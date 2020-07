Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b22bac6-2896-4927-a656-74af5d12cee8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy embert mentettek ki a vízimentők, a hajót is sikerült kiemelniük.","shortLead":"Négy embert mentettek ki a vízimentők, a hajót is sikerült kiemelniük.","id":"20200726_Felborult_es_elsullyedt_egy_vitorlas_a_Balatonbob_versenyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b22bac6-2896-4927-a656-74af5d12cee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bd7dc84-4b26-4a3a-a935-24672b4c57e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200726_Felborult_es_elsullyedt_egy_vitorlas_a_Balatonbob_versenyen","timestamp":"2020. július. 26. 18:15","title":"Felborult és elsüllyedt egy hajó egy balatoni vitorlásversenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d1bc6de-8aee-4ece-b257-723abb410672","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Órákig nem járt miatta az 1-es villamos","shortLead":"Órákig nem járt miatta az 1-es villamos","id":"20200726_hungaria_korut_baleset_lezaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d1bc6de-8aee-4ece-b257-723abb410672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6075e821-cb7a-417a-b615-e4c88fa6a8b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_hungaria_korut_baleset_lezaras","timestamp":"2020. július. 26. 20:59","title":"A villamosvágányon kötött ki a balesetező autós a Hungária körúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e38b7255-3a77-4fca-95d6-d6c9547fa2f1","c_author":"Kovács Panka - Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Megtippelni sem lehet, mekkora károkat okozott a hétvégi eső, ami egy délután alatt hozta a kéthavi átlagot. Galambokon a helyi horgásztó élővilága is eltűnt, Nagyatádon még legalább egy hétig nem lesz ivóvíz, Liszó polgármestere pedig arról panaszkodik, senki nem segít nekik.","shortLead":"Megtippelni sem lehet, mekkora károkat okozott a hétvégi eső, ami egy délután alatt hozta a kéthavi átlagot. Galambokon...","id":"20200727_zala_arviz_lehet_somony_nagyatad_katasztrofavedelem_galambok_vihar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e38b7255-3a77-4fca-95d6-d6c9547fa2f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61d5786e-2512-4c76-824f-03a527e9c2dc","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_zala_arviz_lehet_somony_nagyatad_katasztrofavedelem_galambok_vihar","timestamp":"2020. július. 27. 16:40","title":"Készüljünk fel az extrém időjárás miatt elárasztott megyékre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f09a073-39e2-41b8-a6c5-959e5f14c51c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az emberek nem igazán tartják be a vírus miatti előírásokat Marokkóban: nem hordanak maszkot, nem fertőtlenítenek és nem tartják a távolságot. Meg is lett az eredménye.","shortLead":"Az emberek nem igazán tartják be a vírus miatti előírásokat Marokkóban: nem hordanak maszkot, nem fertőtlenítenek és...","id":"20200727_marokko_koronavirus_masodik_hullam_fertozottek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f09a073-39e2-41b8-a6c5-959e5f14c51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a6f6ec5-7980-4eab-b834-f15de0169b77","keywords":null,"link":"/vilag/20200727_marokko_koronavirus_masodik_hullam_fertozottek","timestamp":"2020. július. 27. 05:16","title":"Marokkó több városát is lezárták, miután két nap alatt több mint 1000 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1cbe695-31bf-4ba7-8d31-fda0b7e0ee3a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lelőjük a poént: valójában egy is elég volna, de Tatán négyet is ráeresztettek egy kiszuperált kocsira. Lassított felvételen mutatjuk.","shortLead":"Lelőjük a poént: valójában egy is elég volna, de Tatán négyet is ráeresztettek egy kiszuperált kocsira. Lassított...","id":"20200726_Lassitott_felvetelen_ahogy_egy_T72es_tank_kilapit_egy_szemelyautot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1cbe695-31bf-4ba7-8d31-fda0b7e0ee3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e7d3d3a-b5c8-4788-a949-9d15921b6b04","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_Lassitott_felvetelen_ahogy_egy_T72es_tank_kilapit_egy_szemelyautot","timestamp":"2020. július. 26. 20:35","title":"Hány T-72-es tank kell egy kocsi kilapításához? – Tatán kipróbálták (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f1d5654-2dee-43de-9a4b-a85ecf39da44","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyobb fókusz az egyszerűségen és a programok által megjelenített tartalmon – így összegezhető a Microsoft egyik bejegyzése, amelyben arról írnak, milyen jövőt szánnak a cég irodai programcsomagjának, az Office-nak.","shortLead":"Nagyobb fókusz az egyszerűségen és a programok által megjelenített tartalmon – így összegezhető a Microsoft egyik...","id":"20200727_microsoft_office_365_irodai_alkalmazasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f1d5654-2dee-43de-9a4b-a85ecf39da44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2596894-b52f-4948-beda-76430536c538","keywords":null,"link":"/tudomany/20200727_microsoft_office_365_irodai_alkalmazasok","timestamp":"2020. július. 27. 10:33","title":"Megváltozik az Office, megmutatta a Microsoft, milyen lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a91d4899-5835-4029-94ac-f10894b0ed50","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Amerikaiak, kínaiak, arabok is kihasználnák a most kínálkozó időablakot egy-egy robotokra bízott Mars-expedícióra.","shortLead":"Amerikaiak, kínaiak, arabok is kihasználnák a most kínálkozó időablakot egy-egy robotokra bízott Mars-expedícióra.","id":"202030__jaratok_amarsra__energiatakarekos_utazas__mintavetel__tudomanyos_elet_amarson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a91d4899-5835-4029-94ac-f10894b0ed50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ccdfcf7-4c38-43d7-b101-80b3bd07f799","keywords":null,"link":"/360/202030__jaratok_amarsra__energiatakarekos_utazas__mintavetel__tudomanyos_elet_amarson","timestamp":"2020. július. 26. 08:15","title":"Nincs megállás, ha van élet a Marson, azt most már meg fogjuk találni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5b52fad-a34f-4df1-8651-5a751729673a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A járvány kezdete óta 23-ról 33-ra nőtt az álláskereső felcsútiak száma, de közmunkás egy sincs a faluban.","shortLead":"A járvány kezdete óta 23-ról 33-ra nőtt az álláskereső felcsútiak száma, de közmunkás egy sincs a faluban.","id":"20200726_felcsut_kozmunka_munkanelkuli","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5b52fad-a34f-4df1-8651-5a751729673a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac5b28c5-4518-4d41-ba0b-73868e94eaf9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200726_felcsut_kozmunka_munkanelkuli","timestamp":"2020. július. 26. 15:19","title":"Eltűntek a közmunkások Felcsútról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]