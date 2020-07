Hetek óta nem kap időpontot az Országos Gerincgyógyászati Központba egy nyugdíjas

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99a73f94-c27f-422b-a29c-07eb78817ddf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A problémát a hétvégi villámárvíz okozta, amely elöntötte a nagyatádi vízművet. \r

","shortLead":"A problémát a hétvégi villámárvíz okozta, amely elöntötte a nagyatádi vízművet. \r

","id":"20200726_villamarviz_somogy_megye_vizhiany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99a73f94-c27f-422b-a29c-07eb78817ddf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0446f841-6f9b-4dd6-af05-a79faf053c40","keywords":null,"link":"/itthon/20200726_villamarviz_somogy_megye_vizhiany","timestamp":"2020. július. 26. 18:15","title":"Több somogyi településen szünetel a vízellátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tízmilliós lélegeztetőgépek miatt nyomoznak Szlovéniában, mert az ottani ügyészség szerint feleannyiért is beszerezhetők lettek volna. Magyarország közel 19 milliós darabáron vásárolt be az eszközökből. A legfőbb ügyész szerint a rendőrség feladata eldönteni, ez felveti-e a bűncselekmény gyanúját.","shortLead":"Tízmilliós lélegeztetőgépek miatt nyomoznak Szlovéniában, mert az ottani ügyészség szerint feleannyiért is...","id":"20200727_polt_vadai_lelegeztetogepbeszerzes_feljelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef7ce22-0a65-4589-be0a-86368111cb18","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_polt_vadai_lelegeztetogepbeszerzes_feljelentes","timestamp":"2020. július. 27. 13:15","title":"Túlárazott lélegeztetőgépekről kérdezte Poltot Vadai, feljelentés lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Balatonszentgyörgy-Tapolca vonalon, valamint a déli parton közlekedő, Keszthelyről induló távolsági vonatoknál késésekre kell számítani.","shortLead":"A Balatonszentgyörgy-Tapolca vonalon, valamint a déli parton közlekedő, Keszthelyről induló távolsági vonatoknál...","id":"20200726_autonak_utkozott_egy_szemelyvonat_keszthelyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd696565-6ab9-4d64-9d67-633b07698a16","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_autonak_utkozott_egy_szemelyvonat_keszthelyen","timestamp":"2020. július. 26. 17:42","title":"Autónak ütközött egy személyvonat Keszthelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"993f7ab7-1123-4743-97b7-903765f7e42c","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A morális iránytű hibája lehet az egyik gyanús dolog. A tudomány további szempontokat ad a volt perui magyar nagykövet, Kaleta Gábor botrányának értékeléséhez is.","shortLead":"A morális iránytű hibája lehet az egyik gyanús dolog. A tudomány további szempontokat ad a volt perui magyar nagykövet...","id":"20200727_A_pedofilok_agyaba_probalnak_belelatni_a_tudosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=993f7ab7-1123-4743-97b7-903765f7e42c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96e2ed0e-f3c7-4c89-b6e0-d7b7edc2c6d3","keywords":null,"link":"/360/20200727_A_pedofilok_agyaba_probalnak_belelatni_a_tudosok","timestamp":"2020. július. 27. 15:00","title":"A pedofilok agyába próbálnak belelátni a tudósok, részeredményeik már vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc73e45-b6b4-4df6-8000-7b1adfbbd03a","c_author":"M. Kiss Csaba","category":"360","description":"Kapa, Tóth János és Don Quijote egyszerre. A Jászai Mari-díjas Mucsi Zoltán mindig a párbeszédre építene az egyszemélyi döntések helyett, így a Színművészeti ügyében is, mert \"ahogy ez intézve van, az biztos, hogy nem jó\". Szóba kerül még a Mikulás, aki nem fogja a problémákat megoldani helyettünk, s az is kiderül, hogy kerül a szívlapát a Nemzeti Konzultációba.","shortLead":"Kapa, Tóth János és Don Quijote egyszerre. A Jászai Mari-díjas Mucsi Zoltán mindig a párbeszédre építene az egyszemélyi...","id":"20200726_Mucsi_Zoltan_a_HVG_Teraszon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fc73e45-b6b4-4df6-8000-7b1adfbbd03a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"353061e9-827f-4273-ba05-ecc62dab9b73","keywords":null,"link":"/360/20200726_Mucsi_Zoltan_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. július. 26. 17:00","title":"\"Nem gondoltam, hogy ilyen megosztottá fog válni az ország\" - Mucsi Zoltán a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Már 65 ezerhez közelít az ukrajnai koronavírus-fertőzöttek száma.","shortLead":"Már 65 ezerhez közelít az ukrajnai koronavírus-fertőzöttek száma.","id":"20200726_ukrajna_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edda9ec1-9cac-4d0b-9865-69fded779544","keywords":null,"link":"/vilag/20200726_ukrajna_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. július. 26. 13:56","title":"Egy nap alatt közel ezer fertőzöttet találtak Ukrajnában, meghalt a válogatott orvosa is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bdb518-1ec9-4a71-a669-31a26eae25cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy tanulmányban 299 miniszter testtömegindexét vetették össze az adott ország korrupciós mutatóival.

","shortLead":"Egy tanulmányban 299 miniszter testtömegindexét vetették össze az adott ország korrupciós mutatóival.

","id":"20200727_Osszefugges_lehet_a_politikusok_elhizasa_es_a_korrupcio_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61bdb518-1ec9-4a71-a669-31a26eae25cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70258bfb-bd8b-4d7a-93c0-58532d18d1fe","keywords":null,"link":"/elet/20200727_Osszefugges_lehet_a_politikusok_elhizasa_es_a_korrupcio_kozott","timestamp":"2020. július. 27. 20:47","title":"Összefüggés lehet a politikusok elhízása és a korrupció között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5b52fad-a34f-4df1-8651-5a751729673a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A járvány kezdete óta 23-ról 33-ra nőtt az álláskereső felcsútiak száma, de közmunkás egy sincs a faluban.","shortLead":"A járvány kezdete óta 23-ról 33-ra nőtt az álláskereső felcsútiak száma, de közmunkás egy sincs a faluban.","id":"20200726_felcsut_kozmunka_munkanelkuli","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5b52fad-a34f-4df1-8651-5a751729673a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac5b28c5-4518-4d41-ba0b-73868e94eaf9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200726_felcsut_kozmunka_munkanelkuli","timestamp":"2020. július. 26. 15:19","title":"Eltűntek a közmunkások Felcsútról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]