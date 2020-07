Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"819d2ef7-3cdb-473d-856b-90c0fb92f3a7","c_author":"SSI Schäfer","category":"brandcontent","description":"Kevesen kapnak betekintést, pedig ámulatba ejtő ütemben fejlődnek a raktározás gépek által vezérelt rendszerei. Egyebek között ellenőrzött anyagáramlás, ládaazonosítás, önjáró targonca és rádiófrekvenciás szemafor könnyíti meg a modern árukezelést. Egy sörgyárba is belesünk, hogy bemutassuk a folyamatokat.\r

\r

","shortLead":"Kevesen kapnak betekintést, pedig ámulatba ejtő ütemben fejlődnek a raktározás gépek által vezérelt rendszerei. Egyebek...","id":"ssischaefer_20200626_automatizacio_raktar_targonca_budweiser_logisztika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=819d2ef7-3cdb-473d-856b-90c0fb92f3a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d623203-9391-4b5e-bdcf-474773626394","keywords":null,"link":"/brandcontent/ssischaefer_20200626_automatizacio_raktar_targonca_budweiser_logisztika","timestamp":"2020. július. 28. 12:30","title":"Gondolt már arra, mi folyik egy sörgyárban? - Megmutatjuk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe9da00c-00ff-439c-bfd1-29bbca7c1060","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"A koronavírus-járvány hatására egyéni vállalkozók, kkv-k, de akár multik is költözhetnek az eddiginél kisebb irodákba vagy új üzlethelyiségekbe. Ezért is fontos kérdés, hogy milyen szerződést kötnek a bérlők és a bérbeadók. ","shortLead":"A koronavírus-járvány hatására egyéni vállalkozók, kkv-k, de akár multik is költözhetnek az eddiginél kisebb irodákba...","id":"mokk_20200728_A_valsag_arra_is_megtanitott_hogyan_kossunk_irodaberleti_szerzodest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe9da00c-00ff-439c-bfd1-29bbca7c1060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14d4d5b4-5934-49c5-9ed7-189609c990ed","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20200728_A_valsag_arra_is_megtanitott_hogyan_kossunk_irodaberleti_szerzodest","timestamp":"2020. július. 28. 07:30","title":"A válság arra is megtanított, hogyan kössünk irodabérleti szerződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"62fa72fc-e6fe-4da1-811a-22a69588abd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vezetőség több tagjánál jelentkeztek vírusfertőzésre jellemző tünetek.","shortLead":"A vezetőség több tagjánál jelentkeztek vírusfertőzésre jellemző tünetek.","id":"20200726_obudai_zsinagoga_koves_slomo_koronavirus_fertozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62fa72fc-e6fe-4da1-811a-22a69588abd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0205841-2917-4d90-a495-13a15dd2d66d","keywords":null,"link":"/itthon/20200726_obudai_zsinagoga_koves_slomo_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. július. 26. 21:26","title":"Koronavírus-gyanú miatt szüneteltetik az istentiszteleteket az Óbudai Zsinagógában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Balatonszentgyörgy-Tapolca vonalon, valamint a déli parton közlekedő, Keszthelyről induló távolsági vonatoknál késésekre kell számítani.","shortLead":"A Balatonszentgyörgy-Tapolca vonalon, valamint a déli parton közlekedő, Keszthelyről induló távolsági vonatoknál...","id":"20200726_autonak_utkozott_egy_szemelyvonat_keszthelyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd696565-6ab9-4d64-9d67-633b07698a16","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_autonak_utkozott_egy_szemelyvonat_keszthelyen","timestamp":"2020. július. 26. 17:42","title":"Autónak ütközött egy személyvonat Keszthelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d488cd48-7c15-414a-aa4f-687c55460ea4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Világszerte harmadával több bicikli fogyott a koronavírus-járvány kezdete óta, Magyarországon is ötödével többet adta el.","shortLead":"Világszerte harmadával több bicikli fogyott a koronavírus-járvány kezdete óta, Magyarországon is ötödével többet adta...","id":"20200728_Kerekpar_kereskedelem_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d488cd48-7c15-414a-aa4f-687c55460ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1fc3e6-f922-4739-824c-f025c70453b3","keywords":null,"link":"/kkv/20200728_Kerekpar_kereskedelem_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. július. 28. 09:52","title":"Bevásároltak a magyarok kerékpárokból a koronavírus alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6827388-58d2-4db7-9384-fd657d99bd21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Horn-kormány munkaügyi minisztere 80 éves volt.","shortLead":"A Horn-kormány munkaügyi minisztere 80 éves volt.","id":"20200727_kosane_kovacs_magda_ep_kepviselo_miniszter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6827388-58d2-4db7-9384-fd657d99bd21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9851947-5294-4bc1-a9f0-d07d9732f74d","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_kosane_kovacs_magda_ep_kepviselo_miniszter","timestamp":"2020. július. 27. 11:23","title":"Elhunyt Kósáné Kovács Magda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99a73f94-c27f-422b-a29c-07eb78817ddf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A problémát a hétvégi villámárvíz okozta, amely elöntötte a nagyatádi vízművet. \r

","shortLead":"A problémát a hétvégi villámárvíz okozta, amely elöntötte a nagyatádi vízművet. \r

","id":"20200726_villamarviz_somogy_megye_vizhiany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99a73f94-c27f-422b-a29c-07eb78817ddf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0446f841-6f9b-4dd6-af05-a79faf053c40","keywords":null,"link":"/itthon/20200726_villamarviz_somogy_megye_vizhiany","timestamp":"2020. július. 26. 18:15","title":"Több somogyi településen szünetel a vízellátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d34711-e070-4e17-9192-02417a7ddafa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A parlamentnek kell meghoznia a döntést egy sarkalatos törvénnyel.","shortLead":"A parlamentnek kell meghoznia a döntést egy sarkalatos törvénnyel.","id":"20200727_Roman_kormany_parlamenti_valasztasok_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67d34711-e070-4e17-9192-02417a7ddafa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6895cca9-d6fe-4132-a36d-f790306517dc","keywords":null,"link":"/vilag/20200727_Roman_kormany_parlamenti_valasztasok_","timestamp":"2020. július. 27. 20:18","title":"Elvették a román kormánytól a parlamenti választások kiírásának jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]