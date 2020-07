Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38c76802-7f9c-49e8-b82b-b5aeabcb6b69","c_author":"Ashlee Vance ","category":"360","description":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja lehetővé tette, hogy több iparágban is maradandót alkosson. A kevesek egyike, Elon Musk, elképesztő innovációkat kezdeményezett az elektromos autók, a kereskedelmi űrhajózás és a napelemes rendszerek területén. Sorozatunk végigköveti életútját a dél-afrikai gyermekkortól az üzleti élet csúcsáig.","shortLead":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja...","id":"20200728_Genetikus_kalandvagy_es_a_delafrikai_gyerekkor__Elon_Musk_eletutja_2_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38c76802-7f9c-49e8-b82b-b5aeabcb6b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0bd67f0-9797-4a10-9b12-41b4ff97104a","keywords":null,"link":"/360/20200728_Genetikus_kalandvagy_es_a_delafrikai_gyerekkor__Elon_Musk_eletutja_2_resz","timestamp":"2020. július. 28. 19:00","title":"A rakétaépítő tinédzser, akinek szűk volt Dél-Afrika – Elon Musk életútja, 2. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62dd7c1c-ae22-4d49-b518-779438495560","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénteken házasodott újra Rogán Antal volt felesége, ezt követően történt a baleset.","shortLead":"Pénteken házasodott újra Rogán Antal volt felesége, ezt követően történt a baleset.","id":"20200727_Baleset_tortent_Rogan_Cecilia_eskuvojen_egy_volt_teniszezo_sulyos_serulesekkel_kerult_korhazba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62dd7c1c-ae22-4d49-b518-779438495560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b106e1-efa2-4367-b1a7-e1834f9b0cbe","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_Baleset_tortent_Rogan_Cecilia_eskuvojen_egy_volt_teniszezo_sulyos_serulesekkel_kerult_korhazba","timestamp":"2020. július. 27. 19:10","title":"Baleset történt Rogán Cecília esküvője után, egy volt teniszező súlyos sérülésekkel került kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8e09d39-f6c7-4291-a72f-f680b310adcf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kis családi furgonnal bővíti kínálatát a stuttgarti cég.","shortLead":"Kis családi furgonnal bővíti kínálatát a stuttgarti cég.","id":"20200728_Uj_Mercedes_Tosztaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8e09d39-f6c7-4291-a72f-f680b310adcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91d2792b-f115-4865-ab1e-098b1adfa119","keywords":null,"link":"/cegauto/20200728_Uj_Mercedes_Tosztaly","timestamp":"2020. július. 29. 04:24","title":"Jön egy új típus a Mercedestől, a T-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"711db67d-6dd3-4651-8cd4-8de4dbffcf15","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Az a gyűlöletverseny, ami Kaleta Gábor körül kialakult, árt az ügynek. Már ha a gyerekek védelme az ügy, és nem a politikai haszonszerzés. Indokolt indulatok is árthatnak. Vélemény.","shortLead":"Az a gyűlöletverseny, ami Kaleta Gábor körül kialakult, árt az ügynek. Már ha a gyerekek védelme az ügy, és nem...","id":"202030_matyas_kiraly_apedofil","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=711db67d-6dd3-4651-8cd4-8de4dbffcf15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb5866c2-9463-40f5-a5b8-b0c45e35bda0","keywords":null,"link":"/360/202030_matyas_kiraly_apedofil","timestamp":"2020. július. 28. 17:00","title":"Révész Sándor: Mit tett volna Kocsis Máté a pedofil Mátyás királlyal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cd06823-690d-4441-8cfb-64bc85e3331f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az áruházlánc arra kéri a vásárlókat, hogy vigyék vissza a terméket. ","shortLead":"Az áruházlánc arra kéri a vásárlókat, hogy vigyék vissza a terméket. ","id":"20200727_szalmonellas_tojas_visszahivas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2cd06823-690d-4441-8cfb-64bc85e3331f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9033557a-8964-4190-b600-16929c22b67b","keywords":null,"link":"/kkv/20200727_szalmonellas_tojas_visszahivas","timestamp":"2020. július. 27. 15:19","title":"Szalmonella ütötte fel a fejét Mészáros gazdaságában, a Lidlbe is kerültek a szennyezett tojásokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3aa630-cbb7-4bb1-8ede-79b6ed67ec6a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Magyarország és Lengyelország védekezésre kényszerült az uniós csúcstalálkozó után, de arról még nincs szó, hogy feltennék a kezüket. Van ugyanis még mozgáslehetőségük, noha elvileg egyértelmű, hogy a jövőben csak a jogállamiság betartása esetén kaphatnak támogatást Brüsszeltől - írja a Frankfurter Allgemeine Zeitung.","shortLead":"Magyarország és Lengyelország védekezésre kényszerült az uniós csúcstalálkozó után, de arról még nincs szó...","id":"20200729_FAZ_Meg_messze_nem_biztos_hogy_Orban_es_Kaczynski_a_padlora_kerult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf3aa630-cbb7-4bb1-8ede-79b6ed67ec6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e92ba9a-85e3-4fa8-a0b8-962362fccd04","keywords":null,"link":"/360/20200729_FAZ_Meg_messze_nem_biztos_hogy_Orban_es_Kaczynski_a_padlora_kerult","timestamp":"2020. július. 29. 07:32","title":"FAZ: Még messze nem biztos, hogy Orbán és Kaczynski a padlóra került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"883ef1f5-2311-4335-9f29-783801219623","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"360","description":"Avagy: fölegye-e az ellenzék, amit a Fidesz kegyesen odalök neki? Vélemény.","shortLead":"Avagy: fölegye-e az ellenzék, amit a Fidesz kegyesen odalök neki? Vélemény.","id":"20200728_Cegledi_Maradek_falatok_Orban_utan_vane_ra_gusztusunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=883ef1f5-2311-4335-9f29-783801219623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10dcb65f-aef9-4c98-a348-74ab0cd2f201","keywords":null,"link":"/360/20200728_Cegledi_Maradek_falatok_Orban_utan_vane_ra_gusztusunk","timestamp":"2020. július. 28. 11:00","title":"Ceglédi: Maradék falatok Orbán után – van-e rá gusztusunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4113fbde-ddb8-4db3-aad1-dc0a7ef5b38a","c_author":"Bankmonitor.hu / Argyelán József","category":"gazdasag","description":"A jegybank július 22-től 0,6 százalékra mérsékelte az alapkamatot. Ezen lépését az MNB már előre bejelentette, így az elemzőket nem érte váratlanul. Ugyanakkor a jegybank kommunikációjából arra lehet következtetni, hogy ezúttal a csökkenést a hosszú hozamoknál is mindenképpen érvényesíteni szeretnék: éppen ezért az egyik legizgalmasabb kérdés az, hogy mi fog történni a hosszú kamatperiódusú hitelek kondícióival, melyekre az előző kamatvágás csak minimális hatással volt.","shortLead":"A jegybank július 22-től 0,6 százalékra mérsékelte az alapkamatot. Ezen lépését az MNB már előre bejelentette...","id":"20200728_Mi_tortenik_a_hitelekkel_most_hogy_az_alapkamat_06_szazalekra_csokkent","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4113fbde-ddb8-4db3-aad1-dc0a7ef5b38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eacfa31-ef05-40ca-84b4-06375597a9a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200728_Mi_tortenik_a_hitelekkel_most_hogy_az_alapkamat_06_szazalekra_csokkent","timestamp":"2020. július. 28. 07:34","title":"Mi történik a hitelekkel most, hogy az alapkamat 0,6 százalékra csökkent?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]