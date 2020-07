Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32bd43a3-2842-449d-9243-99b85db3a80b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egyesületi elnök szerint januárra nem lesz a magyar szabadpiacon eladó méz.","shortLead":"Az egyesületi elnök szerint januárra nem lesz a magyar szabadpiacon eladó méz.","id":"20200723_meztermes_mez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32bd43a3-2842-449d-9243-99b85db3a80b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"638da109-e28b-4a27-9352-a34952999f93","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200723_meztermes_mez","timestamp":"2020. július. 23. 12:40","title":"Az elmúlt ötven év legrosszabb méztermése várható idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c79f1b1-a4b0-4d75-97d1-8ff47a186e87","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Folyamatosak a tüntetések a bolgár kormány ellen. ","shortLead":"Folyamatosak a tüntetések a bolgár kormány ellen. ","id":"20200723_Miniszterelnok_maradt_a_pisztoly_es_egy_koteg_penz_mellett_alvo_Bojko_Boriszov","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c79f1b1-a4b0-4d75-97d1-8ff47a186e87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bff9f1c8-8519-47c7-9acf-1e66e0b6ca50","keywords":null,"link":"/vilag/20200723_Miniszterelnok_maradt_a_pisztoly_es_egy_koteg_penz_mellett_alvo_Bojko_Boriszov","timestamp":"2020. július. 23. 14:35","title":"Miniszterelnök maradt Bojko Boriszov","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba34a50-f97b-4e55-aa72-9d72820c56b6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A koronavírus-járvány miatti korlátozások miatt csökkent a légszennyezés, azonban nem csak a tisztább, kékebb eget és a kevesebb belélegzett mikroszennyezést nyertük, hanem azt is, hogy a napelemek hatékonyabban működtek. ","shortLead":"A koronavírus-járvány miatti korlátozások miatt csökkent a légszennyezés, azonban nem csak a tisztább, kékebb eget és...","id":"20200724_A_tisztabb_levego_miatt_a_napelemek_is_sokkal_hatekonyabbak_lettek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aba34a50-f97b-4e55-aa72-9d72820c56b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b180aea-b96b-4f7e-ab93-85b582b327fa","keywords":null,"link":"/zhvg/20200724_A_tisztabb_levego_miatt_a_napelemek_is_sokkal_hatekonyabbak_lettek","timestamp":"2020. július. 24. 15:12","title":"A tisztább levegő miatt a napelemek is hatékonyabbak lettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"763ba95b-342d-486c-85b5-12e12d09ccd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A francia Synacktive, valamint az amerikai Grimm kiberbiztonsági cég szakemberei szerint a DJI drónok irányításához szükséges alkalmazás személyes információkat gyűjt a felhasználó mobiltelefonjáról.","shortLead":"A francia Synacktive, valamint az amerikai Grimm kiberbiztonsági cég szakemberei szerint a DJI drónok irányításához...","id":"20200723_dji_dron_alkalmazas_adatgyujtes_felhasznaloi_adatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=763ba95b-342d-486c-85b5-12e12d09ccd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5791d572-447c-4e4d-bae3-db103c976abc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200723_dji_dron_alkalmazas_adatgyujtes_felhasznaloi_adatok","timestamp":"2020. július. 23. 20:03","title":"Személyes adatokat gyűjthet a DJI drónok alkalmazása a felhasználókról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab502e36-ba60-47f1-a0e0-8d565f5899e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyelőre nem tudni, mi áll a jelenség hátterében. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni, mi áll a jelenség hátterében. ","id":"20200724_zold_lerakodas_tatabanya_furdo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab502e36-ba60-47f1-a0e0-8d565f5899e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57e488b4-bdb7-4343-9495-d5ba9c8d58fb","keywords":null,"link":"/elet/20200724_zold_lerakodas_tatabanya_furdo","timestamp":"2020. július. 24. 22:12","title":"Bezöldült a gyerekek fejbőre egy tatabányai fürdőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a02ba4-72df-4ea5-9890-d3ec6411574f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak a nagyobb rendezvényeken, de ott is legfeljebb 500-an lehetnek.","shortLead":"Csak a nagyobb rendezvényeken, de ott is legfeljebb 500-an lehetnek.","id":"20200724_Csehorszagban_ujra_kotelezo_lesz_a_maszk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23a02ba4-72df-4ea5-9890-d3ec6411574f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06fceae9-6af2-4271-b78c-e98910d15786","keywords":null,"link":"/vilag/20200724_Csehorszagban_ujra_kotelezo_lesz_a_maszk","timestamp":"2020. július. 24. 08:20","title":"Csehországban újra kötelező lesz a maszk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98c6caa3-8b58-4671-9978-7b280eb374c7","c_author":"Ford","category":"brandchannel","description":"A Ford Magyarország élére idén év elején nevezték ki Szabó Attila ügyvezető igazgatót, akivel akkor interjút készítettünk a márka 2020-as terveiről. Persze akkor még senki sem sejtette, hogy néhány hét múlva a koronavírus-járvány alaposan átírja az elképzeléseket, így most – a cég szigorú járványügyi előírásait szem előtt tartva – ismét leültünk az autóipari szakemberrel, hogy megkérdezzük, hogyan változtak az elképzeléseik az idei évet illetően. ","shortLead":"A Ford Magyarország élére idén év elején nevezték ki Szabó Attila ügyvezető igazgatót, akivel akkor interjút...","id":"fordmagyarorszag_20200723_Divatos_hibridek_autoipar_covid_Ford_interju_Szabo_Attila","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98c6caa3-8b58-4671-9978-7b280eb374c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc462420-a3de-45db-a12c-2ba8d5227dd7","keywords":null,"link":"/brandchannel/fordmagyarorszag_20200723_Divatos_hibridek_autoipar_covid_Ford_interju_Szabo_Attila","timestamp":"2020. július. 23. 15:30","title":"„A divatos hibrideket nehezebb eladni, mint egy szívós 1,6-ost”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Magyarország","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":"fordmagyarorszag"},{"available":true,"c_guid":"ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többen jelezték, hogy ott lennének a nő tárgyalásán, hogy tiltakozzanak az eljárás ellen.","shortLead":"Többen jelezték, hogy ott lennének a nő tárgyalásán, hogy tiltakozzanak az eljárás ellen.","id":"20200724_Birosag_Orosz_Bernadett_bantalmazo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b86c2667-88ca-45de-94a5-3e06c176aa98","keywords":null,"link":"/itthon/20200724_Birosag_Orosz_Bernadett_bantalmazo","timestamp":"2020. július. 24. 09:39","title":"Előbb kell bíróság elé állnia Orosz Bernadettnek, mint feltételezett bántalmazójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]