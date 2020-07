Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a48bca6a-cb69-4d51-be86-cbe1874e86ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Legkorábban április közepétől állnak rendelkezésre tartósított minták az NNK szerint. Viszont azóta az egész országot lefedik a vizsgálatok.","shortLead":"Legkorábban április közepétől állnak rendelkezésre tartósított minták az NNK szerint. Viszont azóta az egész országot...","id":"20200715_koronavirus_kimutatassa_szennyviz_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a48bca6a-cb69-4d51-be86-cbe1874e86ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"536780c9-994b-4314-8c0c-ea1dc0f6fefb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_koronavirus_kimutatassa_szennyviz_magyarorszag","timestamp":"2020. július. 15. 17:33","title":"A magyar szennyvízből valószínűleg már nem derül ki, mikor ért ide a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d2d8c15-bb06-4e8b-b633-23b790be5aab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség már négy embert elfogott az ügyben, egyet még köröznek.","shortLead":"A rendőrség már négy embert elfogott az ügyben, egyet még köröznek.","id":"20200716_bankszamla_lopas_csalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d2d8c15-bb06-4e8b-b633-23b790be5aab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eebc28b-5aab-499c-a8f1-9a318a99610e","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_bankszamla_lopas_csalas","timestamp":"2020. július. 16. 11:56","title":"62 millió forintot loptak el egy budapesti nő bankszámlájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a74144-4ed7-4564-8716-6b61993880a2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A regisztrált napi új esetek száma rekordot döntött.","shortLead":"A regisztrált napi új esetek száma rekordot döntött.","id":"20200717_Csak_Indiaban_egymillional_tobb_koronavirusafertozott_van_mar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04a74144-4ed7-4564-8716-6b61993880a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"585562cd-4150-46f7-b8d0-71d8fc0c0b08","keywords":null,"link":"/vilag/20200717_Csak_Indiaban_egymillional_tobb_koronavirusafertozott_van_mar","timestamp":"2020. július. 17. 10:07","title":"Egymilliónál is több koronavírus-fertőzött van már Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a1851ee-71b4-486a-ae26-17a612af983c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A vállalást tevő 12 cég között van az Exxon Mobile is, ami eddig semmilyen elköteleződést sem volt hajlandó tenni a klímakatasztrófa elkerülése érdekében.","shortLead":"A vállalást tevő 12 cég között van az Exxon Mobile is, ami eddig semmilyen elköteleződést sem volt hajlandó tenni...","id":"20200716_olajipar_ogci_kozos_vallalasok_klimavedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a1851ee-71b4-486a-ae26-17a612af983c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48203e76-97de-4007-9ccf-5e326331084e","keywords":null,"link":"/zhvg/20200716_olajipar_ogci_kozos_vallalasok_klimavedelem","timestamp":"2020. július. 16. 20:40","title":"Először tett közös klímavédelmi vállalást egy sor olajipari óriás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több iskola vezetője is a sajtótól tudta meg, hogy iskolaőröket kapnak. Az intézményvezetők azt állítják, akaratukon kívül kerültek a programba.","shortLead":"Több iskola vezetője is a sajtótól tudta meg, hogy iskolaőröket kapnak. Az intézményvezetők azt állítják, akaratukon...","id":"20200716_iskolaor_emmi_lista_terkep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19046eb4-7e1a-4344-8f5e-d0f05534b43f","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_iskolaor_emmi_lista_terkep","timestamp":"2020. július. 16. 07:21","title":"Sok iskola nem is kért őröket, mégis felkerültek a listára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc950dd6-467a-4f21-b27d-6b4bead17727","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan bevásárlókocsit tervezett az Amazon, amely látja, mi kerül a kosárba, így a vásárlás végén a fizetés sokkal gyorsabban végezhető.","shortLead":"Olyan bevásárlókocsit tervezett az Amazon, amely látja, mi kerül a kosárba, így a vásárlás végén a fizetés sokkal...","id":"20200716_amazon_dash_cart_bevasarlokocsi_vasarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc950dd6-467a-4f21-b27d-6b4bead17727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7641131-cbf1-4692-a9b1-8d1b38cf7ed8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_amazon_dash_cart_bevasarlokocsi_vasarlas","timestamp":"2020. július. 16. 17:03","title":"Minden boltban jól jönne: itt a bevásárlókocsi, ami kitalálja, mit raktunk bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"9,2 százalékkal csökkent az üzemanyag-fogyasztás a tavalyi év hasonló időszakához képest.","shortLead":"9,2 százalékkal csökkent az üzemanyag-fogyasztás a tavalyi év hasonló időszakához képest.","id":"20200716_172_millio_literrel_kevesebbet_tankoltak_az_autosok_az_elso_felevben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1be12d4-b745-4962-a78d-d49800f7e7bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200716_172_millio_literrel_kevesebbet_tankoltak_az_autosok_az_elso_felevben","timestamp":"2020. július. 16. 15:17","title":"172 millió literrel kevesebbet tankoltak az autósok az első félévben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edaf7ead-8ce6-4c55-b6bd-89cdea4b9c8f","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A Kaleta-botrány bűnügyi, jogi és politikai aspektusain túl felveti a kérdéseket, mi is a pedofília, betegség-e, kik a pedofilok, hogyan védheti meg magát tőlük a társadalom, megoldás-e kémiai kasztrálásuk.","shortLead":"A Kaleta-botrány bűnügyi, jogi és politikai aspektusain túl felveti a kérdéseket, mi is a pedofília, betegség-e, kik...","id":"202029_ha_kezelesbe_veszik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edaf7ead-8ce6-4c55-b6bd-89cdea4b9c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a133232-8133-41b8-b4ed-9399da39ea68","keywords":null,"link":"/360/202029_ha_kezelesbe_veszik","timestamp":"2020. július. 16. 16:30","title":"\"A pedofília függőség, mint az alkoholizmus, nem múlik el, de kordában tartható\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]