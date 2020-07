Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"969c2d07-3717-44b2-b998-0a3cf54e3048","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ötödik napon megszületett kompromisszum értelmében csökken a vissza nem térítendő támogatások aránya a hitelből fedezett helyreállítási alap esetében, de nem lett kevesebb a korábban tervezett, 1,8 ezer milliárd eurós teljes keret.","shortLead":"Az ötödik napon megszületett kompromisszum értelmében csökken a vissza nem térítendő támogatások aránya a hitelből...","id":"20200721_Megallapodtak_az_EU_heteves_koltsegveteserol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=969c2d07-3717-44b2-b998-0a3cf54e3048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23fd0584-f494-4f62-854e-181d065238bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200721_Megallapodtak_az_EU_heteves_koltsegveteserol","timestamp":"2020. július. 21. 05:48","title":"Megállapodtak az EU hétéves költségvetéséről és a helyreállítási alapról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c02b2881-14aa-476d-9e7a-38aec284f935","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy dobásnak szánja a OnePlus új, elérhető árú okostelefonjának bemutatását, s az alábbiakban megmutatjuk, hogyan lehetünk részesei ennek a bemutatónak.","shortLead":"Nagy dobásnak szánja a OnePlus új, elérhető árú okostelefonjának bemutatását, s az alábbiakban megmutatjuk, hogyan...","id":"20200720_oneplus_nord_bemutato_kiterjesztett_valosag_ar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c02b2881-14aa-476d-9e7a-38aec284f935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63021820-add3-4949-b92a-a37a7c7a061b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200720_oneplus_nord_bemutato_kiterjesztett_valosag_ar","timestamp":"2020. július. 20. 17:03","title":"Több csatornán is megnézheti a OnePlus Nord különleges bemutatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f2c3be5-165d-410e-8a4b-0e984026fdf6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az elmúlt 535 évben nem volt olyanra példa, hogy leépítenék a Tower őrszemélyzetét.","shortLead":"Az elmúlt 535 évben nem volt olyanra példa, hogy leépítenék a Tower őrszemélyzetét.","id":"20200720_letszamleepites_london_Tower","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f2c3be5-165d-410e-8a4b-0e984026fdf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"310e668f-9953-4491-b8a8-760878f749b7","keywords":null,"link":"/elet/20200720_letszamleepites_london_Tower","timestamp":"2020. július. 20. 21:35","title":"Létszámleépítés vár a londoni Tower őreire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f0a6f16-104a-410c-9f69-6ededac11c4c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pokoli gyorsan végeztek, pedig nem volt könnyű dolguk.","shortLead":"Pokoli gyorsan végeztek, pedig nem volt könnyű dolguk.","id":"20200721_max_verstappen_szerles_forma_1_magyar_nagydij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f0a6f16-104a-410c-9f69-6ededac11c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5482992-569f-461a-a5cd-7958f05baa90","keywords":null,"link":"/cegauto/20200721_max_verstappen_szerles_forma_1_magyar_nagydij","timestamp":"2020. július. 21. 15:55","title":"Kijött a videó arról, ahogy a szerelők megmentik Verstappen kocsiját a Magyar Nagydíjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b90c1d92-ab84-4ecd-8a2a-ca9d42ddb6d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ennyire végletes autó, mint a Lamborghini szabadidőautója, egyébként is határokat feszegeti. ","shortLead":"Egy ennyire végletes autó, mint a Lamborghini szabadidőautója, egyébként is határokat feszegeti. ","id":"20200720_Teljes_szenszalas_Lamborghni_Urus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b90c1d92-ab84-4ecd-8a2a-ca9d42ddb6d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beffc0ab-ae07-4c87-96c1-89bb219f1360","keywords":null,"link":"/cegauto/20200720_Teljes_szenszalas_Lamborghni_Urus","timestamp":"2020. július. 21. 04:23","title":"Jól áll a Lamborghini Urusnak, ha minél extrémebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sok múlik a vírushelyzeten, de a készítők optimisták.","shortLead":"Sok múlik a vírushelyzeten, de a készítők optimisták.","id":"20200721_jobaratok_visszateres_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bd86496-a1ce-4dd3-a260-6ef23ebeedd4","keywords":null,"link":"/kultura/20200721_jobaratok_visszateres_koronavirus","timestamp":"2020. július. 21. 18:36","title":"Ha minden jól megy, augusztusban leforgathatják a Jóbarátok visszatérését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aae4f1b5-4f11-4260-a1fe-a6577f701909","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Szociális gondozói feladatokat is ellátott a koronavírus-járvány idején az az olasz fegyveres testület, amely talán a legnagyobb tekintélynek örvend országszerte, s a tagjai mindig úgy néznek ki, mint ha skatulyából húzták volna ki őket. A több mint kétszáz éves csendőrséget azért ma is elsősorban rendfenntartói tevékenysége, katonás hatékonysága miatt tisztelik – miközben néha meg is mosolyogják.","shortLead":"Szociális gondozói feladatokat is ellátott a koronavírus-járvány idején az az olasz fegyveres testület, amely talán...","id":"20200721_Az_olasz_csendorok_akik_szolgalnak_vedenek_es_a_ruhajukat_Valentino_tervezte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aae4f1b5-4f11-4260-a1fe-a6577f701909&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcbebaca-84d3-43c4-bb84-d264ca837b2a","keywords":null,"link":"/360/20200721_Az_olasz_csendorok_akik_szolgalnak_vedenek_es_a_ruhajukat_Valentino_tervezte","timestamp":"2020. július. 21. 14:00","title":"Az olasz csendőrök, akik szolgálnak, védenek, és a ruhájukat Valentino tervezte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebb0a7f4-3350-48d4-9989-b975aea0c408","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A helyiek nemcsak petíciót indítottak, de népszavazást is kezdeményeztek a Pilismarótra tervezett bányával szemben. Az önkormányzat kezdetben támogatta a projektet, majd hétfőn lemondott Pergel István polgármester.","shortLead":"A helyiek nemcsak petíciót indítottak, de népszavazást is kezdeményeztek a Pilismarótra tervezett bányával szemben...","id":"20200721_kavicsbanya_lemondott_polgarmester_pilismaroth","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebb0a7f4-3350-48d4-9989-b975aea0c408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3b221c4-f0e7-490b-a19f-4af2489cf82f","keywords":null,"link":"/kkv/20200721_kavicsbanya_lemondott_polgarmester_pilismaroth","timestamp":"2020. július. 21. 14:36","title":"Bányanyitás ellen tartanának népszavazást Pilismaróton, a polgármester lemondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]