maszkokat, gyógyszereket, teszteket vásárolunk.","id":"20200715_varga_mihaly_jarvany_vedekezes_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40ad187c-3594-485e-8bbc-59cbce78244d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"171fa214-882b-4539-890c-6c5c7af0fac4","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_varga_mihaly_jarvany_vedekezes_koronavirus","timestamp":"2020. július. 15. 08:10","title":"Hatvanmilliárd forintot kapott Magyarország a koronavírus elleni védekezésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952e0049-0159-4272-a0fc-b06386f10cf1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy pomázi és egy békéscsabai iskoláról van szó. Az iskolaőrt kérő összes intézményt térképre tettük, amiről az látszik, hogy Északkelet-Magyarországon viszonylag sok, a Viharsarokban feltűnően kevés iskola igényelt őrt.\r

