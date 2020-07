Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b22bac6-2896-4927-a656-74af5d12cee8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy embert mentettek ki a vízimentők, a hajót is sikerült kiemelniük.","shortLead":"Négy embert mentettek ki a vízimentők, a hajót is sikerült kiemelniük.","id":"20200726_Felborult_es_elsullyedt_egy_vitorlas_a_Balatonbob_versenyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b22bac6-2896-4927-a656-74af5d12cee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bd7dc84-4b26-4a3a-a935-24672b4c57e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200726_Felborult_es_elsullyedt_egy_vitorlas_a_Balatonbob_versenyen","timestamp":"2020. július. 26. 18:15","title":"Felborult és elsüllyedt egy hajó egy balatoni vitorlásversenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Balatonszentgyörgy-Tapolca vonalon, valamint a déli parton közlekedő, Keszthelyről induló távolsági vonatoknál késésekre kell számítani.","shortLead":"A Balatonszentgyörgy-Tapolca vonalon, valamint a déli parton közlekedő, Keszthelyről induló távolsági vonatoknál...","id":"20200726_autonak_utkozott_egy_szemelyvonat_keszthelyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd696565-6ab9-4d64-9d67-633b07698a16","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_autonak_utkozott_egy_szemelyvonat_keszthelyen","timestamp":"2020. július. 26. 17:42","title":"Autónak ütközött egy személyvonat Keszthelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50c5d2d9-9a78-46b3-9fe4-ae9ca7f16ccc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azt nem tudni, mekkora lesz a stáb.","shortLead":"Azt nem tudni, mekkora lesz a stáb.","id":"20200725_Media1_Megkezdtek_az_Index_uj_stabjanak_toborzasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50c5d2d9-9a78-46b3-9fe4-ae9ca7f16ccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9daf85f-258d-47ee-9c9a-550d2a4987bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200725_Media1_Megkezdtek_az_Index_uj_stabjanak_toborzasat","timestamp":"2020. július. 25. 19:01","title":"Média1: Már toborozzák az új stábot az Indexbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67fd6d9-47ed-4b33-9ebf-552484a8eb0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hongkongi demokrácia mellett állt ki titkos üzenetében az alkotó.","shortLead":"A hongkongi demokrácia mellett állt ki titkos üzenetében az alkotó.","id":"20200727_ice_wilson_lam_zene_morzekod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b67fd6d9-47ed-4b33-9ebf-552484a8eb0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8926243a-cc4c-4510-9dbe-53a3548ba954","keywords":null,"link":"/tudomany/20200727_ice_wilson_lam_zene_morzekod","timestamp":"2020. július. 27. 15:07","title":"Titkos morzekóddal üzent a kínaiaknak egy játék zeneszerzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0129f98-f9b7-4bf1-b30e-196de9eacb67","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy autó oszlopnak ütközött a X. kerületben.","shortLead":"Egy autó oszlopnak ütközött a X. kerületben.","id":"20200726_baleset_hungaria_korut_serultek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0129f98-f9b7-4bf1-b30e-196de9eacb67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"595902d8-ed14-466f-8684-80d94459de3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_baleset_hungaria_korut_serultek","timestamp":"2020. július. 26. 17:17","title":"Többen megsérültek egy Hungária körúti balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5753202-7fe9-4093-ae44-e96a4b4e2fcb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A jogállam ügyében Merkel megelégedett egy formális kompromisszummal a brüsszeli csúcson, úgy tűnik, ez volt az az ár, amit hajlandó volt megfizetni a hosszú távú költségvetés és a gazdasági mentőcsomag elfogadásáért cserében – írja a Spigel","shortLead":"A jogállam ügyében Merkel megelégedett egy formális kompromisszummal a brüsszeli csúcson, úgy tűnik, ez volt az az ár...","id":"20200726_Spiegel_Esik_szet_a_magyar_demokracia_de_meg_meg_lehet_allitani_az_autokratakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5753202-7fe9-4093-ae44-e96a4b4e2fcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21358029-1c68-49e2-848c-8257bae44a0c","keywords":null,"link":"/360/20200726_Spiegel_Esik_szet_a_magyar_demokracia_de_meg_meg_lehet_allitani_az_autokratakat","timestamp":"2020. július. 26. 10:35","title":"Spiegel: Esik szét a magyar demokrácia, de még meg lehet állítani az autokratákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7a39a7-f337-4a2c-b985-70596816f3d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiszivárgott információk szerint az Apple tartja magát a hagyományokhoz, már ami az iPhone-ok bemutatóját illeti. Az igazán izgalmas dolgok viszont csak ez után jöhetnek.","shortLead":"Kiszivárgott információk szerint az Apple tartja magát a hagyományokhoz, már ami az iPhone-ok bemutatóját illeti...","id":"20200727_apple_iphone_12_apple_watch_6_apple_glass","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc7a39a7-f337-4a2c-b985-70596816f3d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a7da9b-2ecc-4b3e-bfd9-6eaeb8490575","keywords":null,"link":"/tudomany/20200727_apple_iphone_12_apple_watch_6_apple_glass","timestamp":"2020. július. 27. 14:26","title":"Megvan, mikor mutathatják be az iPhone 12-t, de nem ez lehet a legnagyobb dobás az Apple-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b12bbac-e990-42fc-b090-aa11aee0f329","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Xavi Hernández, a katari al-Szadd labdarúgócsapatának vezetőedzője pozitív koronavírustesztet produkált, így nem ülhet a kispadon csapata szombati találkozóján, ami az újrakezdést követő első fellépése lesz címvédő együttesének.","shortLead":"Xavi Hernández, a katari al-Szadd labdarúgócsapatának vezetőedzője pozitív koronavírustesztet produkált, így nem ülhet...","id":"20200725_Xavi_pozitiv_virustesztje_miatt_nem_ulhet_le_a_kispadra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b12bbac-e990-42fc-b090-aa11aee0f329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b07dc373-999a-409b-b382-f42e497d70f9","keywords":null,"link":"/sport/20200725_Xavi_pozitiv_virustesztje_miatt_nem_ulhet_le_a_kispadra","timestamp":"2020. július. 25. 15:40","title":"Xavi pozitív vírustesztje miatt nem ülhet le a kispadra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]