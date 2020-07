Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e763868b-6ca3-47db-8743-013edcfa7cec","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Óriási pusztítást végzett az árvíz Zala és Somogy megyében, többeket ki kellett költöztetni otthonából. Az egyik liszói képviselőnek is odaveszett mindene. A hvg.hu-nak elmesélte, hogyan mentették az embereket szombat éjjel, de kiderült az is, az egyik kisgyereke azóta nem tud elaludni a sokkhatástól. ","shortLead":"Óriási pusztítást végzett az árvíz Zala és Somogy megyében, többeket ki kellett költöztetni otthonából. Az egyik liszói...","id":"20200728_arviz_zala_somogy_liszo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e763868b-6ca3-47db-8743-013edcfa7cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6345e691-569c-4fa8-b80e-102b3f8f78c4","keywords":null,"link":"/itthon/20200728_arviz_zala_somogy_liszo","timestamp":"2020. július. 28. 19:22","title":"\"Hagyjuk a francba, meneküljünk!\" – Egy képviselő házát is elöntötte az árvíz Liszón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7c5a327-18d6-4a1e-b1a4-2c77a631224c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Április közepétől május végéig álltak a gyárak Európában.\r

","shortLead":"Április közepétől május végéig álltak a gyárak Európában.\r

","id":"20200729_Osszeomlott_az_ertekesites_a_nagyhaszonjarmuvek_piacan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7c5a327-18d6-4a1e-b1a4-2c77a631224c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7a66202-a6b4-4c2e-afec-265f34d0a0fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200729_Osszeomlott_az_ertekesites_a_nagyhaszonjarmuvek_piacan","timestamp":"2020. július. 29. 07:29","title":"Összeomlott nagyhaszonjárművek piaca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c787aea2-8e0b-4c92-a62e-7b7e0b9d3f87","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A vita egy 35 ezres bírság miatt kezdődött, még Karácsony polgármestersége idején.","shortLead":"A vita egy 35 ezres bírság miatt kezdődött, még Karácsony polgármestersége idején.","id":"20200729_A_Kuria_elmarasztalta_Zuglot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c787aea2-8e0b-4c92-a62e-7b7e0b9d3f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ec3e66-bba3-4383-9f9b-89770afc0f24","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_A_Kuria_elmarasztalta_Zuglot","timestamp":"2020. július. 29. 08:53","title":"A Kúria elmarasztalta Zuglót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eredetileg pincesor épült volna a területen, erről ígéret is született. De a telket májusban értékesítették.","shortLead":"Eredetileg pincesor épült volna a területen, erről ígéret is született. De a telket májusban értékesítették.","id":"20200730_hartai_bela_badacsonytomaj_alpolgarmester_pincesor_telek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3110bed7-08e8-4057-b40f-bf314ee737db","keywords":null,"link":"/kkv/20200730_hartai_bela_badacsonytomaj_alpolgarmester_pincesor_telek","timestamp":"2020. július. 30. 12:01","title":"Saját zsebre adott el egy telket a badacsonyi alpolgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81752874-1ed4-4629-9462-5e661140bb2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a jövőben a számítógépeibe is beépítené az Apple az arcazonosításra szolgáló FaceID-t.","shortLead":"A jelek szerint a jövőben a számítógépeibe is beépítené az Apple az arcazonosításra szolgáló FaceID-t.","id":"20200729_faceid_macos_big_sur_arcazonositas_biometrikus_azonositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81752874-1ed4-4629-9462-5e661140bb2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc81bf4d-6216-41ca-b0ab-4e64550c758b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200729_faceid_macos_big_sur_arcazonositas_biometrikus_azonositas","timestamp":"2020. július. 29. 10:03","title":"Az iPhone-ok kedvelt FaceID arcfelismerése jöhet a MacBookokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a02ba4-72df-4ea5-9890-d3ec6411574f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) virológusa szerint a koronavírusban különféle mutációk keletkeznek, amelyek kedveznek a kórokozó terjedésének.","shortLead":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) virológusa szerint a koronavírusban különféle mutációk keletkeznek, amelyek...","id":"20200730_koronavirus_mutalodas_terjedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23a02ba4-72df-4ea5-9890-d3ec6411574f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4046038-3f98-46d5-a577-1f54f18bde25","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_koronavirus_mutalodas_terjedes","timestamp":"2020. július. 30. 11:41","title":"Mutálódik a koronavírus, ami segíti a terjedését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróság határozata alapján indult felülvizsgálati eljárás a lúgos támadásként ismert ügyben.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság határozata alapján indult felülvizsgálati eljárás a lúgos támadásként ismert ügyben.","id":"20200730_lugos_orvos_kuria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"930935ce-9bf2-4e46-8d81-0770fed0a148","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_lugos_orvos_kuria","timestamp":"2020. július. 30. 12:35","title":"A lúgos orvos ügye: a Kúria szerint nem sérült a védelem joga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most azért tüntetnek Vásárosnaményban, hogy a kórház újból fogadjon betegeket. ","shortLead":"Most azért tüntetnek Vásárosnaményban, hogy a kórház újból fogadjon betegeket. ","id":"20200730_vasarosnameny_korhaz_tuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16668635-7322-4a84-ac7b-db46b90a0538","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_vasarosnameny_korhaz_tuntetes","timestamp":"2020. július. 30. 09:51","title":"Újabb tüntetés jön Vásárosnaményban, most a kórházért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]