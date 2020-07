Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"113ae57e-686e-4e47-ad62-1c9c3eb77c80","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Bár Larry Kudlow, Donald Trump amerikai elnök gazdaságpolitikai főtanácsadója gazdasági tényekkel igazolta az újabb mentőcsomagot, de a politikai szándék világos: Trump nem akarja elveszíteni a novemberi elnökválasztást.","shortLead":"Bár Larry Kudlow, Donald Trump amerikai elnök gazdaságpolitikai főtanácsadója gazdasági tényekkel igazolta az újabb...","id":"20200727_Minden_amerikai_ujabb_1200_dollart_kap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=113ae57e-686e-4e47-ad62-1c9c3eb77c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa06c41a-e394-49d1-a8ff-f986185dc78b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200727_Minden_amerikai_ujabb_1200_dollart_kap","timestamp":"2020. július. 27. 14:32","title":"Minden amerikai újabb 1200 dollárt kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69a95093-cb32-4f64-8612-b7a0f48a7c6a","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Leválik-e a világháló kínai része a többiről? A világ nagy tech cégei már elkezdtek mozgolódni. ","shortLead":"Leválik-e a világháló kínai része a többiről? A világ nagy tech cégei már elkezdtek mozgolódni. ","id":"202030__hongkong__netcenzura__uj_front__rendorhalo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69a95093-cb32-4f64-8612-b7a0f48a7c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a6b760c-b5ee-4660-ae6e-b3a1d1b59815","keywords":null,"link":"/360/202030__hongkong__netcenzura__uj_front__rendorhalo","timestamp":"2020. július. 27. 14:00","title":"Ami most Hongkongban történik, annak hatását minden internetező megérezheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem kapta el a fertőzést a pedagógus, aki egy iskolás tábor felügyelete után mutatott koronavírus-gyanús tüneteket.","shortLead":"Nem kapta el a fertőzést a pedagógus, aki egy iskolás tábor felügyelete után mutatott koronavírus-gyanús tüneteket.","id":"20200726_tanar_koronavirus_teszt_negatv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ead4f6-6259-4d00-bea3-0dc00ebaed83","keywords":null,"link":"/elet/20200726_tanar_koronavirus_teszt_negatv","timestamp":"2020. július. 26. 09:14","title":"Negatív lett a táborozókra vigyázó tanár koronavírus-tesztje, nem kell karanténba küldeni a gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"863a1ee6-96bb-4f6e-9451-8e0c0c625d17","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Balatonszárszó volt Csukás István második otthona. ","shortLead":"Balatonszárszó volt Csukás István második otthona. ","id":"20200725_Csukas_Istvan_szobrot_avattak_Balatonszarszon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=863a1ee6-96bb-4f6e-9451-8e0c0c625d17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6203513-fd61-41e9-93f9-1cca30ef9d52","keywords":null,"link":"/kultura/20200725_Csukas_Istvan_szobrot_avattak_Balatonszarszon","timestamp":"2020. július. 25. 19:58","title":"Szobrot kapott Csukás István Balatonszárszón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e38b7255-3a77-4fca-95d6-d6c9547fa2f1","c_author":"Kovács Panka - Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Megtippelni sem lehet, mekkora károkat okozott a hét végi eső, ami egy délután alatt hozta a kéthavi átlagot. Galambokon a helyi horgásztó élővilága is eltűnt, Nagyatádon még legalább egy hétig nem lesz ivóvíz, Liszó polgármestere pedig arról panaszkodik, senki nem segít nekik.","shortLead":"Megtippelni sem lehet, mekkora károkat okozott a hét végi eső, ami egy délután alatt hozta a kéthavi átlagot...","id":"20200727_zala_arviz_lehet_somony_nagyatad_katasztrofavedelem_galambok_vihar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e38b7255-3a77-4fca-95d6-d6c9547fa2f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61d5786e-2512-4c76-824f-03a527e9c2dc","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_zala_arviz_lehet_somony_nagyatad_katasztrofavedelem_galambok_vihar","timestamp":"2020. július. 27. 16:40","title":"Készüljünk fel az extrém időjárás miatt elárasztott megyékre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01aa2743-f47f-44ee-9820-74ab8f30615c","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Azt, hogy mekkora károkat okoz a koronavírus Európában és az Egyesült Államokban, senkinek nem kell bemutatni. De a járvány ugyanúgy ott van olyan országokban is, amelyeknek szinte esélyük sincs arra, hogy bekerüljenek a hírekbe. Van, ahol az egészségügy rémes helyzete miatt kell küzdeni, máshol a gazdasági kitettség okoz jókora károkat, és az is kiderül ilyen helyzetben, ha az állam képtelen ellátni a feladatait.","shortLead":"Azt, hogy mekkora károkat okoz a koronavírus Európában és az Egyesült Államokban, senkinek nem kell bemutatni. De...","id":"20200726_koronavirus_azsia_afrika_delamerika_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01aa2743-f47f-44ee-9820-74ab8f30615c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"600ec482-8f74-4b26-820f-79afa7758cf3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200726_koronavirus_azsia_afrika_delamerika_jarvany","timestamp":"2020. július. 26. 11:00","title":"Járvány a radar alatt - így pusztít a koronavírus ott, ahova senki nem néz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fecc8b7f-c80d-4c40-aea8-7bc4e846cd22","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Genetikai vizsgálatok segítségével tanulmányozzák a kutatók, hogy a denevérek miként tudják megbetegedés nélkül hordozni a koronavírusokat.","shortLead":"Genetikai vizsgálatok segítségével tanulmányozzák a kutatók, hogy a denevérek miként tudják megbetegedés nélkül...","id":"20200725_Genetikai_vizsgalatokkal_fedik_fel_a_deneverek_szuperimmunitasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fecc8b7f-c80d-4c40-aea8-7bc4e846cd22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcfdaf26-f02b-46f8-b2e4-bbb6c163c12b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200725_Genetikai_vizsgalatokkal_fedik_fel_a_deneverek_szuperimmunitasat","timestamp":"2020. július. 25. 21:43","title":"Genetikai vizsgálatokkal fedik fel a denevérek szuperimmunitását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc73e45-b6b4-4df6-8000-7b1adfbbd03a","c_author":"M. Kiss Csaba","category":"360","description":"Kapa, Tóth János és Don Quijote egyszerre. A Jászai Mari-díjas Mucsi Zoltán mindig a párbeszédre építene az egyszemélyi döntések helyett, így a Színművészeti ügyében is, mert \"ahogy ez intézve van, az biztos, hogy nem jó\". Szóba kerül még a Mikulás, aki nem fogja a problémákat megoldani helyettünk, s az is kiderül, hogy kerül a szívlapát a Nemzeti Konzultációba.","shortLead":"Kapa, Tóth János és Don Quijote egyszerre. A Jászai Mari-díjas Mucsi Zoltán mindig a párbeszédre építene az egyszemélyi...","id":"20200726_Mucsi_Zoltan_a_HVG_Teraszon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fc73e45-b6b4-4df6-8000-7b1adfbbd03a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"353061e9-827f-4273-ba05-ecc62dab9b73","keywords":null,"link":"/360/20200726_Mucsi_Zoltan_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. július. 26. 17:00","title":"\"Nem gondoltam, hogy ilyen megosztottá fog válni az ország\" - Mucsi Zoltán a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]