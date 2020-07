Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Garmin szervereit néhány napja zsarolóvírus támadta meg, amely miatt a vállalat több szolgáltatása is leállt. Az amerikai multi szerint ma már újra rendben működnek.","shortLead":"A Garmin szervereit néhány napja zsarolóvírus támadta meg, amely miatt a vállalat több szolgáltatása is leállt...","id":"20200729_garmin_hackertamadas_zsarolovirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef95641e-289a-49ae-a4b8-aac1df256c18","keywords":null,"link":"/tudomany/20200729_garmin_hackertamadas_zsarolovirus","timestamp":"2020. július. 29. 17:03","title":"A zsarolóvírus-támadás után újra rendben üzemelnek a Garmin rendszerei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9a4717b-3c64-42b6-aa76-038df339e305","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Röviden a lényeg: az ellenzék alaptalanul támadja a kormányt, mivel az Indexnél kizárólag üzleti döntések születtek.","shortLead":"Röviden a lényeg: az ellenzék alaptalanul támadja a kormányt, mivel az Indexnél kizárólag üzleti döntések születtek.","id":"20200728_europai_neppart_fidesz_index_dull_szabolcs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9a4717b-3c64-42b6-aa76-038df339e305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26f589fa-5e91-4a18-bca6-7d92f6e8b7f2","keywords":null,"link":"/itthon/20200728_europai_neppart_fidesz_index_dull_szabolcs","timestamp":"2020. július. 28. 16:00","title":"Levélben magyarázza a Fidesz az Európai Néppárt tagjainak, mi történik az Index körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Járvány és újabb bezárkózások, Somogy és Zala özönvíz után, baleset Rogán exneje esküvőjét követően. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Járvány és újabb bezárkózások, Somogy és Zala özönvíz után, baleset Rogán exneje esküvőjét követően. Ez a hvg360...","id":"20200728_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade90112-0323-4ede-be0c-f0859f762b16","keywords":null,"link":"/360/20200728_Radar360","timestamp":"2020. július. 28. 08:00","title":"Radar360: Bajban a gazdaság, Mészárosnál szalmonellás volt a tojás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4488360a-1d86-464f-83d8-16f30912d3c1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Igazgatótanácsi elnökként továbbra is marad a cégnél, de hátrébb lép.","shortLead":"Igazgatótanácsi elnökként továbbra is marad a cégnél, de hátrébb lép.","id":"20200728_arvai_peter_prezi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4488360a-1d86-464f-83d8-16f30912d3c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f47b244-37cc-4d42-b528-0a68bbce6b67","keywords":null,"link":"/kkv/20200728_arvai_peter_prezi","timestamp":"2020. július. 28. 18:20","title":"Visszavonul a Prezi társalapítója, Árvai Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Később köszönetet mondtak, amiért el tudtak jutni a kórházba.","shortLead":"Később köszönetet mondtak, amiért el tudtak jutni a kórházba.","id":"20200728_Motoros_rendor_terhes_Hosok_tere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead05cf4-ae74-4793-8ac9-c3421efce6c0","keywords":null,"link":"/itthon/20200728_Motoros_rendor_terhes_Hosok_tere","timestamp":"2020. július. 28. 11:28","title":"Motoros rendőrök segítettek egy vajúdó nőnek a Hősök terénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83093d62-6b28-4652-b222-00669238e094","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az vagy, amit megeszel – szól egy elcsépelt mondás. Ha ez így van, akkor az ellenkező végén is stimmelnie kell a dolognak, gondolhatta Saer Samanipour vegyész, az Amszterdami Egyetem tanársegédje.","shortLead":"Az vagy, amit megeszel – szól egy elcsépelt mondás. Ha ez így van, akkor az ellenkező végén is stimmelnie kell...","id":"202030_szociologia_szennyvizzel_piszkosul_jo_otlet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83093d62-6b28-4652-b222-00669238e094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"941b0867-ac53-4214-9965-435608f154d4","keywords":null,"link":"/360/202030_szociologia_szennyvizzel_piszkosul_jo_otlet","timestamp":"2020. július. 28. 10:00","title":"Egészen váratlan dolgokat is elárul rólunk a szennyvizünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef92ec86-27f5-4cca-8292-4854bd6b1d7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A veszprémi kórház onkológus-nőgyógyásza 2016-ban kapott jogerősen öt évre felfüggesztett börtönbüntetést, de a munkáját fél év kihagyás után folytathatta, idén pedig már kitüntették.","shortLead":"A veszprémi kórház onkológus-nőgyógyásza 2016-ban kapott jogerősen öt évre felfüggesztett börtönbüntetést, de...","id":"20200728_orvos_kituntetes_halapenz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef92ec86-27f5-4cca-8292-4854bd6b1d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d3141a1-43f8-4b2f-bd1c-d4d3a50b0d95","keywords":null,"link":"/itthon/20200728_orvos_kituntetes_halapenz","timestamp":"2020. július. 28. 08:46","title":"Kitüntetettek egy orvost, akinek a hálapénz miatti felfüggesztett börtönbüntetése most is érvényben van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e5934f-6e51-4fdc-a77d-4f7618bdb071","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TikTokot birtokló kínai ByteDance régóta hangoztatja, hogy a kínai kormánynak nincs ráhatása a működésükre, ám a jelek szerint ez nem győzte meg az amerikaiakat.","shortLead":"A TikTokot birtokló kínai ByteDance régóta hangoztatja, hogy a kínai kormánynak nincs ráhatása a működésükre, ám...","id":"20200728_joe_biden_tiktok_bytedance_kampany_nemzetbiztonsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84e5934f-6e51-4fdc-a77d-4f7618bdb071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23f0aa7a-d8ef-4ebf-b0c9-55eb2a764079","keywords":null,"link":"/tudomany/20200728_joe_biden_tiktok_bytedance_kampany_nemzetbiztonsag","timestamp":"2020. július. 28. 09:03","title":"Letiltották Biden stábját a TikTok használatáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]