[{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Der Standard szerint a „magyar miniszterelnök zsebeinek” egyike az osztrák élvonalban szereplő SV MAttersburg iránt érdeklődőknek.\r

","shortLead":"A Der Standard szerint a „magyar miniszterelnök zsebeinek” egyike az osztrák élvonalban szereplő SV MAttersburg iránt...","id":"20200730_meszaros_lorinc_sv_mattersburg_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a9b97a0-471f-47c0-9bb5-a6596b309c20","keywords":null,"link":"/kkv/20200730_meszaros_lorinc_sv_mattersburg_foci","timestamp":"2020. július. 30. 13:59","title":"Osztrák focicsapat lehet Mészáros Lőrinc következő nagy fogása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62cc62d4-b991-4c1f-a8bb-f34b5ed7b562","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Unplugged Performance cég épít elektromos versenyautót a Tesla Model 3 Performance változatából, amely a Pikes Peak hegyiversenyre készül.","shortLead":"Az Unplugged Performance cég épít elektromos versenyautót a Tesla Model 3 Performance változatából, amely a Pikes Peak...","id":"20200729_Verseny_Tesla_Model_3","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62cc62d4-b991-4c1f-a8bb-f34b5ed7b562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4494d17b-ef1a-4cf3-8c07-5dd82bf4aabc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200729_Verseny_Tesla_Model_3","timestamp":"2020. július. 29. 09:12","title":"Nem kell sok, hogy egy Tesla Model 3-ból is nagyon gyors versenyautó legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d86009f-b511-4372-bf78-cbae747dfd9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ő a negyedik unoka.","shortLead":"Ő a negyedik unoka.","id":"20200729_Megszuletett_Orban_elso_fiuunokaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d86009f-b511-4372-bf78-cbae747dfd9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a68cde-e59b-4b3b-839f-85d9eb9dfeb3","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_Megszuletett_Orban_elso_fiuunokaja","timestamp":"2020. július. 29. 08:48","title":"Megszületett Orbán első fiúunokája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"036f96fd-64b9-44b3-9a9a-ecde3a61f836","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Földtől már több mint 1,5 millió kilométerre jár a Tienven-1 kínai Mars-szonda. A szerkezet nemrég lefotózta, honnan indult.","shortLead":"A Földtől már több mint 1,5 millió kilométerre jár a Tienven-1 kínai Mars-szonda. A szerkezet nemrég lefotózta, honnan...","id":"20200729_kina_mars_szonda_tienven_1_foto_hold","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=036f96fd-64b9-44b3-9a9a-ecde3a61f836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d871883-8247-4021-8510-18ea80ae1714","keywords":null,"link":"/tudomany/20200729_kina_mars_szonda_tienven_1_foto_hold","timestamp":"2020. július. 29. 16:03","title":"Fotót küldött haza a Marsra tartó kínai űrszonda, a Föld és a Hold is rajta van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16040c44-8e20-40c5-97e7-bef32dd02c32","c_author":"Ónody Gomperz Tamás","category":"360","description":"Véleményszerzőnk szerint az Index közszolgálat volt a közszolgálat helyett, és hiába nyitnak új lapot az újságírói, az már nem ér el majd annyi embert, mint az eredeti portál. ","shortLead":"Véleményszerzőnk szerint az Index közszolgálat volt a közszolgálat helyett, és hiába nyitnak új lapot az újságírói...","id":"20200729_Onody_Gomperz_Dalolva_langsirba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16040c44-8e20-40c5-97e7-bef32dd02c32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbfecbfe-18ea-42ad-a6a7-6ef7653489be","keywords":null,"link":"/360/20200729_Onody_Gomperz_Dalolva_langsirba","timestamp":"2020. július. 29. 15:00","title":"Ónody Gomperz: Dalolva, lángsírba ment indexesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4247e774-0d04-473e-815e-6647108f9d7d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két meteorraj is mostanában éri majd el a maximumát. A jelenséget Magyarországról is látni lehet.","shortLead":"Két meteorraj is mostanában éri majd el a maximumát. A jelenséget Magyarországról is látni lehet.","id":"20200728_meteorraj_meteor_hullocsillag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4247e774-0d04-473e-815e-6647108f9d7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2585d6ec-5930-40bf-a6ac-08ae2862d17a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200728_meteorraj_meteor_hullocsillag","timestamp":"2020. július. 28. 20:10","title":"Figyelje az eget, két meteorraj is érkezik a napokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"882ff95b-ff1e-4c55-b52f-ea607a9d27b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az HBO máris lecsapott egy ígéretes regényre, amely a koronavírus ellenszerének megtalálásáról szól. A csatorna minisorozatot készít a jelenleg is íródó könyvből.","shortLead":"Az HBO máris lecsapott egy ígéretes regényre, amely a koronavírus ellenszerének megtalálásáról szól. A csatorna...","id":"20200729_hbo_sorozat_koronavirus_elleni_vakcina_vedooltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=882ff95b-ff1e-4c55-b52f-ea607a9d27b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead8d24a-42e3-4d19-92b7-5c3dea55fa94","keywords":null,"link":"/tudomany/20200729_hbo_sorozat_koronavirus_elleni_vakcina_vedooltas","timestamp":"2020. július. 29. 15:03","title":"Sorozatot készít az HBO a koronavírus-vakcina lázas kutatómunkájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b808a5dc-ad6c-4754-a5cb-1ce589675cdd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy halott csillag felől érkező, érdekes jeleket fogtak be korábban tudósok. Mostanra a forrásukat is sikerült megtalálni.","shortLead":"Egy halott csillag felől érkező, érdekes jeleket fogtak be korábban tudósok. Mostanra a forrásukat is sikerült...","id":"20200729_gyors_radiokitores_frb_tejutrendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b808a5dc-ad6c-4754-a5cb-1ce589675cdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a53a20-9b77-4ed1-acab-f23cb58b0aa8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200729_gyors_radiokitores_frb_tejutrendszer","timestamp":"2020. július. 29. 18:03","title":"Most először sikerült megfejteni a Tejútrendszerből jött furcsa rádiójelek forrását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]