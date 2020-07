Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8259e215-ad6a-4dfd-a9e5-e16ec53bd4c1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybevétel hiányzott az idei futamon.","shortLead":"A jegybevétel hiányzott az idei futamon.","id":"20200720_Magyar_Nagydij_forma1","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8259e215-ad6a-4dfd-a9e5-e16ec53bd4c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d487a51-0fb4-49f3-a520-06ff1bf83fe0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200720_Magyar_Nagydij_forma1","timestamp":"2020. július. 20. 20:56","title":"3 milliárd forint kieséssel járhatott az idei Magyar Nagydíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27613f1-ba30-43d0-b119-b47892a85993","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába csípnek meg egy fertőzöttet és szállnak rá egy másik emberre, a vírus attól még nem kerül át.","shortLead":"Hiába csípnek meg egy fertőzöttet és szállnak rá egy másik emberre, a vírus attól még nem kerül át.","id":"20200721_koronavirus_szunyogok_szunyogcsipes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d27613f1-ba30-43d0-b119-b47892a85993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df151c21-cc62-44f6-a9d2-540fb42b81ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20200721_koronavirus_szunyogok_szunyogcsipes","timestamp":"2020. július. 21. 19:03","title":"Kutatás bizonyította, hogy a szúnyogok nem képesek terjeszteni a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e821a329-3ce8-4b43-aa69-b3b52b38f7f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nemrég magánkórházat nyitott, most állami tisztséget vállal. Már az újdonság háttérképei is letölthetők.