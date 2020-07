Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01b2daa8-21ef-4304-895f-f20889044fd0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vezérállatot mentőkötéllel megkötve úsztatták a partra, a többi birka pedig követte.","shortLead":"A vezérállatot mentőkötéllel megkötve úsztatták a partra, a többi birka pedig követte.","id":"20200729_arviz_300_birkat_kellett_kimenteni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01b2daa8-21ef-4304-895f-f20889044fd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a15ab9ab-43b9-4b8e-8a58-e2a1febff449","keywords":null,"link":"/elet/20200729_arviz_300_birkat_kellett_kimenteni","timestamp":"2020. július. 29. 10:35","title":"300 birkát zárt körül az árvíz Rinyaújnépen, videóra vették a mentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce63329d-739e-4f3b-8c32-487c68ca0f2f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A létesítmény a Népligetnél épül és a Papp László Arénánál is nagyobb lesz.","shortLead":"A létesítmény a Népligetnél épül és a Papp László Arénánál is nagyobb lesz.","id":"20200728_nepliget_sportcsarnok_kezilabdacsarnok_kezicsarnok_kocsis_mate","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce63329d-739e-4f3b-8c32-487c68ca0f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bcc2e19-1e64-4322-bc35-4b6164e66448","keywords":null,"link":"/kkv/20200728_nepliget_sportcsarnok_kezilabdacsarnok_kezicsarnok_kocsis_mate","timestamp":"2020. július. 28. 19:37","title":"Mégiscsak vannak látványtervei a tízmilliárdokból épülő kézicsarnoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29d22276-ce26-4ae5-9acf-4eba9fedbc88","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Éjszakai mód, dark mode, sötét háttér. Sok néven sokan ismerik és szeretik azt a megjelenítést, amelynél a szokásos fehér háttér helyett feketére vált a képernyő alapszíne. A számítógép energiafogyasztására és az olvasó szemére is jó hatással van. És mostantól a hvg.hu-n is elérhető.","shortLead":"Éjszakai mód, dark mode, sötét háttér. Sok néven sokan ismerik és szeretik azt a megjelenítést, amelynél a szokásos...","id":"20200729_hvg_ejjeli_olvasasi_mod_sotet_mod_bekapcsolasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29d22276-ce26-4ae5-9acf-4eba9fedbc88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d753ec-9a4b-41fd-983c-44c5b69d3723","keywords":null,"link":"/tudomany/20200729_hvg_ejjeli_olvasasi_mod_sotet_mod_bekapcsolasa","timestamp":"2020. július. 30. 10:03","title":"Az éjjel tényleg nem érhet véget – új kapcsoló, éjjeli olvasási mód került a hvg.hu-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a02ba4-72df-4ea5-9890-d3ec6411574f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) virológusa szerint a koronavírusban különféle mutációk keletkeznek, amelyek kedveznek a kórokozó terjedésének.","shortLead":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) virológusa szerint a koronavírusban különféle mutációk keletkeznek, amelyek...","id":"20200730_koronavirus_mutalodas_terjedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23a02ba4-72df-4ea5-9890-d3ec6411574f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4046038-3f98-46d5-a577-1f54f18bde25","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_koronavirus_mutalodas_terjedes","timestamp":"2020. július. 30. 11:41","title":"Mutálódik a koronavírus, ami segíti a terjedését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7e035db-155c-4471-999d-9d4e1106c79e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kolodko Mihály szobrászművész Fiumében alkotta meg a Piszkos Fred, a kapitány legendás jelenetét.","shortLead":"Kolodko Mihály szobrászművész Fiumében alkotta meg a Piszkos Fred, a kapitány legendás jelenetét.","id":"20200728_Horvatorszag_Fiume_Rejto_Jeno_kes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7e035db-155c-4471-999d-9d4e1106c79e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3adcbd06-ff9b-4d49-8277-5a4e1f328fc0","keywords":null,"link":"/elet/20200728_Horvatorszag_Fiume_Rejto_Jeno_kes","timestamp":"2020. július. 28. 14:49","title":"Horvátországban szúrták hátba Rejtő Jenő matrózát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e360b5f-14db-4a9f-8148-27046463d1fb","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Írásbeli figyelmeztetést kapott a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház orvosigazgatója, aki Semmelweis-napi dicséretre terjesztette fel azt a kollégájukat, akit korábban vesztegetésért felfüggesztett börtönre ítéltek. A kórház főigazgatója szerint kollégájukat hiányos adatok alapján terjesztették fel dicséretre. Az orvos elismerését etikai okokból elfogadhatatlannak tartja az EMMI, és a Magyar Orvosi Kamara is jelezte: az onkológus-nőgyógyász kitüntetése nem volt megalapozott és időszerű. ","shortLead":"Írásbeli figyelmeztetést kapott a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház orvosigazgatója, aki Semmelweis-napi dicséretre...","id":"20200728_halapenz_veszpremi_korhaz_udvary_doktor_visszavonnak_a_vesztegetesert_elitelt_veszpremi_orvos_dicseretet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e360b5f-14db-4a9f-8148-27046463d1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e76afdfd-3196-4066-a729-96f19320d234","keywords":null,"link":"/itthon/20200728_halapenz_veszpremi_korhaz_udvary_doktor_visszavonnak_a_vesztegetesert_elitelt_veszpremi_orvos_dicseretet","timestamp":"2020. július. 28. 18:17","title":"Kihátrál a kórház a vesztegetés miatt elítélt orvos kitüntetéséből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce065d54-2f5f-4e65-9559-0866e250c4c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új szabályozás részletei még nem világosak, egyelőre azt is csak sejteni lehet, hogy hol és mennyiért végzik majd a tesztelést.","shortLead":"Az új szabályozás részletei még nem világosak, egyelőre azt is csak sejteni lehet, hogy hol és mennyiért végzik majd...","id":"20200729_koronavirus_teszteles_uj_szabalyozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce065d54-2f5f-4e65-9559-0866e250c4c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94027c29-64c7-44cb-90fb-93c857688fdc","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_koronavirus_teszteles_uj_szabalyozas","timestamp":"2020. július. 29. 11:14","title":"Nem az állami fizeti augusztustól az utazók koronavírustesztjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df6b3b77-bde2-4be9-b478-3982b6b8e2b4","c_author":"Kovács Panka","category":"itthon","description":"Bár Gödön esett szét a leglátványosabban az ellenzéki koalíció, vidéken és Budapesten is egészen változatos módon tudnak egymással összeveszni a pártok. A hvg.hu-nak többen egyéni konfliktusokról beszéltek, és állították, ebből nem szabad országos következtetéseket levonni. De mennyire rontja ez az ellenzéki brandet 2022-ig?","shortLead":"Bár Gödön esett szét a leglátványosabban az ellenzéki koalíció, vidéken és Budapesten is egészen változatos módon...","id":"20200729_ellenzeki_osszefogas_God_Momentum_Jobbik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df6b3b77-bde2-4be9-b478-3982b6b8e2b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f04387e8-ec3a-41f3-a2a7-e5a83d49d33c","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_ellenzeki_osszefogas_God_Momentum_Jobbik","timestamp":"2020. július. 29. 06:30","title":"Helyi szinten akadozhat az ellenzéki összefogás, de az országosban mindenki hisz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]