Huszonegy évig volt az MSZP tagja Szanyi Tibor, aki a pártból való kilépésről ezúttal a Magyar Hírlapnak mesélt. Szanyi szerint négyszer akartak fegyelmit indítani ellene, Szekeres Imre pedig már 2018-ban javasolta a kizárását.

Imre ideológiai alapon akart kizáratni, mondván, én amolyan szélsőbalos elhajló vagyok. Tüttő Kata azért, mert nem értettem egyet a kerítéssel. Akkor még úgy tűnt, hogy az MSZP kerítéspárti. Horváth Csaba azért, mert 2010-ben megpendítettem, nem biztos, hogy ő lenne a legjobb főpolgármester-jelölt. Hagyó pedig azért, mert nemcsak mondtam, hanem tevőlegesen elintéztem Bajnainál, hogy a távhő áfája öt százalék legyen. Azóta is öt százalék a távfűtés áfája, úgyhogy én ezt sikerként éltem meg"

– mesélte a kormányközeli lapnak adott interjúban Szanyi.

A volt szocialista politikus kitért rá, hogy Mesterházy Attilával konstruktív vitái voltak, "ő öntudatos, pragmatista elemekkel fűszerezett baloldali politikát képviselt". A Tóth Bertalan-féle vonal viszont "elvtelen, önfeladó, pénzhajhász, korrupt" Szanyi szerint, "amit semmi szín alatt nem tudtam támogatni".

Emlékeztetnék, már 2018-ban azt kezdeményeztem, hogy számoljuk fel a pártot, s alakítsuk újjá. Az önkormányzati választások után úgy láttam, semmi hajlandóság nincs a balra fordulásra. Nem véletlen, hogy az MSZP mára elveszítette tagságának kilencven százalékát. Ennél is nagyobb baj, hogy a szavazóit is elveszítette"

– mondta.

A történtek miatt Szanyiban még mindig van "revansvágy", és mint mondta, "meg fogom mutatni, hogy a baloldal tud erős lenni Magyarországon. Az ősszel alsó hangon megelőzzük az MSZP-t. Ez nem a mi erősségünk, hanem az ő gyengeségük. A háromszázalékos léc elméletileg megugorható egy új alakulattól".

Szanyi szerint az MSZP egy zsugorodó amőba.

"A DK-t viszont nagyon becsülöm, mert pont az, aminek mondja magát, balliberális párt. A hangsúly a liberálison van, a bal csak színezék. Aztán ott a Momentum, ők még soha nem mondták magukról, hogy baloldaliak lennének. A Jobbik pedig mégiscsak egy neonáci pártból átvedlésben lévő valami. Az LMP szintúgy nem mondta még magáról, hogy bármi köze lenne a baloldalhoz. A Párbeszédben fölsejlik némi baloldaliság, jó színészei vannak, de az ideológiai töltetükből nem derül ki, hogy mit akarnak, és tíz éve nem képesek pártként az egyszázalékos támogatottságig eljutni. Tehát egyik ellenzéki párt sem baloldali".

A lap új pártjáról, az Iszommról (Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom) is kérdezte Szanyit, aki szerint egy üzenetük van, ez pedig három elemből áll: a szociális, a morális és a környezeti válság felszámolása. "Röviden ezt úgy szoktuk megfogalmazni, hogy a szociális válság felszámolása. Van négy-ötmillió ember, akinek úgy van lakásproblémája, hogy a családok össze vannak zárva generá­ciósan pici lakásokba. Az is nagy probléma, hogy egy mai fiatal harminc-harmincöt éves koráig nem is tudja megoldani azt a projektet, hogy önállóan lakása legyen. Én ezt hívom lakhatási válságnak. Aztán van négy és fél millió munkavállaló, akik közül hárommillió gyalázatosan keres. Minimálbért kap vagy alig afölött. Nekem ne mondja senki, hogy ez nem szociális válság. Az is az, hogy az egekben vannak az élelmiszerárak" – magyarázta.