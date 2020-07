Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TikTok is megpróbál gátat szabni a koronavírussal kapcsolatos álhírek terjedésének, ezért a moderátorok törlik az egészség veszélyeztetésére alkalmas tartalmakat.","shortLead":"A TikTok is megpróbál gátat szabni a koronavírussal kapcsolatos álhírek terjedésének, ezért a moderátorok törlik...","id":"20200717_tiktok_koronavirus_jarvany_alhir_video_torlese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b97be7b-0c68-4b21-aebf-606c92871566","keywords":null,"link":"/tudomany/20200717_tiktok_koronavirus_jarvany_alhir_video_torlese","timestamp":"2020. július. 17. 15:03","title":"29 ezer videót törölt a TikTok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f73656d4-2745-44b4-9521-6c7cf745b0d9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Bizottság alelnöke, Věra Jourová azzal fordult a tagállamok legfelső szintű vezetőihez, hogy azok előtt egyedülálló lehetőség nyílt a jogállami mechanizmus bevezetésére, ám vagy most, vagy soha, mert ennyi pénz jövőjéről még egyszer nem fognak dönteni.","shortLead":"A Bizottság alelnöke, Věra Jourová azzal fordult a tagállamok legfelső szintű vezetőihez, hogy azok előtt egyedülálló...","id":"20200717_Handelsblatt_Az_EU_nem_szalaszthatja_el_hogy_Orban_kormere_nezzen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f73656d4-2745-44b4-9521-6c7cf745b0d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d6d3463-b5cd-49c9-a114-890033f5d4ea","keywords":null,"link":"/360/20200717_Handelsblatt_Az_EU_nem_szalaszthatja_el_hogy_Orban_kormere_nezzen","timestamp":"2020. július. 17. 07:32","title":"Handelsblatt: Az EU nem szalaszthatja el, hogy Orbán körmére nézzen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a74144-4ed7-4564-8716-6b61993880a2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A regisztrált napi új esetek száma rekordot döntött.","shortLead":"A regisztrált napi új esetek száma rekordot döntött.","id":"20200717_Csak_Indiaban_egymillional_tobb_koronavirusafertozott_van_mar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04a74144-4ed7-4564-8716-6b61993880a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"585562cd-4150-46f7-b8d0-71d8fc0c0b08","keywords":null,"link":"/vilag/20200717_Csak_Indiaban_egymillional_tobb_koronavirusafertozott_van_mar","timestamp":"2020. július. 17. 10:07","title":"Egymilliónál is több koronavírus-fertőzött van már Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c39879dc-65c1-4d72-b872-55a3fe571661","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"„A Városliget jelentős forgalomcsillapításáról” hozott határozatot a kormány.\r

","shortLead":"„A Városliget jelentős forgalomcsillapításáról” hozott határozatot a kormány.\r

","id":"20200716_A_kormany_kiuzi_az_autokat_a_Varosligetbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c39879dc-65c1-4d72-b872-55a3fe571661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"944eb125-7c4e-402a-8534-ffe74b9c3b65","keywords":null,"link":"/cegauto/20200716_A_kormany_kiuzi_az_autokat_a_Varosligetbol","timestamp":"2020. július. 16. 21:27","title":"A kormány kiűzi az autókat a Városligetből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94ee45f3-bfa0-4aca-a8f6-8764a6f3794f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az akadémikus szerint Magyarországon idén 5 százalékos lehet a visszaesés és az államháztartási hiány is. Úgy látja, a munkahelyvédelmi intézkedések mértékéről lehet vitatkozni, az álláskeresési járadékot, pedig ki lehetne tolni 9 hónapra.","shortLead":"Az akadémikus szerint Magyarországon idén 5 százalékos lehet a visszaesés és az államháztartási hiány is. Úgy látja...","id":"20200716_csaba_laszlo_visszaeses_hiany_valsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94ee45f3-bfa0-4aca-a8f6-8764a6f3794f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3cf1963-ddfe-4dda-9cb3-d1a90146ef2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200716_csaba_laszlo_visszaeses_hiany_valsag","timestamp":"2020. július. 16. 11:27","title":"Csaba László: 9 hónapra kellene emelni az álláskeresési járadékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Országszerte lehet zivatarokra számítani.","shortLead":"Országszerte lehet zivatarokra számítani.","id":"20200717_idojaras_elorejelzes_huvos_zivatar_hidegfront","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fac1310-ed3c-4c9f-a170-f586164fc057","keywords":null,"link":"/elet/20200717_idojaras_elorejelzes_huvos_zivatar_hidegfront","timestamp":"2020. július. 17. 05:49","title":"Van, ahol csak 17 fok lesz ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c20113e-2cbc-4fb9-a29b-898e1e9d2d75","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egykori legendás gitáros, Radics Béla durván beszólt az Illésnek és az Omegának – mindezt egy ügynöki jelentésből tudhattuk meg.\r

\r

","shortLead":"Az egykori legendás gitáros, Radics Béla durván beszólt az Illésnek és az Omegának – mindezt egy ügynöki jelentésből...","id":"20200717_Radics_Bela_En_nem_nyalok_mint_az_Illes_meg_az_Omega","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c20113e-2cbc-4fb9-a29b-898e1e9d2d75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c75772-afbf-4a74-acc5-efa981f18560","keywords":null,"link":"/kultura/20200717_Radics_Bela_En_nem_nyalok_mint_az_Illes_meg_az_Omega","timestamp":"2020. július. 17. 10:36","title":"Radics Béla: „Én nem nyalok, mint az Illés meg az Omega”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"622557c2-0564-4a00-ad4c-c0e1a884571f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány a főpolgármester szerint kivételesen hallgatott a józan hangokra.","shortLead":"A kormány a főpolgármester szerint kivételesen hallgatott a józan hangokra.","id":"20200716_Karacsony_arrol_hogy_elmarad_az_augusztus_20i_tuzijatek_Orulok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=622557c2-0564-4a00-ad4c-c0e1a884571f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"152224f1-d6e7-4148-ae61-ff3e3c8ee96f","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_Karacsony_arrol_hogy_elmarad_az_augusztus_20i_tuzijatek_Orulok","timestamp":"2020. július. 16. 12:20","title":"Karácsony arról, hogy elmarad az augusztus 20-i tűzijáték: Örülök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]