Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány az elmúlt napon nem követelt halálos áldozatot.\r

","shortLead":"A koronavírus-járvány az elmúlt napon nem követelt halálos áldozatot.\r

","id":"20200726_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef760b0-4d26-4dc0-8efc-30ae1f17f0f2","keywords":null,"link":"/itthon/20200726_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_magyarorszag","timestamp":"2020. július. 26. 09:09","title":"Újabb 11 igazolt fertőzöttet találtak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27cf06bd-6ebc-4ed9-8b47-da6f0034fd20","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A motor a Chevy izomautójából a Carmaroból érkezik. ","shortLead":"A motor a Chevy izomautójából a Carmaroból érkezik. ","id":"20200726_Bemutatkozott_az_egyik_legerosebb_amerikai_pickup_a_800_lovas_Chevrolet_Silverado_Yenko","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27cf06bd-6ebc-4ed9-8b47-da6f0034fd20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93040772-5358-4812-ba1e-79474c0dd733","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_Bemutatkozott_az_egyik_legerosebb_amerikai_pickup_a_800_lovas_Chevrolet_Silverado_Yenko","timestamp":"2020. július. 27. 04:26","title":"Bemutatkozott az egyik legerősebb pickup, a 812 lovas Chevrolet Silverado Yenko","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b656730-a381-4ff2-b778-20be1662a938","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Többségében turistákat kell kiköltöztetni Danang városából.","shortLead":"Többségében turistákat kell kiköltöztetni Danang városából.","id":"20200727_fertozott_koronavirus_vietnam_danang","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b656730-a381-4ff2-b778-20be1662a938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3758990-1166-4edd-b6b7-3eac941ba0fc","keywords":null,"link":"/vilag/20200727_fertozott_koronavirus_vietnam_danang","timestamp":"2020. július. 27. 10:51","title":"Három újabb fertőzött miatt evakuálnak egy 80 ezres vietnámi nagyvárost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9192d210-ade1-48fd-aa52-aca29dbd547e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Papcsák Ferenc, a sokoldalú tehetség újabb arcát mutatja meg.","shortLead":"Papcsák Ferenc, a sokoldalú tehetség újabb arcát mutatja meg.","id":"202030_invest_d_papcsakingatlanfejlesztoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9192d210-ade1-48fd-aa52-aca29dbd547e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5d27595-b0cb-4fea-9dff-91180e9623ea","keywords":null,"link":"/360/202030_invest_d_papcsakingatlanfejlesztoje","timestamp":"2020. július. 26. 08:30","title":"Szállít, utaztat, és már ingatlant is fejleszt a volt zuglói polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7b82447-de08-4dab-8d51-6afead4a4321","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Egyszerűen nem értem, hogy nem látják a döntéshozók, milyen értékalapú képzés zajlik a Színművészeti Egyetemen - mondja Molnár Piroska Kossuth-díjas színművész a HVG-nek adott portréinterjújában. A Nemzet Színésze arról is beszél, hogy életfilozófiája lett a túlélés.","shortLead":"Egyszerűen nem értem, hogy nem látják a döntéshozók, milyen értékalapú képzés zajlik a Színművészeti Egyetemen - mondja...","id":"202030_molnar_piroska","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7b82447-de08-4dab-8d51-6afead4a4321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1801969-e0d8-48aa-aa75-abca562ac743","keywords":null,"link":"/360/202030_molnar_piroska","timestamp":"2020. július. 26. 13:00","title":"Molnár Piroska: \"Régen még volt súlya a művészek szavának\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a91d4899-5835-4029-94ac-f10894b0ed50","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Amerikaiak, kínaiak, arabok is kihasználnák a most kínálkozó időablakot egy-egy robotokra bízott Mars-expedícióra.","shortLead":"Amerikaiak, kínaiak, arabok is kihasználnák a most kínálkozó időablakot egy-egy robotokra bízott Mars-expedícióra.","id":"202030__jaratok_amarsra__energiatakarekos_utazas__mintavetel__tudomanyos_elet_amarson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a91d4899-5835-4029-94ac-f10894b0ed50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ccdfcf7-4c38-43d7-b101-80b3bd07f799","keywords":null,"link":"/360/202030__jaratok_amarsra__energiatakarekos_utazas__mintavetel__tudomanyos_elet_amarson","timestamp":"2020. július. 26. 08:15","title":"Nincs megállás, ha van élet a Marson, azt most már meg fogjuk találni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da83c496-9798-4c86-8d0e-0b6caca4ce3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vízhiány várható Nagyatádon az áradás után.","shortLead":"Vízhiány várható Nagyatádon az áradás után.","id":"20200726_Nemsokara_megszunik_Nagyatad_vizellatasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da83c496-9798-4c86-8d0e-0b6caca4ce3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d3eb812-c6ed-41cc-92d9-3a75efced1a1","keywords":null,"link":"/itthon/20200726_Nemsokara_megszunik_Nagyatad_vizellatasa","timestamp":"2020. július. 26. 14:08","title":"Délután megszűnik Nagyatád vízellátása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem maradhatott a Nemzeti Választási Bizottságban az Index igazgatóságának elnöke a Válasz Online értesülése szerint. Úgy tudjuk, Bodolai László felfüggesztette műsorát a Tilos Rádiónál.","shortLead":"Nem maradhatott a Nemzeti Választási Bizottságban az Index igazgatóságának elnöke a Válasz Online értesülése szerint...","id":"20200727_index_bodolai_sztankoczy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef728420-abc2-4bcf-95b0-91bc86737b6a","keywords":null,"link":"/kkv/20200727_index_bodolai_sztankoczy","timestamp":"2020. július. 27. 12:46","title":"Válasz: Bodolai László kikerült a Tilosból és a választási bizottságból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]