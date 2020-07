Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Jogállamisági kérdésben szavazhat ma az Európai Parlament, jönnek a felvételi ponthatárok, terjed a vírus a szomszédban. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Jogállamisági kérdésben szavazhat ma az Európai Parlament, jönnek a felvételi ponthatárok, terjed a vírus...","id":"20200723_Radar360_Ujabb_fejlemenyek_az_Indexnel_tovabb_szoritanak_az_onkormanyzatokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bca8b09-b35c-436b-854a-2729be096143","keywords":null,"link":"/360/20200723_Radar360_Ujabb_fejlemenyek_az_Indexnel_tovabb_szoritanak_az_onkormanyzatokon","timestamp":"2020. július. 23. 08:00","title":"Radar360: Újabb fejlemények az Indexnél, tovább szorítanak az önkormányzatokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b5b13aa-d91a-401c-b662-1a57e546e5c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Házhoz viszik a toborzólevelet.","shortLead":"Házhoz viszik a toborzólevelet.","id":"20200722_A_jarorok_keresik_fel_a_volt_rendoroket_menjenek_iskolaornek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b5b13aa-d91a-401c-b662-1a57e546e5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"462202c2-aac2-42e1-83ff-6702fba500dc","keywords":null,"link":"/itthon/20200722_A_jarorok_keresik_fel_a_volt_rendoroket_menjenek_iskolaornek","timestamp":"2020. július. 22. 07:32","title":"Járőrök keresik fel a volt rendőröket, hogy menjenek iskolaőrnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b366b365-c8d4-48e3-93df-76b85822539e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy élelmes informatikus a közösségnek ajánlotta fel az Index tükördomainjét.","shortLead":"Egy élelmes informatikus a közösségnek ajánlotta fel az Index tükördomainjét.","id":"20200722_index_xedni_domain_webcim_dull_szabolcs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b366b365-c8d4-48e3-93df-76b85822539e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6642459-63b3-4b8f-b2f1-882e85bd9d35","keywords":null,"link":"/tudomany/20200722_index_xedni_domain_webcim_dull_szabolcs","timestamp":"2020. július. 22. 17:50","title":"Index-ügy: valaki már lefoglalta a xedni.hu címet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a48fa8a-7fc7-43f7-91a1-b5765025f021","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes képviselő cége ezúttal 8 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el, a Kisfaludy program keretében.","shortLead":"A fideszes képviselő cége ezúttal 8 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el, a Kisfaludy program...","id":"20200722_szatmary_kristof_kozpenz_panzio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a48fa8a-7fc7-43f7-91a1-b5765025f021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e29d0de9-6255-495a-a460-22c15482b16b","keywords":null,"link":"/itthon/20200722_szatmary_kristof_kozpenz_panzio","timestamp":"2020. július. 22. 20:05","title":"Újra közpénzt nyert Szatmáry Kristóf balatoni borászata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5ddb92-174d-46d5-8235-be1e7221f1c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugyanolyan szintű agyi konnektivitással rendelkezik minden emlős, beleértve az embert is – állapították meg a Tel-avivi Egyetem (TAU) kutatói.","shortLead":"Ugyanolyan szintű agyi konnektivitással rendelkezik minden emlős, beleértve az embert is – állapították meg a Tel-avivi...","id":"20200722_emlosok_agyi_konnektivitas_emberi_agy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec5ddb92-174d-46d5-8235-be1e7221f1c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f47dbba-ad0c-46f7-8c4f-0290f071c238","keywords":null,"link":"/tudomany/20200722_emlosok_agyi_konnektivitas_emberi_agy","timestamp":"2020. július. 22. 21:03","title":"Megdőlt a feltételezés, mégsem komplexebb az agyunk az állatokénál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755f0262-ca1d-4c9e-8d35-339b34916ea0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az Apple is ad olyan kiegészítőt tabletjéhez, amellyel az laptopszerű eszközzé válhat, ez túl drága. ","shortLead":"Bár az Apple is ad olyan kiegészítőt tabletjéhez, amellyel az laptopszerű eszközzé válhat, ez túl drága. ","id":"20200723_logitech_folio_touch_billentyuzet_tok_ipad_prohoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=755f0262-ca1d-4c9e-8d35-339b34916ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb14f0bb-3972-4f55-b1a1-1e2cf1d398a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200723_logitech_folio_touch_billentyuzet_tok_ipad_prohoz","timestamp":"2020. július. 23. 16:03","title":"Így lehet kevesebb pénzből laptop az iPad Próból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az érintett területeken a következő órákban az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 milliméternyinél több csapadék hullhat.","shortLead":"Az érintett területeken a következő órákban az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 milliméternyinél...","id":"20200723_Felhoszakadas_miatt_tobb_megyeben_masodfoku_riasztasokat_adtak_ki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5717b11-7439-4f73-8fc7-fb524f44f9c3","keywords":null,"link":"/elet/20200723_Felhoszakadas_miatt_tobb_megyeben_masodfoku_riasztasokat_adtak_ki","timestamp":"2020. július. 23. 13:05","title":"Felhőszakadás miatt több megyében másodfokú riasztásokat adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c447b9-8e02-4d25-ba1c-938397495ae4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Pénzügyminisztérium is elismeri, hogy a 2020-as büdzsének már köze sincs a valósághoz. A bevételek ugyan jól alakultak, de a kiadások elszálltak. A hiány fél év alatt elérte az egész évre tervezett összeg ötszörösét, a központi költségvetés adóssága 2200 milliárd forinttal nőtt.","shortLead":"A Pénzügyminisztérium is elismeri, hogy a 2020-as büdzsének már köze sincs a valósághoz. A bevételek ugyan jól...","id":"20200722_A_forint_arfolyamanak_beszakadasa_385_milliard_forintot_huzott_ki_az_allamhaztartasbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9c447b9-8e02-4d25-ba1c-938397495ae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d27bff34-7f2e-4cd6-ab06-9a36d5a0e417","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200722_A_forint_arfolyamanak_beszakadasa_385_milliard_forintot_huzott_ki_az_allamhaztartasbol","timestamp":"2020. július. 22. 13:06","title":"A forint árfolyamának beszakadása 385 milliárd forintot húzott ki az államháztartásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]