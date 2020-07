Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"853d5112-2e06-42ee-ae82-3accfb3650a0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első szabadedzésen a 14 éve ezen a pályán debütált 35 éves lengyel terelgeti majd az egyik Alfa Romeót.","shortLead":"Az első szabadedzésen a 14 éve ezen a pályán debütált 35 éves lengyel terelgeti majd az egyik Alfa Romeót.","id":"20200716_a_hungaroringen_raikkonen_helyett_kubica_kezdi_meg_a_korozgetest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=853d5112-2e06-42ee-ae82-3accfb3650a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dff4eac0-59b2-4bcc-b754-836b5ffdea6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200716_a_hungaroringen_raikkonen_helyett_kubica_kezdi_meg_a_korozgetest","timestamp":"2020. július. 16. 07:59","title":"A Hungaroringen Räikkönen helyett Kubica kezdi meg a körözgetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c02b2881-14aa-476d-9e7a-38aec284f935","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Napok múlva bemutatja a OnePlus régi-új stratégiájának első gyümölcsét, az elérhető árú, de kellően erős specifikációjú OnePlus Nordot. Egy videóból sok minden kiderül róla.","shortLead":"Napok múlva bemutatja a OnePlus régi-új stratégiájának első gyümölcsét, az elérhető árú, de kellően erős specifikációjú...","id":"20200716_oneplus_nord_video_pods","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c02b2881-14aa-476d-9e7a-38aec284f935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dff6f07-7a93-4311-846f-0e508bc157d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_oneplus_nord_video_pods","timestamp":"2020. július. 16. 10:03","title":"Hivatalos videón a OnePlus új, olcsóbb androidos telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc30c6a-7691-49fc-a6b1-cf445403b19d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Száznál is több eljárás indult rémhírterjesztés, valamint csalás miatt, a közveszéllyel fenyegetés miatt 29-szer volt dolguk a rendőröknek.","shortLead":"Száznál is több eljárás indult rémhírterjesztés, valamint csalás miatt, a közveszéllyel fenyegetés miatt 29-szer volt...","id":"20200715_rendorseg_eljaras_jarvany_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cc30c6a-7691-49fc-a6b1-cf445403b19d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"635563fc-95a8-46dc-8c72-6abf4e9438b3","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_rendorseg_eljaras_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. július. 15. 19:35","title":"Eddig 455 eljárást indított a rendőrség a járvánnyal kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dbabcfe-82f7-42db-b550-872531793835","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokan könnyítettek magukon a Dob utcai lyuknál, az egyik étterem tulajdonosai viszont beültette növényekkel.\r

","shortLead":"Sokan könnyítettek magukon a Dob utcai lyuknál, az egyik étterem tulajdonosai viszont beültette növényekkel.\r

","id":"20200716_Kiskert_bulinegyed_godor_kozteruleti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1dbabcfe-82f7-42db-b550-872531793835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a9fd22e-0c4e-4581-8780-0b8a0d2cb01d","keywords":null,"link":"/elet/20200716_Kiskert_bulinegyed_godor_kozteruleti","timestamp":"2020. július. 16. 15:08","title":"Kiskertet csináltak a bulinegyed vizeldének használt gödréből, a közteresek feljelentéssel fenyegetőztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edaf7ead-8ce6-4c55-b6bd-89cdea4b9c8f","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A Kaleta-botrány bűnügyi, jogi és politikai aspektusain túl felveti a kérdéseket, mi is a pedofília, betegség-e, kik a pedofilok, hogyan védheti meg magát tőlük a társadalom, megoldás-e kémiai kasztrálásuk.","shortLead":"A Kaleta-botrány bűnügyi, jogi és politikai aspektusain túl felveti a kérdéseket, mi is a pedofília, betegség-e, kik...","id":"202029_ha_kezelesbe_veszik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edaf7ead-8ce6-4c55-b6bd-89cdea4b9c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a133232-8133-41b8-b4ed-9399da39ea68","keywords":null,"link":"/360/202029_ha_kezelesbe_veszik","timestamp":"2020. július. 16. 16:30","title":"\"A pedofília függőség, mint az alkoholizmus, nem múlik el, de kordában tartható\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e34255-3090-4aa5-9d75-329e36e6aebc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az éj leple alatt állították fel az alkotást.","shortLead":"Az éj leple alatt állították fel az alkotást.","id":"20200715_Szobor_tunteto_rabszolgakereskedo_Bristol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09e34255-3090-4aa5-9d75-329e36e6aebc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b25f6ac-d073-4fb0-988b-0795d0ac24f3","keywords":null,"link":"/elet/20200715_Szobor_tunteto_rabszolgakereskedo_Bristol","timestamp":"2020. július. 15. 16:40","title":"Fekete tüntető szobrát állították a talapzatra, amelyről egy rabszolgakereskedőét döntötték le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"601deb64-2aa8-42fc-97d5-936480f84a7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felmérés készült az I. kerületben a koronavírus-válság kezelésére bevezetett intézkedés népszerűségéről.","shortLead":"Felmérés készült az I. kerületben a koronavírus-válság kezelésére bevezetett intézkedés népszerűségéről.","id":"20200715_felmeres_alapjovedelem_fideszesek_is_tamogatjak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=601deb64-2aa8-42fc-97d5-936480f84a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d02f40-b1d2-4986-906e-9a5e781e663c","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_felmeres_alapjovedelem_fideszesek_is_tamogatjak","timestamp":"2020. július. 15. 16:23","title":"Még a fideszeseknek is tetszik a válságkezelő alapjövedelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84d18cf9-ccc9-4ad9-ac8c-0f33b8ded491","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jogdíj a leginkább meghatározó költségelem.","shortLead":"A jogdíj a leginkább meghatározó költségelem.","id":"20200717_14_milliard_forintba_kerul_jovore_a_magyar_Forma1es_futam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84d18cf9-ccc9-4ad9-ac8c-0f33b8ded491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aecdb06-691f-4f1a-9453-dd2be18e6f55","keywords":null,"link":"/cegauto/20200717_14_milliard_forintba_kerul_jovore_a_magyar_Forma1es_futam","timestamp":"2020. július. 17. 11:05","title":"14 milliárd forintba kerül jövőre a magyar Forma–1-es futam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]