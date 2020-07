Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a424d6a-d7b0-4dc2-8505-e4dfd2828f01","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Catania térségében csapott le a vihar, egy férfi tetőtől tetőre mászva úszta meg.","shortLead":"Catania térségében csapott le a vihar, egy férfi tetőtől tetőre mászva úszta meg.","id":"20200719_Autoja_tetejerol_egy_masik_autora_atmaszva_mentette_magat_az_ozonviztol_egy_sziciliai_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a424d6a-d7b0-4dc2-8505-e4dfd2828f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"972a7e4b-5505-4904-9988-d6740f74a456","keywords":null,"link":"/elet/20200719_Autoja_tetejerol_egy_masik_autora_atmaszva_mentette_magat_az_ozonviztol_egy_sziciliai_ferfi","timestamp":"2020. július. 19. 11:06","title":"Autója tetejéről egy másik autóra átmászva mentette magát az özönvíztől egy szicíliai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ca35d65-849f-48be-8deb-8c0b9e351238","c_author":"HVG","category":"360","description":"Forgalmasabb utak mellett gyakran még becsukott nyílászárók mellett is beszűrődnek a hangok, nyitva hagyott ablak esetén pedig óhatatlanul beköltözik a lakásba az utca zaja. A problémát nem szünteti meg, de jelentősen mérsékelheti a szingapúri Nanyang Műszaki Egyetem kutatóinak találmánya. ","shortLead":"Forgalmasabb utak mellett gyakran még becsukott nyílászárók mellett is beszűrődnek a hangok, nyitva hagyott ablak...","id":"202029_zajszures_otthon_ellentamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ca35d65-849f-48be-8deb-8c0b9e351238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3928724a-46ff-4312-b840-eb818b4b2a78","keywords":null,"link":"/360/202029_zajszures_otthon_ellentamadas","timestamp":"2020. július. 18. 16:15","title":"Ezt a zajszűrő ablakot forgalmas út mellett is ki lehet nyitni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"862781de-12de-4bfe-919e-1f3d6072a8f2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A ceremónián az uralkodó is részt vett.","shortLead":"A ceremónián az uralkodó is részt vett.","id":"20200717_beatrix_hercegno_titkos_eskuvo_ii_erzsebet_unoka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=862781de-12de-4bfe-919e-1f3d6072a8f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cefb1c8-74e8-4ab1-b9ed-9b6c26ad670a","keywords":null,"link":"/elet/20200717_beatrix_hercegno_titkos_eskuvo_ii_erzsebet_unoka","timestamp":"2020. július. 17. 14:34","title":"Titokban férjhez ment II. Erzsébet unokája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd3286b-f2c1-4b85-815b-780bad8651d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két körben eddig 67 település került fel az állam felzárkóztató programjának tervezett 300-as listára, épp most került be a programba a héten tragikus hirtelenséggel elhunyt Bogdán László faluja, Cserdi is.","shortLead":"Két körben eddig 67 település került fel az állam felzárkóztató programjának tervezett 300-as listára, épp most került...","id":"20200718_Beer_Miklos_is_elesitheti_a_romaprogramot_Cserdiben_bizonytalansag_johet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cd3286b-f2c1-4b85-815b-780bad8651d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a64b62f5-b6e0-433e-b14b-a1b17f0f9e73","keywords":null,"link":"/itthon/20200718_Beer_Miklos_is_elesitheti_a_romaprogramot_Cserdiben_bizonytalansag_johet","timestamp":"2020. július. 18. 07:00","title":"Beer Miklós is bekapcsolódott a romaprogramba, amely Cserdin is próbál segíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d50cbb2-6cf9-4d28-bb7f-51089af9066a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az eset Észak-Karolinában történt, és a kajakosnak nem esett baja.","shortLead":"Az eset Észak-Karolinában történt, és a kajakosnak nem esett baja.","id":"20200718_Felelmetes_video_igy_tamadt_egy_aligator_egy_gyanutlan_kajakosra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d50cbb2-6cf9-4d28-bb7f-51089af9066a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff43d855-63f2-43a4-bdea-e1997417bedc","keywords":null,"link":"/elet/20200718_Felelmetes_video_igy_tamadt_egy_aligator_egy_gyanutlan_kajakosra","timestamp":"2020. július. 18. 12:26","title":"Videó: Felborította a kajakost a rá támadó aligátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae8cc1aa-dbc5-402b-a629-02272717feb0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Ismételten szigorú járványügyi intézkedéseket vezetnek be Iránban, ahol 25 millióan fertőződhetett meg a koronavírussal, és további 35 millióan vannak kitéve ennek a kockázatnak.","shortLead":" Ismételten szigorú járványügyi intézkedéseket vezetnek be Iránban, ahol 25 millióan fertőződhetett meg...","id":"20200718_25_millioan_fertozodhettek_meg_Iranban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae8cc1aa-dbc5-402b-a629-02272717feb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"561c2f1f-56cd-420f-9cbc-44c466bd5370","keywords":null,"link":"/vilag/20200718_25_millioan_fertozodhettek_meg_Iranban","timestamp":"2020. július. 18. 15:30","title":"25 millióan fertőződhettek meg Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dcdf60d-f6b2-4696-b38d-0abc60a2e40b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA hosszú évek óta dolgozik a James Webb űrtávcsövön. Mire végre sikerült eljutniuk oda, hogy felkészítsék az indulásra, beütött a koronavírus-járvány.","shortLead":"A NASA hosszú évek óta dolgozik a James Webb űrtávcsövön. Mire végre sikerült eljutniuk oda, hogy felkészítsék...","id":"20200717_nasa_james_webb_telescope_urtavcso_inditas_start","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5dcdf60d-f6b2-4696-b38d-0abc60a2e40b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e08b02b4-a5dc-4580-b88c-5e2c979b959a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200717_nasa_james_webb_telescope_urtavcso_inditas_start","timestamp":"2020. július. 17. 14:03","title":"Bemondta a NASA, mikor lőhetik fel végre a Hubble utódjának szánt űrtávcsövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dea57407-9503-42bf-981a-5affb6bb0567","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az uniós költségvetésről és a válságkezelésről alkudoztak az EU-csúcson; a MÁV alá besorolták a Volánbuszt; drágaságra panaszkodnak azok, akik a Balatonnál nyaralnának. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Az uniós költségvetésről és a válságkezelésről alkudoztak az EU-csúcson; a MÁV alá besorolták a Volánbuszt; drágaságra...","id":"20200719_Es_akkor_jarvany_eu_utazas_balaton_koltsegvetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dea57407-9503-42bf-981a-5affb6bb0567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74350cb-caa2-4b8f-8ec4-6c9285014f61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200719_Es_akkor_jarvany_eu_utazas_balaton_koltsegvetes","timestamp":"2020. július. 19. 07:00","title":"És akkor a Balaton az árakban már elérte Nyugat-Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]